19 комментариев

О духе времени
Блог

«Должны показать яйца и пройти». Мбаппе запредельно уверен, что «ПСЖ» может выбить «Баварию»

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Томас Мюллер Томас Мюллер
Бавария Бавария
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Мюллер пытается его остудить. 

«ПСЖ» проиграл домашний матч 1/8 финала ЛЧ против «Баварии» (0:1), но Килиан Мбаппе не потерял публичную решительность.

Мбаппе призывает «ПСЖ» показать яйца в ответке. И хочет много забить

Килиан больше двух недель убеждал журналистов, что это еще не конец. На вопрос о фаворите в ответном матче Мбаппе ответил: «ПСЖ», как и всегда!»

Позже форвард добавил: «Не надо забывать о том, что происходило в конце матча. Мы уступили, но увидели, что способны создать сопернику проблемы. Мы выйдем на поле в ответном матче с целью пройти дальше. Ситуация была непредсказуемой, мой выход не планировался, но я хотел помочь товарищам. Мы работали день и ночь.

Нам нужно, чтобы к ответной игре все были здоровы, чтобы все хорошо питались и хорошо спали. Когда мы в полном составе и играем в атакующий футбол, соперник чувствует себя неуютно. Я увидел, что возможность для камбэка есть», – сказал Мбаппе в эфире Canal+.

Неймар не прислушался к словам про сон и питание: сходил на ночной покерный турнир, поел в «Макдональдсе». Вы знаете, что было дальше

Есть и еще одно высказывание Килиана: он подчеркивает, что «ПСЖ» в ответном матче должен проявить стальной характер.

«Мы проиграли только 0:1, правила выездного гола больше нет. Если мы покажем наш атакующий футбол, создадим им сложности и забьем один мяч, это уже будет ничья. Мы должны показать яйца и завоевать право на проход в следующий раунд. Все вместе мы сможем добиться хорошего результата, если хорошо поработаем. Нас не разнесли. Шансы пройти дальше все еще есть.

Вообще я не должен был выходить на поле. Я постарался сделать все, чтобы потом не было сожалений. Я хотел сыграть. Ради таких матчей мы и работаем. Было очень сложно смотреть первый час игры со скамейки. В этом матче у меня было всего полчаса. Теперь я займусь восстановлением, чтобы потом сыграть как можно эффективнее», – говорил Мбаппе.

В минувшем туре Лиги 1 Килиан побил рекорд по голам «ПСЖ», обойдя Эдинсона Кавани – теперь у француза 201 мяч за парижан. Когда Мбаппе спросили, приберег ли он 202-й, 203-й и 204-й голы для «Баварии», он ответил: «И даже больше! Да, мы будем полны решимости, когда поедем туда. «ПСЖ» вернул себе уверенность. Теперь мы должны победить. Мы едем в Мюнхен, чтобы пройти в следующий раунд».

«Если наш план сработает, весело ему не будет». Мюллер попытался вернуть Мбаппе на землю

Дерзость Мбаппе не осталась незамеченной в «Баварии». Немного остудить Килиана вызвался Томас Мюллер.

«Каждый сам делает выводы. Мы выиграли первый матч со счетом 1:0. Считаю, что это преимущество. Но в футболе отставание в один гол всегда можно отыграть. Я понимаю его мнение. Он очень самоуверен.

У него сумасшедшая энергичность в сочетании с правильными решениями в штрафной площади. Весь мир с удовольствием смотрит на него. Но мы постараемся помешать. Если наш план сработает, весело ему не будет», – сказал Мюллер.

Как Мбаппе сыграл в первом матче?

Килиан вышел на поле только на 57-й минуте – Кристоф Гальтье не рискнул бросать его на весь матч после травмы. С появлением Мбаппе игра «ПСЖ» оживилась – начали чаще выбегать в быстрые атаки, а Килиан постоянно дергал защиту «Баварии» фирменными рывками. 

«Стартовые 57-й минут: 2:11 по ударам в пользу «Баварии». «ПСЖ» вообще не проникает в чужую штрафную. Финальный отрезок матча: 7:7 по ударам при большей остроте именно у «Парижа». Огромный контраст. Катализатором стал выход Мбаппе», – подмечал Вадим Лукомский в разборе матча.

За отведенное время Мбаппе успел забить дважды – но оба гола не засчитали из-за офсайда. Один раз Килиан выбежал один на один с Яном Зоммером, но не смог перекинуть швейцарского кипера.

Очень любопытно, получится ли у Мбаппе стать героем ответки и вытащить «ПСЖ» в следующий раунд.

«Бавария» была лучше в Париже до выхода Мбаппе. Он сильно влияет на «ПСЖ» даже в такой форме

Мбаппе – лучший бомбардир в истории «ПСЖ». Забил «Нанту» 201-й гол и обошел Кавани

У Мбаппе 100 млн подписчиков в инстаграме. А знаете всех, у кого больше?

Фото: REUTERS/Christian Hartmann, Angelika Warmuth; AFP/FRANCK FIFE

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс 777
Ответ Полуэктов Пётр
Уокер там уже показал, не дождался матча.
если бы в женском футболе был схожий настрой на матчи, то он был бы популярнее мужского.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
я Руни купил
У него они и правда есть. Он в одну харю дотащил францию до серию пенальти.
За него болеть буду в этом матче!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трусики Бочкаревой
В итоге мбаппе яйца покажет его новая девушка, псж вылетит и француз снова будет подлизывать в сми пересу, чтоб его купили
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#nikon
Показать яйца - нормальная процедура. У кого больше, тот дальше и идёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полуэктов Пётр
Уокер там уже показал, не дождался матча.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sardorbek Mamazhanov
Ответ Jor Hakobyan
Мюллер психологическая атака Баварии. Супер капитан
Из-за его видео как раз ПСЖ и выбил Баварию в прошлый раз)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Kirievsky
В любом случае будем надеяться на голевую феерию от команд!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плешивый пастушок
> Неймар не прислушался к словам про сон и питание: сходил на ночной покерный турнир, поел в «Макдональдсе».
И ему въехал в ногу костолом из лиги 1.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Васант, конечно, поставил на Баварию, но все же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Как Уокер? 🤠
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сосед Педро - биопапа Месси
Наполнило комментатора: "Должны были костьми лечь, но выиграть. Костьми лечь получилось, а выиграть не удалось..."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr97
Мюлер закрыл бы ты свой рот. Сидишь на банке весь матч выйдет на 5 минут чтобы на Месси посмотреть по ближе. А разговаривает больше всего
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Ответ Ds13
Килиан призывает к тому, чего не было давно у парижан. Надеюсь они и вправду покажут яйца! Но Бавария дома- очень злой соперник. Mia San Mia!
Как можно показать то, чего у них нет?)
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карл_Иваныч
Это что, подарок к 8 марта - стриптиз от ПСЖ?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пакаев
В следующий раунд вы пройдете в следующем сезоне. В группой этап.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ nikolozi33
С таким "успехом" Мбаппе ехал и на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде... Что в итоге вышло, знают все.
ну в том противостоянии всё решил пешеход, а Мбаппе как раз забил два гола
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ds13
Килиан призывает к тому, чего не было давно у парижан. Надеюсь они и вправду покажут яйца!
Но Бавария дома- очень злой соперник.
Mia San Mia!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Мюллер психологическая атака Баварии. Супер капитан
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikolozi33
С таким "успехом" Мбаппе ехал и на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде... Что в итоге вышло, знают все.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий