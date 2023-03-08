19 комментариев

Мюллер пытается его остудить.

«ПСЖ» проиграл домашний матч 1/8 финала ЛЧ против «Баварии» (0:1), но Килиан Мбаппе не потерял публичную решительность.

Мбаппе призывает «ПСЖ» показать яйца в ответке. И хочет много забить

Килиан больше двух недель убеждал журналистов, что это еще не конец. На вопрос о фаворите в ответном матче Мбаппе ответил: «ПСЖ», как и всегда!»

Позже форвард добавил: «Не надо забывать о том, что происходило в конце матча. Мы уступили, но увидели, что способны создать сопернику проблемы. Мы выйдем на поле в ответном матче с целью пройти дальше. Ситуация была непредсказуемой, мой выход не планировался, но я хотел помочь товарищам. Мы работали день и ночь.

Нам нужно, чтобы к ответной игре все были здоровы, чтобы все хорошо питались и хорошо спали. Когда мы в полном составе и играем в атакующий футбол, соперник чувствует себя неуютно. Я увидел, что возможность для камбэка есть», – сказал Мбаппе в эфире Canal+.

Неймар не прислушался к словам про сон и питание: сходил на ночной покерный турнир, поел в «Макдональдсе». Вы знаете, что было дальше.

Есть и еще одно высказывание Килиана: он подчеркивает, что «ПСЖ» в ответном матче должен проявить стальной характер.

«Мы проиграли только 0:1, правила выездного гола больше нет. Если мы покажем наш атакующий футбол, создадим им сложности и забьем один мяч, это уже будет ничья. Мы должны показать яйца и завоевать право на проход в следующий раунд. Все вместе мы сможем добиться хорошего результата, если хорошо поработаем. Нас не разнесли. Шансы пройти дальше все еще есть.

Вообще я не должен был выходить на поле. Я постарался сделать все, чтобы потом не было сожалений. Я хотел сыграть. Ради таких матчей мы и работаем. Было очень сложно смотреть первый час игры со скамейки. В этом матче у меня было всего полчаса. Теперь я займусь восстановлением, чтобы потом сыграть как можно эффективнее», – говорил Мбаппе.

В минувшем туре Лиги 1 Килиан побил рекорд по голам «ПСЖ», обойдя Эдинсона Кавани – теперь у француза 201 мяч за парижан. Когда Мбаппе спросили, приберег ли он 202-й, 203-й и 204-й голы для «Баварии», он ответил: «И даже больше! Да, мы будем полны решимости, когда поедем туда. «ПСЖ» вернул себе уверенность. Теперь мы должны победить. Мы едем в Мюнхен, чтобы пройти в следующий раунд».

«Если наш план сработает, весело ему не будет». Мюллер попытался вернуть Мбаппе на землю

Дерзость Мбаппе не осталась незамеченной в «Баварии». Немного остудить Килиана вызвался Томас Мюллер.

«Каждый сам делает выводы. Мы выиграли первый матч со счетом 1:0. Считаю, что это преимущество. Но в футболе отставание в один гол всегда можно отыграть. Я понимаю его мнение. Он очень самоуверен.

У него сумасшедшая энергичность в сочетании с правильными решениями в штрафной площади. Весь мир с удовольствием смотрит на него. Но мы постараемся помешать. Если наш план сработает, весело ему не будет», – сказал Мюллер.

Как Мбаппе сыграл в первом матче?

Килиан вышел на поле только на 57-й минуте – Кристоф Гальтье не рискнул бросать его на весь матч после травмы. С появлением Мбаппе игра «ПСЖ» оживилась – начали чаще выбегать в быстрые атаки, а Килиан постоянно дергал защиту «Баварии» фирменными рывками.

«Стартовые 57-й минут: 2:11 по ударам в пользу «Баварии». «ПСЖ» вообще не проникает в чужую штрафную. Финальный отрезок матча: 7:7 по ударам при большей остроте именно у «Парижа». Огромный контраст. Катализатором стал выход Мбаппе», – подмечал Вадим Лукомский в разборе матча.

За отведенное время Мбаппе успел забить дважды – но оба гола не засчитали из-за офсайда. Один раз Килиан выбежал один на один с Яном Зоммером, но не смог перекинуть швейцарского кипера.

Очень любопытно, получится ли у Мбаппе стать героем ответки и вытащить «ПСЖ» в следующий раунд.

Фото: REUTERS/Christian Hartmann, Angelika Warmuth; AFP/FRANCK FIFE