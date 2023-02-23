8 комментариев

АПЛ зимой подтвердила статус европейской Суперлиги, потратив больше, чем клубы из остальных европейских чемпионатов вместе взятые.

Но пока это не коррелирует с результатами в ЛЧ: три поражения и ничья в первых матчах 1/8 финала (еще и «МЮ» в 1/16 Лиги Европы тоже не выиграл).

Что-то похожее последний раз было в сезоне-2019/20 – тогда «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси» дружно проиграли первые матчи и в итоге вылетели, а вот «Ман Сити» обыграл «Реал», чтобы в следующем раунде вылететь от «Лиона» (в одноматчевом противостоянии из-за ковида).

В сезоне-2014/15 английские клубы тоже не выиграли ни одного первого матча – но тогда их на этой стадии было три. «Арсенал» проиграл «Монако», «Ман Сити» – «Барселоне», а «Челси» сыграл вничью с «ПСЖ», и по итогам первого раунда вылетели все три.

Ниже – четыре свежих истории.

«Тоттенхэм» – 0:1 от «Милана»

Лондонцы пропустили от «россонери» уже на 7-й минуте и в дальнейшем не особо создавали моменты. Да, им не хватало основных полузащитников (Бентанкур и Хейбьерг пропускали игру), но «Милан» тотально закрыл соперника и был ближе ко второму голу, чем к тому, чтобы пропустить.

Впрочем, для «Тоттенхэма» это не новость: он регулярно проигрывает первый матч 1/8 финала. В последний раз англичане выигрывали на этой стадии еще в 2019-м. В сезоне-2019/20 «Тоттенхэм» проиграл обе игры с «Лейпцигом» и на пару лет забыл про Лигу чемпионов. У Антонио Конте статистика даже хуже – он не побеждал в плей-офф ЛЧ 10 лет, с сезона-2012/13.

«Челси» – 0:1 от «Боруссии» Дортмунд

Появление в этом списке кризисного «Челси» не удивляет: хотя в Дортмунде команда Грэма Поттера смотрелась неплохо.

Более того, «Челси» пропустил после мощного спринта Карима Адейеми, хотя в целом доминировал. Главной звездой дортмундцев стал вратарь Грегор Кобель. Перед ответной игрой у лондонцев точно есть оптимизм.

«Ливерпуль» – 2:5 от «Реала»

«Ливерпуль» – единственный, кто из английских клубов играл дома, он же единственный получил крупное поражение и, пожалуй, потерял практически все шансы на 1/4 финала.

Конечно, мерсисайдцы сейчас в ужасной форме, у команды проблемы в центре поля, а игроки только начали восстанавливаться, но вряд ли этим можно оправдать такое громкое поражение.

Надо ли еще здесь что-то уточнять? Последнее поражение «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала случилось в сезоне-2019/20 (от «Атлетико»), тогда же команда Юргена Клоппа в последний раз вылетела так рано.

«Ман Сити» – 1:1 с «РБ Лейпцигом»

Единственная ничья для клубов АПЛ на этой стадии за «Ман Сити». И максимально справедливый исход: «Сити» был намного лучше в первом тайме, «Лейпциг» – во втором. Плюс у команды Пепа Гвардиолы огромное преимущество в виде ответной домашней игры.

Но вообще «Сити» не выиграл первый матч в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2014/15 – того самого, когда все три клуба от АПЛ сошли именно на этой стадии. Правда, тогда «горожане» проиграли «Барселоне».

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo, Phil Noble, Annegret Hilse; Gettyimages.ru/Stuart Franklin