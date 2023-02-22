0:2 🔜 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ

Перевернули вообще все.

Мадридский «Реал» умеет делать чудеса в любое время года. Действующий обладатель Лиги чемпионов пропустил от «Ливерпуля» два гола на «Энфилде» за 14 минут – ну и что?

Ответил пятью подряд и выиграл 5:2!

Как все было: чудо пяткой, привоз, другой привоз и дубль Бензема

Этот сюжет мы запомним надолго.

Идеальное начало «Ливерпуля», когда Дарвин Нуньес шикарно подстроился и забил пяткой – насладитесь, если пропустили.

Подарок Тибо Куртуа для Мохамеда Салаха – и очень быстрые 2:0, выглядевшие для «Ливерпуля» так приятно.

Ответ Винисиуса на мастерстве – в дальний угол из штрафной.

И добавка бразильца после жуткого косяка Алиссона – вратари тут сравнялись по фэйлам, даже и не выбрать, чей эпичнее.

Второй тайм – и безраздельное царствование «Реала». Эдер Милитао забил победный очень легко, никто не мешал на линии вратарской после штрафного Луки Модрича.

Плюс добавка от Карима Бензема: дубль в течение 12 минут. Француз сделал счет крупным и превратил камбэк в феерический.

Не просто пять голов на «Энфилде» (об уникальности ниже), а пять голов на «Энфилде» подряд! За 40 с небольшим минут чистого игрового времени. Вау!

И хоть в еврокубковых плей-офф теперь не считаются более ценными выездные голы, такая победа в три мяча – разве не 95-процентная гарантия прохода «Реала»?

Это история: «Ливерпуль» никогда не пропускал на «Энфилде» так много в еврокубках

Команде Юргена Клоппа очень больно.

• «Реал» стал первой командой в истории, положившей пять хозяевам на «Энфилде» в еврокубках . «Ливерпуль» раньше никогда не пропускал даже четыре, но три случались почаще – например, в 1/4 финала от «Бенфики» в прошлом сезоне.

• «Мадрид» – лишь вторые, кто вообще забил столько в одном еврокубковом матче против «Ливерпуля». Раньше удавалось только «Аяксу» в Кубке европейских чемпионов – в декабре 1966-го голландцы выиграли со счетом 5:1.

• Юрген Клопп проиграл шесть из последних 10 матчей против «Реала» – еще есть две победы и две ничьих. Причем последняя победа еще из времен работы в «Дортмунде» – в 2013-м. А еще немец очень не любит играть против Карло Анчелотти: пять поражений в восьми встречах. Никто не обыгрывает Клоппа регулярнее.

• Бензема и Винисиус – теперь главные эксперты по голам «Ливерпулю» в ЛЧ. Тут у них по дублю, а суммарно Карим забил мерсисайдцам уже шесть, у Вини – пять.

• Француз – самый возрастной, кто забивал «Ливерпулю» на «Энфилде» в еврокубках (35 лет и 46 дней). А еще у Бензема теперь есть голы в 18 розыгрышах Лиги чемпионов подряд, наравне с Лео Месси. Да-да, Карим только сейчас впервые забил в этом турнире-22/23 !

Когда «Ливерпуль» вообще пропускал дома так много? Забавно, но только от «Арсенала»

Настолько мощный удар заставляет задуматься: а бывало ли «Ливерпулю» на своем поле больнее? Вообще-то не факт, учитывая стадию и сюжет матча, но пропускали разок даже чуть больше.

6️⃣ От «Арсенала» в четвертьфинале Кубка лиги-2006/07 прилетело аж шесть – закончили 3:6. Главный герой тогда – полузащитник Жулио Баптиста с покером. Самое удивительное: все шесть ударов в створ ворот «Ливерпуля» стали голами.

5️⃣ В октябре 2019-го устроили шоу в 1/8 финала Кубка лиги с «Арсеналом» – безумные 5:5 на «Энфилде»! Тогда Габриэл Мартинелли сделал дубль, Дивок Ориги сравнивал на 90+4 своим вторым мячом, а в итоге ливерпульцы проходили дальше в серии пенальти (но потом вылетали от «Астон Виллы» с 0:5, тогда пришлось выставить молодежь из-за поездки основы на клубный ЧМ).

4️⃣ Чуть меньше пропущенных, но намного больше ностальгии для нас: в 2009-м за «Арсенал» все четыре на «Энфилде» забил Андрей Аршавин. Его величайший покер в памяти навсегда, а в The Times коротко написали: «Русский сокрушил «Ливерпуль». Хоть и закончили 4:4.

Теперь – пять пропущенных дома от «Реала» в самом важном матче их этого списка. Шансы пройти в ЛЧ дальше – мизер.

Фото: East News/Andrew Yates/CSM via ZUMA Press Wire; REUTERS/Phil Noble