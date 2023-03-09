15 комментариев

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У Месси проблемы с «Баварией». Лишь две победы в карьере 😩

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Последняя – аж в 2015-м.

Лео Месси третий сезон подряд вылетает в 1/8 ЛЧ: его «Барсу» выбивал «ПСЖ», а уже в составе «Парижа» Лео выталкивали «Реал» и «Бавария».

С мюнхенской командой у Месси большие проблемы. Он сыграл против нее уже 9 матчей и победил лишь дважды: в 2009-м (4:0) и в 2015-м (3:0). В остальных играх было грустнее: всего одна ничья и шесть поражений, три из них разгромные.

• Результативность Лео противоречива: с одной стороны, накопил 6 очков по системе гол+пас (4+2). С другой, набрал их только в двух матчах. В остальных молчал.

• Дебютные очки он набрал в первой же игре, в четвертьфинале ЛЧ-2008/09. Тогда Лео оформил дубль и ассистировал Самуэлю Это’О (один из голов Месси, кстати, пришел с голевой передачи камерунца). 21-летний аргентинец сделал это всего за 29 минут и привел команду к разгромной победе. В ответке сыграли 1:1, а «Барса» в том сезоне взяла ЛЧ, победив в финале «МЮ» 2:0.

• Во второй раз Месси отметился шесть лет спустя, в полуфинале ЛЧ-2014/15. Там он оформил те же 2+1 и управился еще быстрее – за 27 минут. Забил на 77-й и 80-й, а на 94-й ассистировал Неймару. Да-да, именно в том матче Месси посадил Боатенга на пятую точку, а комментатор Константин Генич назвал финт космосом. В том сезоне «Барселона» тоже выиграла ЛЧ – повалила в финале «Ювентус» 3:1.

• После вылета «ПСЖ» в Мюнхене Лео поддел Томас Мюллер: «Против Месси у нас всегда все получается очень хорошо и с точки зрения результата, и на всех остальных уровнях. На клубном уровне нашей проблемой был Криштиану Роналду времен «Реала». Но я с огромным уважением отношусь к Месси за то, как он выступил на чемпионате мира».

Выбор Томаса – последовательный: он выделял Роналду еще в сентябре 2022-го, когда его попросили выбрать между Месси и Роналду: «Я остановлюсь на Роналду. У меня хорошая статистика в матчах против Месси, а против Роналду – не очень».

Возможно, Месси проводит заключительные сезоны в ЛЧ, Джейми Каррагер вообще считает, что это был финал: «Это может быть последний раз, когда мы видим игру Месси в Лиге чемпионов. Думаю, что это последний раз».

Если так, то «Бавария» останется для Лео криптонитом.

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У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог

Фото: REUTERS/Angelika Warmuth; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Alexander Hassenstein

15 комментариев

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Secretface
Ухмыляющийся Мюллер, вечно троллящий Месси и Барсу - это просто олицетворение доминирования баварских над каталонскими. Удивительно, конечно, сколько раз команды Томаса за карьеру поиздевались над Месси. Из болельщической памяти никогда не будут стерты исторические погромы 4:0, 0:3, 4:0 в сборной на ЧМ 2010, легендарные 8:2, даже очная дуэль в финале ЧМ, оставшаяся за немцами. Это золотой фонд футбол, который никогда не будет стерт из памяти болельщиков.
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Акыл Сатыбалдиев
Аргентина стала чемпионом мира, все персофаны: это Месси сделал Аргентину чемпионом мира, великий, Goat, лучший игрок за всю историю футбола
ПСЖ вылетает с ЛЧ, персофаны:
А что все набрасываются на Месси..
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nwz7687
Ответ Роман
ПСЖ до Месси побеждал Баварию в ЛЧ, при чём действующего чемпиона.
команды были в тех же составах и кондициях, что и вчера?
попробуй еще раз в логику)
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freeeee25
в 2020 2:8 был четвертьфинал
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Роман
Ответ nwz7687
Понимаю, конечно, что пнуть Лео - тема хайповая после поражения, но говорить, что именно у него проблемы с Баварией, когда он как бы принял самое непосредственное (и весьма эффектное) участие в двух ее разгромах - это нелепо.
ПСЖ до Месси побеждал Баварию в ЛЧ, при чём действующего чемпиона.
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Роман
Ответ janitor
главное что у него ЧМ есть, а у баварии нет
Так Мюллер и в 2014 побеждал Месси н
В финале ЧМ и в ЛЧ постоянно, будь то 8:2.
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nwz7687
Понимаю, конечно, что пнуть Лео - тема хайповая после поражения, но говорить, что именно у него проблемы с Баварией, когда он как бы принял самое непосредственное (и весьма эффектное) участие в двух ее разгромах - это нелепо.
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janitor
Ответ Kyancey
У Мюллера тоже есть ЧМ :)
все ЧМ до победы месси не считаются
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Arthur Jacob
Ответ rigobersong
Нормальная статистика, да и 12/13 год был для команды ужасен, когда Виланова боролся со смертью. Удивительно, как любят на Месси набросить:)
Ну так у хейтеров впервые за 3 месяца наконец шанс вылить всю желчь на Чемпиона Мира )
+4
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Kyancey
Ответ janitor
главное что у него ЧМ есть, а у баварии нет
У Мюллера тоже есть ЧМ :)
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rigobersong
Нормальная статистика, да и 12/13 год был для команды ужасен, когда Виланова боролся со смертью. Удивительно, как любят на Месси набросить:)
+2
-2
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Arthur Jacob
Главное что у ПСЖ проблем с Баварией никогда не было ))
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DolJun
месси нужно было в арсенал идти, а не в псж
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janitor
главное что у него ЧМ есть, а у баварии нет
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ZarvuR2020
А помните помните, как Боатенг упал!?
+6
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