109 комментариев

«Реал» и «Наполи» довели домашние матчи до выхода в следующую стадию плей-офф – настолько спокойного вечера в ЛЧ не было давно.

Теперь знаем восьмерку команд, оставшихся в борьбе за Лигу чемпионов.

• «Реал» не дал «Ливерпулю» даже задуматься о камбэке после выездных 5:2 – мощнейший отрезок «Мадрида» на «Энфилде» после трудного начала все и решил.

• «Наполи» еще увереннее разобрался с «Айнтрахтом» на своем поле – выиграл 3:0 вдобавок к гостевой победе в два мяча. Жаль, что обошлось без Хвичи.

• «Манчестер Сити» не заметил «Лейпцига», хотя в Германии была ничья. 7:0 с царствующим Эрлингом Холандом и всего третьим в истории ЛЧ пента-триком мы забудем нескоро.

• «Интер» чуть не упустил все на последних минутах, но все же проскочил «Порту», чтобы утвердить суперуспешный для Италии лигочемпионский сезон.

Напомним, что на прошлой неделе:

• «Челси» отыгрался у «Боруссии» Д: после поражения на выезде в один мяч дома выиграли в два.

• «Бенфика» вынесла «Брюгге»: разгром 5:1 после более умеренной победы в Бельгии.

• «Бавария» второй раз обыграла и выкинула из турнира «ПСЖ».

• «Милан» прошел «Тоттенхэм», тоже с яркой концовкой.

Итого в Лиге чемпионов осталось три команды из Италии, две – из Англии, а от Испании, Германии и Португалии по одной. Франция единственная из топ-5 лиг вообще без представителей на этой стадии.

В пятницу – жеребьевка четвертьфиналов, каждый может сыграть с каждым . Заодно узнаем и потенциальные пары для полуфиналов, сетка решающих стадий сложится полностью.

Первые четвертьфиналы проведут 11-12 апреля, ответные – 18-19 числа.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Francesco Pecoraro; REUTERS/Toby Melville