8 комментариев

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Клубы АПЛ пока не выиграли ни одного матча в плей-офф ЛЧ. Впервые за 8 лет

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АПЛ зимой подтвердила статус европейской Суперлиги, потратив больше, чем клубы из остальных европейских чемпионатов вместе взятые. 

Но пока это не коррелирует с результатами в ЛЧ: три поражения и ничья в первых матчах 1/8 финала (еще и «МЮ» в 1/16 Лиги Европы тоже не выиграл).

Что-то похожее последний раз было в сезоне-2019/20 – тогда «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси» дружно проиграли первые матчи и в итоге вылетели, а вот «Ман Сити» обыграл «Реал», чтобы в следующем раунде вылететь от «Лиона» (в одноматчевом противостоянии из-за ковида).

В сезоне-2014/15 английские клубы тоже не выиграли ни одного первого матча – но тогда их на этой стадии было три. «Арсенал» проиграл «Монако», «Ман Сити» – «Барселоне», а «Челси» сыграл вничью с «ПСЖ», и по итогам первого раунда вылетели все три.

Ниже – четыре свежих истории. 

«Тоттенхэм» – 0:1 от «Милана»

Лондонцы пропустили от «россонери» уже на 7-й минуте и в дальнейшем не особо создавали моменты. Да, им не хватало основных полузащитников (Бентанкур и Хейбьерг пропускали игру), но «Милан» тотально закрыл соперника и был ближе ко второму голу, чем к тому, чтобы пропустить.

Впрочем, для «Тоттенхэма» это не новость: он регулярно проигрывает первый матч 1/8 финала. В последний раз англичане выигрывали на этой стадии еще в 2019-м. В сезоне-2019/20 «Тоттенхэм» проиграл обе игры с «Лейпцигом» и на пару лет забыл про Лигу чемпионов. У Антонио Конте статистика даже хуже – он не побеждал в плей-офф ЛЧ 10 лет, с сезона-2012/13.

«Челси» – 0:1 от «Боруссии» Дортмунд

Появление в этом списке кризисного «Челси» не удивляет: хотя в Дортмунде команда Грэма Поттера смотрелась неплохо. 

Более того, «Челси» пропустил после мощного спринта Карима Адейеми, хотя в целом доминировал. Главной звездой дортмундцев стал вратарь Грегор Кобель. Перед ответной игрой у лондонцев точно есть оптимизм.

«Ливерпуль» – 2:5 от «Реала»

«Ливерпуль» – единственный, кто из английских клубов играл дома, он же единственный получил крупное поражение и, пожалуй, потерял практически все шансы на 1/4 финала. 

Конечно, мерсисайдцы сейчас в ужасной форме, у команды проблемы в центре поля, а игроки только начали восстанавливаться, но вряд ли этим можно оправдать такое громкое поражение. 

Надо ли еще здесь что-то уточнять? Последнее поражение «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала случилось в сезоне-2019/20 (от «Атлетико»), тогда же команда Юргена Клоппа в последний раз вылетела так рано.

«Ман Сити» – 1:1 с «РБ Лейпцигом»

Единственная ничья для клубов АПЛ на этой стадии за «Ман Сити». И максимально справедливый исход: «Сити» был намного лучше в первом тайме, «Лейпциг» – во втором. Плюс у команды Пепа Гвардиолы огромное преимущество в виде ответной домашней игры. 

Но вообще «Сити» не выиграл первый матч в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2014/15 – того самого, когда все три клуба от АПЛ сошли именно на этой стадии. Правда, тогда «горожане» проиграли «Барселоне».

Этот прыжок Гвардиола (ну а кого же еще!) остановил «Сити». К Эдерсону тоже вопросы

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo, Phil Noble, Annegret Hilse; Gettyimages.ru/Stuart Franklin

8 комментариев

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Максим Черкашин
Так и быть сегодня Манкунианский батя покажет как играть.🔴😎
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Нефанатик
Фанаты бей беги лиги перед плей офф: «АПЛ представляет 4 клуба, а Ла Лигу только одна.
После первых матчей у представителя Ла Лиги - 1 победа, у представителей АПЛ - 0
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Ноно Гомес
Потому что Челси не в форме))
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vladimir.kostrichko
Кроме сити думаю уже никто не пройдет.У Тоттенхэма есть неплохие шансы,но по первой игре ничего не показали.Челси лихорадит,а в камбэк Ливерпуля я бы поверил если бы эта была бы команда 2019-ого года(но тогда бы эта команда точно бы не проиграла на Энфилде,да и так позорно).....
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Joey Ramone
Позорище, с такими деньгами такую игру показывать. Что Энцо, что Холанд должны болелам деньги за билеты вернуть.
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-1
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NikoVinkovic
В принципе логично, так как самые стабильные клубы сезона АПЛ в этом сезоне играют в ЛЕ. Ожидать от Ливера и тем более Челси в нынешней форме лигочемпионских свершений было бы, мягко говоря, наивно, Тоттенхэм - это Тоттенхэм, а Ман Сити нормально сыграл на выезде с неуступчивым соперником и скорее всего дома разберётся.
Интересная ЛЧ получится, когда от Англии с Испанией дальше может отдуваться по одному клубу, зато сразу у троих итальянцев (казалось бы, пешеходная Серия А) отличные шансы на 1/4.
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-1
-1
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jane gunn
Удивительно, что самую сильную игру показала 10 команда АПЛ, даже несмотря на пропущенный гол
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Alex Rhea
Все на спаде в этом сезоне по разным причинам, хотя с их тратами всё равно должны уверенно проходить своих соперников
+2
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+2
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