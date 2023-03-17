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«Бавария» против «Сити» в 1/4, в финале точно будет либо итальянская команда, либо «Бенфика». Эпичная жеребьевка ЛЧ

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Прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. 

Так выглядят четвертьфинальные пары:

• «Манчестер Сити» против «Баварии»! Безальтернативно главная дуэль 1/4 финала.

• Есть итальянская пара: «Милан» сыграет против «Наполи».

• «Реал» и «Челси» снова встретятся в плей-офф ЛЧ. В сезоне-2020/21 «Челси» прошел «Реал» в полуфинале и выиграл ЛЧ, в сезоне-2021/22 «Реал» прошел «Челси» в четвертьфинале и тоже выиграл ЛЧ.

Что в полуфиналах?

Победитель пары «Милан» – «Наполи» сыграет с победителем пары «Интер» – «Бенфика». В финале 100% будет либо итальянская команда, либо «Бенфика».

На другой стороне сетки все гораздо страшнее: «Бавария»/«Ман Сити» против «Реал»/«Челси».

Когда матчи?

Первые матчи 1/4 финала состоятся 11 и 12 апреля, ответные игры пройдут спустя неделю – 18 и 19 апреля. 

Первые полуфиналы будут 9 и 10 мая, ответные – 16 и 17 мая. 

Финал Лиги чемпионов ждем 10 июня.

Кто выиграет ЛЧ?
10716 голосов
Реал
26%
Реал
Челси
5%
Челси
Манчестер Сити
23%
Манчестер Сити
Бавария
18%
Бавария
Милан
4%
Милан
Наполи
20%
Наполи
Интер
2%
Интер
Бенфика
2%
Бенфика

