109 комментариев

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Все четвертьфиналисты ЛЧ: здесь три команды из Италии. И кто теперь фаворит?

Бенфика Бенфика
Бавария Бавария
Челси Челси
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Наполи Наполи
Манчестер Сити Манчестер Сити
Интер Интер
Милан Милан
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

«Реал» и «Наполи» довели домашние матчи до выхода в следующую стадию плей-офф – настолько спокойного вечера в ЛЧ не было давно.

Теперь знаем восьмерку команд, оставшихся в борьбе за Лигу чемпионов.

«Реал» не дал «Ливерпулю» даже задуматься о камбэке после выездных 5:2 – мощнейший отрезок «Мадрида» на «Энфилде» после трудного начала все и решил.

«Наполи» еще увереннее разобрался с «Айнтрахтом» на своем поле – выиграл 3:0 вдобавок к гостевой победе в два мяча. Жаль, что обошлось без Хвичи.

«Манчестер Сити» не заметил «Лейпцига», хотя в Германии была ничья. 7:0 с царствующим Эрлингом Холандом и всего третьим в истории ЛЧ пента-триком мы забудем нескоро.

«Интер» чуть не упустил все на последних минутах, но все же проскочил «Порту», чтобы утвердить суперуспешный для Италии лигочемпионский сезон.

Напомним, что на прошлой неделе:

«Челси» отыгрался у «Боруссии» Д: после поражения на выезде в один мяч дома выиграли в два.

«Бенфика» вынесла «Брюгге»: разгром 5:1 после более умеренной победы в Бельгии.

«Бавария» второй раз обыграла и выкинула из турнира «ПСЖ».

«Милан» прошел «Тоттенхэм», тоже с яркой концовкой.

Итого в Лиге чемпионов осталось три команды из Италии, две – из Англии, а от Испании, Германии и Португалии по одной. Франция единственная из топ-5 лиг вообще без представителей на этой стадии.

В пятницу – жеребьевка четвертьфиналов, каждый может сыграть с каждым. Заодно узнаем и потенциальные пары для полуфиналов, сетка решающих стадий сложится полностью.

Первые четвертьфиналы проведут 11-12 апреля, ответные – 18-19 числа.

Впервые за 17 лет аж трое из Италии в 1/4 финала ЛЧ. Два сезона подряд не было никого

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Francesco Pecoraro; REUTERS/Toby Melville

Кто выиграет Лигу чемпионов?
4812 голосов
Реал
32%
Реал Мадрид
Наполи
15%
Наполи
Ман Сити
26%
Манчестер Сити
Интер
1%
Интер
Бавария
19%
Бавария
Милан
3%
Милан
Бенфика
1%
Бенфика
Челси
3%
Челси

109 комментариев

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zidane467554
Ответ Dan Kennedy
Ну вот я и говорю, что те поражения Наполи от Интера, Кремонезе и Лацио нет смысла вспоминать. Наполи, конечно, на дистанции послабее этих трех клубов, но вот конкретно в этом сезоне смотрятся конкурентно.
серию а вообще смысла нет рассматривать. хоть там 50 очков отрыва будет у наполи. вон барселона с первого тура начала всех выносить. и вылетела с двух турниров
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исянов
очень хороший состав четвертьфиналистов, один из лучших в истории. очень интересные все шесть команд. ну и две лишние конечно, те что из англии - их тут вообще не должно быть. неплохо было бы уефа убрать их и поставить обратно бвб и лейпциг. тогда лч была бы просто идеальной.
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Roma Rrg
как всегда Ман сити фаворит но в итоге Реал поднимает кубок.
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Dan Kennedy
Ответ zidane467554
это лига чемпионов. бавария и реал в этом турнире по другому играют. и сейчас они ход набрали. последние матчи в ЛЧ это доказывают. ссылаться на чемпионаты смысла вообще нет.
Ну вот я и говорю, что те поражения Наполи от Интера, Кремонезе и Лацио нет смысла вспоминать. Наполи, конечно, на дистанции послабее этих трех клубов, но вот конкретно в этом сезоне смотрятся конкурентно.
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Pavlo Pedko
Болеем за Наполи и ждём пару Милан-Интер.
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zidane467554
Ответ Dan Kennedy
То ли дело Бавария проигравшая БМ и скатавшая три ничьи подряд в начале года. Реал проигрывающий Малльорке, при этом были и другие матчи где они в створ попасть не могли. Манчестер Сити тоже три матча проиграл после ЧМ, проиграли Саутгемптону один из них. Один матч с Интером не показатель. Шансы у Наполи будут с этими тремя клубами, пусть они и фавориты. Тот-же Сити и Лиону проигрывал.
это лига чемпионов. бавария и реал в этом турнире по другому играют. и сейчас они ход набрали. последние матчи в ЛЧ это доказывают. ссылаться на чемпионаты смысла вообще нет.
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zidane467554
Ответ Ден Ден
Рад, что Бенфика в числе восьми лучших команд Европы)
бенфика если попадет на итальянцев, должна разносить их. кроме наполи конечно. с неаполитанцами думаю 50/50
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Rio (BLR)
Ответ Дмитрий Нагорный
Я бы поставил на Наполи, очень сильно играют, я думаю вполне могут забрать ЛЧ
По игре - очень интересная команда. Но еврокубкового опыта у них очень мало. Зеленые еще.
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Aneurysm
Здесь только один фаворит!
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Bob Ganiev
Ответ Syndycate
А Барселона уже в полуфинале? Что-то не видно их тут
своих любимчиков ждет в воскресенье, кого-то же нужно попинать после такого.
+1
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Дмитрий Нагорный
Ответ Rio (BLR)
Баварка, Сити, Реал. Думаю тройка у буков явная будет. Остальные вместе процентов 10 шансов. Сейчас традиционно и Дортмунд сдуться должен - табуретам попроще может быть.
Я бы поставил на Наполи, очень сильно играют, я думаю вполне могут забрать ЛЧ
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Dan Kennedy
Ответ Krull
Наполи ничего не может сделать с Интером, какие фавориты? Если попадут на Баварию, Реал или МС, то это конец.
То ли дело Бавария проигравшая БМ и скатавшая три ничьи подряд в начале года. Реал проигрывающий Малльорке, при этом были и другие матчи где они в створ попасть не могли. Манчестер Сити тоже три матча проиграл после ЧМ, проиграли Саутгемптону один из них.

