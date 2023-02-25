В основном с властями города.

Есть свежие подробности по поводу нового стадиона «Милана» и «Интера». И это неожиданный поворот: Gazzetta dello Sport пишет, что «Милан» собирается строить собственную арену, без участия «Интера».

Почему же «Милан» и «Интер» могут разъехаться?

Все дело в муниципалитете Милана, с которым команды договариваются о сносе «Сан-Сиро». Власти города предложили окончательный вариант, с которым не согласился «Милан» и о котором пойдет речь ниже.

В итоге «Милан» решил строить стадион сам, теперь размышляют над тремя вариантами расположения: пригороды Сесто-Сан-Джованни (как раз там планировалось построить новый совместный проект «Милана» с «Интером») и Сан-Донато-Миланезе, а также Ла Маура – рядом с нынешней ареной.

Итоговое решение – уже в ближайшее время.

Мнения топ-клубов расходятся: «Интер» устраивает то, что предлагают власти города. Среди спорных точек помимо денег – снос одной из главных арен Италии.

Снос «Сан-Сиро» – это уже точно?

Новый стадион хотели построить недалеко от легендарного. Выбрали проект от бюро Populous под названием The Cathedral («Кафедральный собор»).

Вот ключевые изменения по сравнению с «Сан-Сиро»:

• Новый стадион должен был вмещать 65 тысяч зрителей, старый – 80-тысячник.

• На стадионе планировалось сделать больше вип-мест. Ожидалось, что The Cathedral будет ежегодно приносить «Милану» и «Интеру» 80 миллионов евро.

• От новой арены должны выиграть не только клубы, но и город. Потому что получит еще и полностью пешеходный район на 110 тысяч квадратных метров, его 40% – парковая зеленая зона. Парковка, которая сейчас занимает 27% от общей площади, будет перенесена на специально отведенную подземную территорию.

При этом власти Милана по-прежнему против сноса «Сан-Сиро», несмотря на то, что дали добро на строительство новой арены. Об этом мы упоминали здесь .

«Проект в его нынешнем виде – неприемлемый, – заявлял мэр Сала. – Я проголосовал за новый стадион, но теперь нам предстоит вместе с клубами поработать над вариантами развития событий. Поданный проект – слишком масштабный, его невозможно реализовать. К тому же он был направлен на выгоду для клубов, а мы должны сделать так, чтобы он принес больше пользы городу».

Еще в официальном документе отмечают, что от идеи сноса «Сан-Сиро» необходимо отказаться и приспособить стадион под новые функции.

«Мне кажется неправильным сносить «Сан-Сиро», – заявлял мэр Милана Джузеппе Сала чуть раньше. – Я считаю, что намного лучше реконструировать его. Но все-таки мы должны прислушаться к мнению клубов. Также нам крайне важно быть уверенными, что проект нового квартала будет реализован, а не брошен на полпути».

Требуется и одобрение Управления здравоохранения, которое выдвигает два условия: чтобы стадион использовали только для спортивных событий и гарантировали, что снос «Сан-Сиро» (если он все-таки случится) абсолютно безопасен.

Окончательный проект новой арены должны были представить в 2022-м. Вот в нем как раз и вся загвоздка.

В чем вообще проблема?

В конце декабря муниципалитет Милана изменил требования к новому стадиону: теперь хотят вместимость в 70 тысяч, на реконструкцию района вокруг арены намерены потратить аж 40 млн евро, а зеленая зона теперь должна составлять половину территории.

При этом The Cathedral неоднократно отправляли на доработку: и из-за озеленения, и из-за пропускной способности, и чтобы убедиться, что цены на билеты для болельщиков будут доступными.

Проблема все равно в отказе сносить «Сан-Сиро». Президент «Милана» Паоло Скарони злился: «Милан» зарабатывает на стадионе 40 млн евро за сезон, как мы можем конкурировать на международном уровне с такими низкими доходами? Поэтому мы хотим новый стадион, и если это будет не «Сан-Сиро», клуб построит его сам. Давайте не будем сдаваться. Уверяю вас, что в Милане будет новый стадион».

Проект The Cathedral оценивали примерно в 1,2 млрд евро – получается, что стоимость разъезда «Милана» с «Интером» в этом проекте примерно 600 млн евро, потому что вложения можно было бы поделить пополам.

Если снос «Сан-Сиро» в конце концов одобрят, работы планируют начать во второй половине 2024-го. А новый стадион собираются построить к началу сезона-2027/28.

Фото: globallookpress.com/Jan Huebner