327 комментариев

Прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

Так выглядят четвертьфинальные пары:

• «Манчестер Сити» против «Баварии»! Безальтернативно главная дуэль 1/4 финала.

• Есть итальянская пара: «Милан» сыграет против «Наполи».

• «Реал» и «Челси» снова встретятся в плей-офф ЛЧ. В сезоне-2020/21 «Челси» прошел «Реал» в полуфинале и выиграл ЛЧ, в сезоне-2021/22 «Реал» прошел «Челси» в четвертьфинале и тоже выиграл ЛЧ.

Что в полуфиналах?

Победитель пары «Милан» – «Наполи» сыграет с победителем пары «Интер» – «Бенфика». В финале 100% будет либо итальянская команда, либо «Бенфика».

На другой стороне сетки все гораздо страшнее: «Бавария»/«Ман Сити» против «Реал»/«Челси».

Когда матчи?

Первые матчи 1/4 финала состоятся 11 и 12 апреля, ответные игры пройдут спустя неделю – 18 и 19 апреля.

Первые полуфиналы будут 9 и 10 мая, ответные – 16 и 17 мая.

Финал Лиги чемпионов ждем 10 июня.