Один матч с Интером не показатель. Шансы у Наполи будут с этими тремя клубами, пусть они и фавориты. Тот-же Сити и Лиону проигрывал.
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bogdan fedyuk
Ответ max bogomazov
Главное чтобы Челси и Интер вылетели. Их матчи смотреть невозможно. БВБ обязаны были проходить этот сарайный коллектив из Лондона,а Порту каким-то чудом подарил проход истерички по фамилии Инзаги
ахах, уже неделю как подгарает?
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Bob Ganiev
Ответ Роман
А где Барселона?
На Камп Ноу. Ждет своего любимчика в воскресенье. Кого-то же нужно попинать после вылетов.
+1
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iegord
Справедливости ради, Интер и Милан тут залетные пассажиры, которым повезло с жеребьевкой. Наполи мои поздравления, хотелось бы посмотреть на них против топового соперника в 1/4
+6
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Иг0рямба
Ответ Dmitry Rostovtsev
в одну калитку
Согласен . Но это не отменяет факт того что вывеска 🔥
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Darren&K
Ответ Арам Арутюнян
А кого они обыграли?) рано еще что-то говорить. В 1/4 будет интересно посмотреть на Наполи - Реал/Сити. А Миланские клубы не пройдут Баварию/Челси.
Баварию возможно нет, но Челси обыграть смогут. В группе не надо считать, там был провальный план на игру, а в ответке судья помог Челси, так все возможно. Это ЛЧ, выигрывает не самый сильный, а самый подготовленный, плюс фарт и удача
+1
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zidane467554
Ответ Robi Baggio 95
Жеребьевка 1/4 финала: Реал / Бавария Сити / Челси Милан / Интер Наполи / Бенфика
итальянцы должны пройти настоящую проверку топами в 1/4.
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Dmitry Rostovtsev
Ответ Иг0рямба
Реал - Милан . Шикарнейшая вывеска была бы ! 21 🏆 на двоих !
в одну калитку
+1
0
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Syndycate
А Барселона уже в полуфинале? Что-то не видно их тут
+1
-2
-1
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Дмитрий Нагорный
Посмотрев почти все игры 1/8 могу сказать если между собой не столкнутся Наполи Реал Сити и Бавария, то это с 99.90% полуфиналисты
+4
0
+4
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Dmitry Rostovtsev
Буду рад любому чемпиону кроме Реала на самом деле. Но скорее всего пока играет Кросс и Модрич они будут всегда) а это ещё лет 10-15))
+3
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игрочишка всея руси
Ответ Can
Наполи как золушка, желаю ей финальный бал!)
Реал Наполи )
+1
0
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znh
Скриньте)
Сити Интер
Бавария Челси
Реал Наполи
Бенфика Милан
+1
0
+1
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GraDea
Ответ Vincent Ng
Даешь Милан - Интер, файеры, техническое поражение… олды поймут
Даешь двухмачтовое противостояние, две ничьи 1-1 и 0-0, только без правила «гостевого» гола)
+7
0
+7
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