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0:2 🔜 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ

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Перевернули вообще все.

Мадридский «Реал» умеет делать чудеса в любое время года. Действующий обладатель Лиги чемпионов пропустил от «Ливерпуля» два гола на «Энфилде» за 14 минут – ну и что?

Ответил пятью подряд и выиграл 5:2!

Как все было: чудо пяткой, привоз, другой привоз и дубль Бензема

Этот сюжет мы запомним надолго.

Идеальное начало «Ливерпуля», когда Дарвин Нуньес шикарно подстроился и забил пяткой – насладитесь, если пропустили.

Подарок Тибо Куртуа для Мохамеда Салаха – и очень быстрые 2:0, выглядевшие для «Ливерпуля» так приятно.

Ответ Винисиуса на мастерстве – в дальний угол из штрафной.

И добавка бразильца после жуткого косяка Алиссона – вратари тут сравнялись по фэйлам, даже и не выбрать, чей эпичнее.

Второй тайм – и безраздельное царствование «Реала». Эдер Милитао забил победный очень легко, никто не мешал на линии вратарской после штрафного Луки Модрича.

Плюс добавка от Карима Бензема: дубль в течение 12 минут. Француз сделал счет крупным и превратил камбэк в феерический.

Не просто пять голов на «Энфилде» (об уникальности ниже), а пять голов на «Энфилде» подряд! За 40 с небольшим минут чистого игрового времени. Вау!

И хоть в еврокубковых плей-офф теперь не считаются более ценными выездные голы, такая победа в три мяча – разве не 95-процентная гарантия прохода «Реала»?

Это история: «Ливерпуль» никогда не пропускал на «Энфилде» так много в еврокубках

Команде Юргена Клоппа очень больно.

• «Реал» стал первой командой в истории, положившей пять хозяевам на «Энфилде» в еврокубках. «Ливерпуль» раньше никогда не пропускал даже четыре, но три случались почаще – например, в 1/4 финала от «Бенфики» в прошлом сезоне. 

• «Мадрид» – лишь вторые, кто вообще забил столько в одном еврокубковом матче против «Ливерпуля». Раньше удавалось только «Аяксу» в Кубке европейских чемпионов – в декабре 1966-го голландцы выиграли со счетом 5:1.

• Юрген Клопп проиграл шесть из последних 10 матчей против «Реала» – еще есть две победы и две ничьих. Причем последняя победа еще из времен работы в «Дортмунде» – в 2013-м. А еще немец очень не любит играть против Карло Анчелотти: пять поражений в восьми встречах. Никто не обыгрывает Клоппа регулярнее.

• Бензема и Винисиус – теперь главные эксперты по голам «Ливерпулю» в ЛЧ. Тут у них по дублю, а суммарно Карим забил мерсисайдцам уже шесть, у Вини – пять.

• Француз – самый возрастной, кто забивал «Ливерпулю» на «Энфилде» в еврокубках (35 лет и 46 дней). А еще у Бензема теперь есть голы в 18 розыгрышах Лиги чемпионов подряд, наравне с Лео Месси. Да-да, Карим только сейчас впервые забил в этом турнире-22/23!

Когда «Ливерпуль» вообще пропускал дома так много? Забавно, но только от «Арсенала»

Настолько мощный удар заставляет задуматься: а бывало ли «Ливерпулю» на своем поле больнее? Вообще-то не факт, учитывая стадию и сюжет матча, но пропускали разок даже чуть больше.

6️⃣ От «Арсенала» в четвертьфинале Кубка лиги-2006/07 прилетело аж шесть – закончили 3:6. Главный герой тогда – полузащитник Жулио Баптиста с покером. Самое удивительное: все шесть ударов в створ ворот «Ливерпуля» стали голами.

5️⃣ В октябре 2019-го устроили шоу в 1/8 финала Кубка лиги с «Арсеналом» – безумные 5:5 на «Энфилде»! Тогда Габриэл Мартинелли сделал дубль, Дивок Ориги сравнивал на 90+4 своим вторым мячом, а в итоге ливерпульцы проходили дальше в серии пенальти (но потом вылетали от «Астон Виллы» с 0:5, тогда пришлось выставить молодежь из-за поездки основы на клубный ЧМ).

4️⃣ Чуть меньше пропущенных, но намного больше ностальгии для нас: в 2009-м за «Арсенал» все четыре на «Энфилде» забил Андрей Аршавин. Его величайший покер в памяти навсегда, а в The Times коротко написали: «Русский сокрушил «Ливерпуль». Хоть и закончили 4:4.

Теперь – пять пропущенных дома от «Реала» в самом важном матче их этого списка. Шансы пройти в ЛЧ дальше – мизер.

Ливерпуль Англия – Реал Мадрид Испания 2:5 (2:2, 0:3)
Дата проведения
21 февраля, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Нуньес, 2:0 – 14 Салах, 2:1 – 21 Винисиус Жуниор, 2:2 – 36 Винисиус Жуниор, 2:3 – 47 Милитао, 2:4 – 55 Бензема, 2:5 – 67 Бензема.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес (Матип, 73), Робертсон, Байчетич (Эллиотт, 85), Хендерсон (Милнер, 73), Фабиньо, Салах, Гакпо (Фирмино, 64), Нуньес (Диогу Жота, 64).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Алаба (Начо, 27), Модрич (Кроос, 87), Вальверде, Камавинга, Бензема (Асенсио, 87), Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 81).
Предупреждения:
Винисиус Жуниор (60), Эллиотт (90).

