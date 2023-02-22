О духе времени
Блог

Ассист пяткой – уже норма для Хвичи и в ЛЧ. Теперь лидер турнира по голевым

Наполи Наполи
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Футбол Футбол

Блеснул после незабитого пенальти.

«Наполи» почти тайм молчал с «Айнтрахтом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и получил классный шанс на 35-й минуте – пенальти.

Бить пошел Хвича.

Незабитый пенальти: пробил в угол – вратарь достал

Ирвинг Лосано после шикарной передачи от Джованни Ди Лоренцо пробил в штангу, Виктор Осимхен бежал к мячу и получил подножку – пенальти!

Но Хвича запорол: пробил в левый угол, а Кевин Трапп вытащил.

Дотянулся и спас «Айнтрахт».

Не только ошибка Хвичи, но и мастерство кипера.

Кварацхелия не реализовал лишь второй пенальти в карьере, прошлый – еще за «Рубин». В октябре 2021-го не забил «Нижнему Новгороду» (0:1). Но Хвича и не так часто бьет: пять реализованных, два из них уже в «Наполи».

Неудачный удар Хвичи только завел «Наполи»: уже через пять минут Лосано вбежал в штрафную, вырезал пас во вратарскую на Осимхена, и нападающий четко замкнул.

Голевая пяткой: откинул партнеру в штрафной – так утвердили победу

Во втором тайме Квара заставил забыть про пенальти: пяткой не глядя скинул на Ди Лоренцо, партнер в касание пробил в угол.

Наслаждение!

Как же приятно видеть, что у Хвичи все получается.

Причем получается такая красота, которая впечатляет всю Европу.

Для Хвичи это уже четвертая голевая в Лиге чемпионов-22/23 – никто в турнире не ассистировал чаще!

Хвича – супер! И он только свыкается со статусом топ-звезды

После такого грузина всюду называют Кварадоной – если когда-то и казалось, что эпитет выдали авансом, мнение должно угасать и угасать.

Хвича поражает: 12 голов и 13 ассистов в 25 матчах за «Наполи». Перед голом в ЛЧ он забивал в трех турах Серии А подряд – итого четыре игры с голами. До этого у Кварацхелии подобное было только в «Динамо» Батуми – когда он сделал четыре гола за три игры. Но то Грузия, а это европейские топ-турниры!

Сейчас Кварацхелия на четвертом месте в гонке бомбардиров Серии А – забил больше Дибалы, Влаховича, Леау, Иммобиле. Выше только Адемола Лукман (12 голов), Лаутаро Мартинес (13) и Виктор Осимхен (18).

Грузин до сих пор в шоке от новой реальности. «Мне было сложно в это поверить. Не только в то, что я буду играть в Лиге чемпионов. Даже в то, что я буду играть за такую команду – за команду Серии А. Все казалось как во сне.

Но когда я все проанализировал и осознал, что буду играть на другом уровне, то понял, что мне нужно по-другому готовиться к матчам. Среди прочего нужно было привыкнуть к другой работе в зале. Думаю, что я неплохо справился и адаптировался ко всему достаточно быстро», – выводы Хвичи.

Да уж, неплохо!

Айнтрахт Ф Германия – Наполи Италия 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
21 февраля, 23.00, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 40 Осимхен, 0:2 – 65 Ди Лоренцо.
Айнтрахт ФТрапп, Бута (Кнауфф, 69), Якич, Ндика, Тута, Макс (Ленц, 90), Гетце (Алиду, 81), Соу, Камада, Линдстрем (Борре, 69), Коло-Муани.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 80), Лосано (Элмаз, 80), Осимхен (Симеоне, 84), Кварацхелия (Политано, 84).
Предупреждения:
Ким Мин Чжэ (38), Гетце (60), Элмаз (83).
Удаление:
Коло-Муани (58).

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Marc Schueler, IMAGO/Oliver Vogler; Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Утя Ваткин
Привет Кикнадзе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Krizex
Вообще конечно мощная история. Еще год назад пылил в Рубине, а теперь вероятно главное открытие сезона в Европе)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
Грузин просто трапам не забивает
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий