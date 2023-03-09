15 комментариев

Последняя – аж в 2015-м.

Лео Месси третий сезон подряд вылетает в 1/8 ЛЧ: его «Барсу» выбивал «ПСЖ», а уже в составе «Парижа» Лео выталкивали «Реал» и «Бавария».

С мюнхенской командой у Месси большие проблемы. Он сыграл против нее уже 9 матчей и победил лишь дважды: в 2009-м (4:0) и в 2015-м (3:0). В остальных играх было грустнее: всего одна ничья и шесть поражений, три из них разгромные.

• Результативность Лео противоречива: с одной стороны, накопил 6 очков по системе гол+пас (4+2). С другой, набрал их только в двух матчах. В остальных молчал.

• Дебютные очки он набрал в первой же игре, в четвертьфинале ЛЧ-2008/09. Тогда Лео оформил дубль и ассистировал Самуэлю Это’О (один из голов Месси, кстати, пришел с голевой передачи камерунца). 21-летний аргентинец сделал это всего за 29 минут и привел команду к разгромной победе. В ответке сыграли 1:1, а «Барса» в том сезоне взяла ЛЧ, победив в финале «МЮ» 2:0.

• Во второй раз Месси отметился шесть лет спустя, в полуфинале ЛЧ-2014/15. Там он оформил те же 2+1 и управился еще быстрее – за 27 минут. Забил на 77-й и 80-й, а на 94-й ассистировал Неймару. Да-да, именно в том матче Месси посадил Боатенга на пятую точку, а комментатор Константин Генич назвал финт космосом. В том сезоне «Барселона» тоже выиграла ЛЧ – повалила в финале «Ювентус» 3:1.

• После вылета «ПСЖ» в Мюнхене Лео поддел Томас Мюллер: «Против Месси у нас всегда все получается очень хорошо и с точки зрения результата, и на всех остальных уровнях. На клубном уровне нашей проблемой был Криштиану Роналду времен «Реала». Но я с огромным уважением отношусь к Месси за то, как он выступил на чемпионате мира».

Выбор Томаса – последовательный: он выделял Роналду еще в сентябре 2022-го, когда его попросили выбрать между Месси и Роналду: «Я остановлюсь на Роналду. У меня хорошая статистика в матчах против Месси, а против Роналду – не очень».

Возможно, Месси проводит заключительные сезоны в ЛЧ, Джейми Каррагер вообще считает, что это был финал: «Это может быть последний раз, когда мы видим игру Месси в Лиге чемпионов. Думаю, что это последний раз».

Если так, то «Бавария» останется для Лео криптонитом.

Фото: REUTERS/Angelika Warmuth; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Alexander Hassenstein