Фото: East News/Andrew Yates/CSM via ZUMA Press Wire; REUTERS/Phil Noble

133 комментария

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CaptainFootballiste
Сразу вспомнился случай, когда во время финала в Киеве с теми же участниками, Бэйл положил "красоту" в ворота Кариеса, то в доме напротив мужик в одних трусах выбежал на балкон и заорал: "Обнимать Ливерпуль-обнимать!!!!!" Только он не "обнимать" скандировал))) Бланкос, мое почтение)
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Osodj Djhshs
"Вы можете забивать нам сколько хотите, но победим все равно мы" ©РЕАЛ МАДРИД
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Колено решфорда
Ответ Roman Betenya
Чё там, пацаны, опять лучшая лига в мире унизила "лол-лигу"?
Нашел тоже с чем сравнивать, 8-я команда АПЛ.
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Baggio79
Не смотрел, но осуждаю.
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fellx
Ответ Алекс Баландин
Ливерпуль сейчас уровень лиги европы
Весь АПЛ уровень лиги Европы
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-1
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Диванный эксперт
Ответ TNGHT
Дааа, дико плюсую. Но вымораживал он сегодня конечно знатно, вершина непрофессионализма
А в чем конкретно непрофессионализм?
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Пако
Самый невероятный матч сезона в ЛЧ.
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Алекс Баландин
Ответ fellx
МЮ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 как напихали бы? С офсайда по новым правилам? Или с пенальти? Или со случайным ударом Решфорда в ближний угол?))) МЮ уровень ЛЕ, иди к себе
Ливерпуль сейчас уровень лиги европы
+1
-1
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Пако
Ответ Inalar Hudinagov
если вас спросят, почему вы любите футбол, просто покажите этот матч
Хороший ответ!))
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fellx
Ответ kot_letova
В прошлом сезоне на везении прошли, в этот раз обыграли разобранный ливерпуль. Я бы посмотрел сколько реал принял бы от Арсенала, который сейчас набрал ход. Да и сити с МЮ напихали бы Реалу
МЮ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 как напихали бы? С офсайда по новым правилам? Или с пенальти? Или со случайным ударом Решфорда в ближний угол?))) МЮ уровень ЛЕ, иди к себе
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-1
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Joni Arm
Ответ Oleg
На ЧМ вроде никто не применял ММА)
Слепой? 6 голов Бразилии через Вини.
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Растиньяк
короли камбэков
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Адам Альмурзаев
Ответ Oleg
Ришарлисон через себя забивал с участием Вини? Ну как один из вариантов)))
Голевую внешней стороной стопы отдал Вини, между двумя игроками на свободную зону. Так что да, забивал с участием Вини.
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_Amelina_ Landau
Ответ kot_letova
В прошлом сезоне на везении прошли, в этот раз обыграли разобранный ливерпуль. Я бы посмотрел сколько реал принял бы от Арсенала, который сейчас набрал ход. Да и сити с МЮ напихали бы Реалу
В прошлом году на каждой стадии плей-офф подобное читал...) По факту - что с лицом? )
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Oleg
Ответ Адам Альмурзаев
На ЧМ все голы Бразилии были забиты с участием Вини, нет?
Ришарлисон через себя забивал с участием Вини?

Ну как один из вариантов)))
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_Amelina_ Landau
Ответ CyberUnited
Поздравляю, обыграли восьмую команду АПЛ))
Хохмач, в прошлом году всю первую тройку обыграли, попутно и сборную мира - первую команду Франции - так для разминки...) Где ты был?
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Адам Альмурзаев
Ответ Oleg
На ЧМ вроде никто не применял ММА)
На ЧМ все голы Бразилии были забиты с участием Вини, нет?
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_Amelina_ Landau
Ответ Андрей Andrey
Челси тоже в кризисе..там пол команды пришли новеньких. надо игру выстраивать.
Приход в команду многомиллионных новичков теперь считается кризисом? ) С каких пор?
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Aziret Abaev
Нельзя Реалу забивать первыми! Это Ловушка! 🤣🤣🤣
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llolishe
Не вините команду-Хендерсон в слезах покидал поле)Вините Клопп-он ответственен за результат
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Дмитрий Шумак
То что у Ливерпуля кризис это понятно, но 2-5😳😳😳 по моему это перебор...Прикольно то что xG этого матча 2.15 на 1.78 в пользу Ливерпуля, аномально при таком счёте.Наверное Клопу нужна перезагрузка.
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Gulom Azizkhujaev
Ответ Игорь Слободчиков
Продлили на второй сезон 😂
Шоураннеры те же
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Pavel Makarov
этот позор уже не смыть
Юра Клоп и команда бездарей - на выход
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Игорь Слободчиков
Ответ HI MARS
Прошлый сезон Реала как-будто продолжается
Продлили на второй сезон 😂
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Aziret Abaev
Ответ Mihails Bobrovs
И все матчи Реала прошлого плэй офф ЛЧ )))
все матчи реала за прошлый лч надо смотреть только карвалолом и валерьянкой
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