327 комментариев

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YOKODZUMA
Ответ #SharkTeam
Если Сити будет играть как с лейпцигом разгромы отхватит каждый. Тебе не стыдно вообще такое писать? Беспредел это оффсайдные голы рамосов, решающие голы из оффсайдов. А тут только смех а-ля "при счете 0-3 судья сломал нам игру"
Гм... Ну в этом то матче судья сломал игру при счёте 0-0
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Hulk90210
Ответ Shikari
это домыслы и фантазии, Ливер не был фаворитом, с чего? с того, что претендовал на 4 титула и всё? Реал обыграл ПСЖ и Челси (на тот момент действующего обладателя ЛЧ) - очевидно они и были фаворитами
да, но по словам "великоуважаемой" публики Реал выигрывал "случайно", без красивой игры и вообще должны были вылетать еще в 1/8 )
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Misha Ivankov
Наполи победа в лч, скриньте! 10т грузанул на фарт.
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Evgeniy 72
Ответ Белый офицер
Все правильно УЕФА сделало. Понятно что у Милана, Бенфики, Наполи (Интер не беру там тренер физрук) в 2-х матчевой дуэли шансов почти нет против Реала, Баварии и мешка. Так зачем создавать прогулочные пары ради топ вывески для финала?! А вот в финале в одной игре может быть всякое. А если учесть что это ЛЧ то вывеска допустим Милан-Реал соберет такую же аудитории как и например финал Бавария-сити.
Не знаю наверняка, как и все как на Спортс, подкручивают ли жеребьевки в ЛЧ на стадии 1/4 финала. Но такие расклады, где в одной половине сетки сконцентрированы топы, а в другой просто интересные команды - довольно часты. И действительно, так лучше для зрителей, таким образом каждая пара выглядит непредсказуемой до финала, и получит нейтральных зрителей
Финал, как ты правильно заметил - из одного матча, и там тоже не будет явного перекоса в сторону фаворита, все довольны. Лишь бы Бенфика не попала в финал, проклятие Белы Гуттмана действительно по 2062 год включительно, Бенфика не сможет взять Еврокубок раньше.
Хотел бы отметить, что если это искусственно создаётся, то задолго до нынешнего руководства УЕФА с Чефериным это исполняли. Все началось с того, что Кубок УЕФА стал выглядеть гораздо сильнее Кубка Чемпионов, поэтому и создали ЛЧ. Но формат не сразу заиграл, какое то время было даже два групповых этапа, нужно было понять, что лучше для клубов, зрителей и самой УЕФА, причем интересы всех сторон совпадают по большей части.
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Адиль Канатов
Ответ Е.Р.
Объективно Сити и другая мюнхенская команда фавориты. Реал андердог. Соответственно Челси ничё не светит, можно даже не оценивать их и забыть. Остальное компост. Но вот если покапаться в компосте (Зачем?), то самый сильный там Интер.
По составу сильнее чем другие на ветке слабой четверки, но проблемы с игрой в этом сезоне.
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bulldozer
Ответ Сергей Логинов
20 лет Мадрид с Челси не играли, а тут третий раз подряд
Вообще, конечно, любопытно, как Сити постоянно достаются немецкие клубы, Реалу английские, а МЮ испанские
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ale10
Ответ Александр Боровицкий
Наполи в финале?
Бенфика может быть против, а так да
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#SharkTeam
Ответ mr kovalsky
"Если сити будет играть как с Лейпцигом разгромы отхватит каждый. " это как? С позорным судейством? Да будь здоров каждый отхватит от такого грозного сити
При счете 0-7 судья сломал нам игру, бгг
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mamin-brodyaga-papin-sympotyaga
Ответ Двестик Двестик
Путь итальянских регионов *
Путь регионских итальянцев!
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Ipswich
Было бы забавно, если бы Ибра под конец карьеры таки взял ЛЧ)
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Alex Summer
Ответ зак
в прошлом году была самая сложная сетка в истроии ЛЧ, про это даже фильм сняли..
Можно название фильма, пожалуйста?
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Bestcapper
Кто-то шейхов с шарами накручивает, подсовывая Баварию то одним то другим)))
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mr kovalsky
Ответ #SharkTeam
Если Сити будет играть как с лейпцигом разгромы отхватит каждый. Тебе не стыдно вообще такое писать? Беспредел это оффсайдные голы рамосов, решающие голы из оффсайдов. А тут только смех а-ля "при счете 0-3 судья сломал нам игру"
"Если сити будет играть как с Лейпцигом разгромы отхватит каждый. "
это как? С позорным судейством? Да будь здоров каждый отхватит от такого грозного сити
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Белый офицер
Ответ ZamoRano
Что значит УЕФА сделало?🤣🤣🙄 Опять теория заговора и нагретые шары?🤣🤣
Нет совпадение
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Кантемир Кантемиров
Ответ Иван Альтов
Дебильный жребий... В финале идеально было бы увидеть Сити-Баварию, либо кого то из них с Реалом... А сейчас чую пройдет Реал самый слабый из этих троих но обладающий аурой ЛЧ и какой нибудь Интер, вату откатает с Бенфикой и потом с Наполи 0-0, 0-0 и Онана пенали вытащит и все ФИНАЛ РЕАЛ-ИНТЕР... Да ну, неееет.......
Так посмотреть Сити - Бавария два раза лучше чем один раз.
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Дмитрий Калашников
Ответ Red&black
Жеребьевка хуже не бывает. В полуфинале определится победитель. Как ярко не играли бы Наполи и Бенфика . Но в одном матче Сити/бавария/Реал их вынесут.
как раз в одном матче может быть всё что угодно, а в 2 матчевом противостоянии как раз меньше шансов!
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Artur Spatz
Ну тут явно Бавария сильнее мешка на голову
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Pamir88
Опять сливкам нажеребили самого слабого )
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Qwef -
Бенфика темная лошадка турнира,она по ощущениям в финале будет как будто бы,или даже повторит путь Порту в 2004
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Дмитрий Калашников
Ответ ShamilK
Зря так недооценивают Челси. Она сейчас довольно непонятная команда и в ЛЧ запросто может и до финала дойти. Защита у них очень сильная и в полузащите теперь еще и топовый Энцо. В атаке быстрые и креативные Фелиш с Хаверцом, которые свое забьют. Неудобная команда для Мадрида, в прошлом сезоне прошли на тоненького, а до этого вылетели без шансов. Нужно осторожнее с этой командой и подходить в максимально топовой форме
вот и я о том же!
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Машина Мощная
Ответ Александр Гончаров
Бавария пройдет МС, это точно, так же как и с ПСЖ. У МС слабее центр поля, у МС слабее атака, у МС слабее вратарь и слабее защита. Скамейка тоже слабее у МС, за счёт удачи разве что.
хах, я и сам понимаю что Баерн Мюнхен сильнее чем Ман Си, но еще больше уверен что не встретятся БМ и реал в эпоху ВАР :-D
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Joe Black
Ответ зак
в прошлом году была самая сложная сетка в истроии ЛЧ, про это даже фильм сняли..
сезон 17/18: ПСЖ, Ювентус, Бавария, Ливерпуль.
сезон 21/22: ПСЖ, Челси, Ман Сити, Ливерпуль.
сезон 22/23: Ливерпуль, Челси, и, возможно, Ман Сити/Бавария, Наполи.

у Баварии в этом сезоне сетка мощная тоже:
ПСЖ, Ман Сити, и, возможно, Реал, Наполи
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Perfetto
Ответ Camarão
Никогда бы не подумал, что смогу рассчитывать увидеть Милан в финале этой ЛЧ FORZA Milan!
даже если вылет от Наполи, то пожелаею им удачи в финале!
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ZamoRano
Ответ Белый офицер
Все правильно УЕФА сделало. Понятно что у Милана, Бенфики, Наполи (Интер не беру там тренер физрук) в 2-х матчевой дуэли шансов почти нет против Реала, Баварии и мешка. Так зачем создавать прогулочные пары ради топ вывески для финала?! А вот в финале в одной игре может быть всякое. А если учесть что это ЛЧ то вывеска допустим Милан-Реал соберет такую же аудитории как и например финал Бавария-сити.
Что значит УЕФА сделало?🤣🤣🙄 Опять теория заговора и нагретые шары?🤣🤣
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Павел Ларичев
Из второй части сетки все выделяют Наполи, пишут про итальянскую команду в финале, но почему-то никто не воспринимает всерьез Бенфику. А они в отличной форме. И в паре с Интером уж точно не выглядят аутсайдером. Жаль, что Энцо не остался хотя бы до конца сезона. Уж тут-то шансов на финал у него куда больше было бы.
Это да ,хотел матч Бенфики и Баварии)
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