0:2 🔜 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ
Перевернули вообще все.
Мадридский «Реал» умеет делать чудеса в любое время года. Действующий обладатель Лиги чемпионов пропустил от «Ливерпуля» два гола на «Энфилде» за 14 минут – ну и что?
Ответил пятью подряд и выиграл 5:2!
Как все было: чудо пяткой, привоз, другой привоз и дубль Бензема
Этот сюжет мы запомним надолго.
Идеальное начало «Ливерпуля», когда Дарвин Нуньес шикарно подстроился и забил пяткой – насладитесь, если пропустили.
Подарок Тибо Куртуа для Мохамеда Салаха – и очень быстрые 2:0, выглядевшие для «Ливерпуля» так приятно.
Ответ Винисиуса на мастерстве – в дальний угол из штрафной.
И добавка бразильца после жуткого косяка Алиссона – вратари тут сравнялись по фэйлам, даже и не выбрать, чей эпичнее.
Второй тайм – и безраздельное царствование «Реала». Эдер Милитао забил победный очень легко, никто не мешал на линии вратарской после штрафного Луки Модрича.
Плюс добавка от Карима Бензема: дубль в течение 12 минут. Француз сделал счет крупным и превратил камбэк в феерический.
Не просто пять голов на «Энфилде» (об уникальности ниже), а пять голов на «Энфилде» подряд! За 40 с небольшим минут чистого игрового времени. Вау!
И хоть в еврокубковых плей-офф теперь не считаются более ценными выездные голы, такая победа в три мяча – разве не 95-процентная гарантия прохода «Реала»?
Это история: «Ливерпуль» никогда не пропускал на «Энфилде» так много в еврокубках
Команде Юргена Клоппа очень больно.
• «Реал» стал первой командой в истории, положившей пять хозяевам на «Энфилде» в еврокубках. «Ливерпуль» раньше никогда не пропускал даже четыре, но три случались почаще – например, в 1/4 финала от «Бенфики» в прошлом сезоне.
• «Мадрид» – лишь вторые, кто вообще забил столько в одном еврокубковом матче против «Ливерпуля». Раньше удавалось только «Аяксу» в Кубке европейских чемпионов – в декабре 1966-го голландцы выиграли со счетом 5:1.
• Юрген Клопп проиграл шесть из последних 10 матчей против «Реала» – еще есть две победы и две ничьих. Причем последняя победа еще из времен работы в «Дортмунде» – в 2013-м. А еще немец очень не любит играть против Карло Анчелотти: пять поражений в восьми встречах. Никто не обыгрывает Клоппа регулярнее.
• Бензема и Винисиус – теперь главные эксперты по голам «Ливерпулю» в ЛЧ. Тут у них по дублю, а суммарно Карим забил мерсисайдцам уже шесть, у Вини – пять.
• Француз – самый возрастной, кто забивал «Ливерпулю» на «Энфилде» в еврокубках (35 лет и 46 дней). А еще у Бензема теперь есть голы в 18 розыгрышах Лиги чемпионов подряд, наравне с Лео Месси. Да-да, Карим только сейчас впервые забил в этом турнире-22/23!
Когда «Ливерпуль» вообще пропускал дома так много? Забавно, но только от «Арсенала»
Настолько мощный удар заставляет задуматься: а бывало ли «Ливерпулю» на своем поле больнее? Вообще-то не факт, учитывая стадию и сюжет матча, но пропускали разок даже чуть больше.
6️⃣ От «Арсенала» в четвертьфинале Кубка лиги-2006/07 прилетело аж шесть – закончили 3:6. Главный герой тогда – полузащитник Жулио Баптиста с покером. Самое удивительное: все шесть ударов в створ ворот «Ливерпуля» стали голами.
5️⃣ В октябре 2019-го устроили шоу в 1/8 финала Кубка лиги с «Арсеналом» – безумные 5:5 на «Энфилде»! Тогда Габриэл Мартинелли сделал дубль, Дивок Ориги сравнивал на 90+4 своим вторым мячом, а в итоге ливерпульцы проходили дальше в серии пенальти (но потом вылетали от «Астон Виллы» с 0:5, тогда пришлось выставить молодежь из-за поездки основы на клубный ЧМ).
4️⃣ Чуть меньше пропущенных, но намного больше ностальгии для нас: в 2009-м за «Арсенал» все четыре на «Энфилде» забил Андрей Аршавин. Его величайший покер в памяти навсегда, а в The Times коротко написали: «Русский сокрушил «Ливерпуль». Хоть и закончили 4:4.
Теперь – пять пропущенных дома от «Реала» в самом важном матче их этого списка. Шансы пройти в ЛЧ дальше – мизер.
- Дата проведения
- 21 февраля, 23.00, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 4 Нуньес, 2:0 – 14 Салах, 2:1 – 21 Винисиус Жуниор, 2:2 – 36 Винисиус Жуниор, 2:3 – 47 Милитао, 2:4 – 55 Бензема, 2:5 – 67 Бензема.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес (Матип, 73), Робертсон, Байчетич (Эллиотт, 85), Хендерсон (Милнер, 73), Фабиньо, Салах, Гакпо (Фирмино, 64), Нуньес (Диогу Жота, 64).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Алаба (Начо, 27), Модрич (Кроос, 87), Вальверде, Камавинга, Бензема (Асенсио, 87), Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 81).
- Предупреждения:
- Винисиус Жуниор (60), Эллиотт (90).
Фото: East News/Andrew Yates/CSM via ZUMA Press Wire; REUTERS/Phil Noble
Ну как один из вариантов)))
Юра Клоп и команда бездарей - на выход