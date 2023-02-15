«Бавария» доминировала над «ПСЖ». Его освежил только Мбаппе, у которого отменили два гола

Справедливые 1:0?

«Бавария» прекрасно вернулась в ЛЧ: прилетела в Париж и обыграла «ПСЖ» 1:0.

Как это было?

«ПСЖ» начал бить по воротам только в конце матча. Мбаппе дважды забил из офсайда

• «Бавария» забрала мяч с первой минуты, «ПСЖ» пытался ловить на контратаках, но они почти сразу захлебывались. Если «ПСЖ» и забирал владение, то буквально на пару минут, а потом снова садился всей командой ниже центра поля. «Бавария» доходила до штрафной и взламывала защиту то через короткий пас Шупо-Мотинга, Мусиалы и Сане, то через забросы Киммиха, Комана и Канселу. К 30-й минуте «Бавария» нанесла шесть ударов, но реально опасных не было. Первый нервный момент немцы создали на 43-й: Киммих мощно пробил низом из-за штрафной, но Доннарумма взял.

•‎ В итоге «Париж» в первом тайме ни разу не пробил по воротам («Бавария» – 10 раз) и не заработал ни одного углового («Бавария» – четыре). Хотя один удар все же был – Месси попал в стенку со штрафного.

•‎ Сонный xG первого тайма: 0.06 против 0.48.

•‎ Второй тайм начался по тому же сценарию, только «Бавария» наконец-то взломала оборону. Альфонсо Дэвис сделал кросс на Комана в штрафную, и тот в касание прошил Доннарумму. Кингсли был абсолютно один. Вообще никого рядом.

• На 57-й минуте спасать «ПСЖ» вышел Мбаппе, он и правда оживил игру, даже забил дважды, но оба раза из офсайдов. И все судейские решения – по делу, хотя во втором случае все решили сантиметры.

• «Бавария» могла забить еще несколько раз: спасали перекладина после удара Мусиалы и сэйвы Доннаруммы. К 70-й минуте гости нанесли 15 ударов против 2 у соперника. Париж более-менее оживился только в конце матча, на 90+ удалился Павар, но и это не помогло.

• Почти все основные показатели в пользу «Баварии»: 54% владения, 18:9 по ударам, 5:4 по угловым. Мюнхенцы не проигрывают 20 матчей подряд – 16 побед и 4 ничьих. У клуба уже 7 побед из 7 в этой ЛЧ.

• «ПСЖ» нехорошо: проиграл третий матч подряд впервые с 2020 года. Тогда тоже получили от «Баварии», а еще от «Ланса» и «Марселя».

Пророческая цитата Нагельсманна до матча

«Если мы реализуем наш план на игру, у Месси и Неймара будет не так много возможностей проявить себя, – сказал Юлиан на пресс-конференции. – Мы хотим выиграть, подолгу владея мячом, и тогда мы не будем оставлять Неймару и Месси обширных свободных зон. А они очень опасны, когда получают свободное пространство».

Получилось практически все. Браво.

Как сыграл 16-летний парень из «ПСЖ»?

В основе «ПСЖ» вышел 16-летний полузащитник Уоррен Заир-Эмери – он стал самым молодым игроком в истории плей-офф Лиги чемпионов (из тех, кто выходил в старте). Если быть точным, ему 16 лет и 343 дня.

Правда, матч у Заира-Эмери не получился: он сделал всего 11 точных передач (68,8%) и столько же раз потерял владение. Статистический портал SofaScore поставил ему самую низкую оценку в обеих командах – всего 6,3, столько же получил Ашраф Хакими.

Заир-Эмери провел на поле 57 минут, вместо него вышел опытный Фабиан Руис.

Через три недели ответка в Мюнхене. Ждем Мбаппе в старте?

Ответный матч в Мюнхене пройдет 8 марта и начнется в 23:00 по Москве.

Пройдет больше трех недель, поэтому Килиан Мбаппе точно вернется в старт (если, конечно, опять не травмируется).

Напомним обстоятельства: Мбаппе получил травму 1 февраля в матче с «Монпелье» (3:1), под него жестко подкатился опорник Лео Леруа. Выяснилось, что у Килиана повреждение бицепса бедра левой ноги, он выбыл на три недели.

Судя по этим срокам, Мбаппе не должен был сыграть в первом матче с «Баварией» – до него оставалось две недели. Но Юлиан Нагельсманн не верил официальной версии «ПСЖ» и ждал, что Килиан выйдет – так и вышло. Француза включили в заявку, и на 57-й минуте он заменил Карлоса Солера.

Теперь Мбаппе ждет ответного матча, «Парижу» нужны его скорость и чувство гола.

Фото: REUTERS/Christian Hartmann, Sarah Meyssonnier; East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP; Gettyimages.ru/Alex Grimm