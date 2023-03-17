327 комментариев

«Бавария» против «Сити» в 1/4, в финале точно будет либо итальянская команда, либо «Бенфика». Эпичная жеребьевка ЛЧ
Прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.
Так выглядят четвертьфинальные пары:
• «Манчестер Сити» против «Баварии»! Безальтернативно главная дуэль 1/4 финала.
• Есть итальянская пара: «Милан» сыграет против «Наполи».
• «Реал» и «Челси» снова встретятся в плей-офф ЛЧ. В сезоне-2020/21 «Челси» прошел «Реал» в полуфинале и выиграл ЛЧ, в сезоне-2021/22 «Реал» прошел «Челси» в четвертьфинале и тоже выиграл ЛЧ.
Что в полуфиналах?
Победитель пары «Милан» – «Наполи» сыграет с победителем пары «Интер» – «Бенфика». В финале 100% будет либо итальянская команда, либо «Бенфика».
На другой стороне сетки все гораздо страшнее: «Бавария»/«Ман Сити» против «Реал»/«Челси».
Когда матчи?
Первые матчи 1/4 финала состоятся 11 и 12 апреля, ответные игры пройдут спустя неделю – 18 и 19 апреля.
Первые полуфиналы будут 9 и 10 мая, ответные – 16 и 17 мая.
Финал Лиги чемпионов ждем 10 июня.
Финал, как ты правильно заметил - из одного матча, и там тоже не будет явного перекоса в сторону фаворита, все довольны. Лишь бы Бенфика не попала в финал, проклятие Белы Гуттмана действительно по 2062 год включительно, Бенфика не сможет взять Еврокубок раньше.
Хотел бы отметить, что если это искусственно создаётся, то задолго до нынешнего руководства УЕФА с Чефериным это исполняли. Все началось с того, что Кубок УЕФА стал выглядеть гораздо сильнее Кубка Чемпионов, поэтому и создали ЛЧ. Но формат не сразу заиграл, какое то время было даже два групповых этапа, нужно было понять, что лучше для клубов, зрителей и самой УЕФА, причем интересы всех сторон совпадают по большей части.
это как? С позорным судейством? Да будь здоров каждый отхватит от такого грозного сити
сезон 21/22: ПСЖ, Челси, Ман Сити, Ливерпуль.
сезон 22/23: Ливерпуль, Челси, и, возможно, Ман Сити/Бавария, Наполи.
у Баварии в этом сезоне сетка мощная тоже:
ПСЖ, Ман Сити, и, возможно, Реал, Наполи