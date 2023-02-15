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«Бавария» доминировала над «ПСЖ». Его освежил только Мбаппе, у которого отменили два гола

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Справедливые 1:0?

«Бавария» прекрасно вернулась в ЛЧ: прилетела в Париж и обыграла «ПСЖ» 1:0.  

Как это было? 

«ПСЖ» начал бить по воротам только в конце матча. Мбаппе дважды забил из офсайда  

• «Бавария» забрала мяч с первой минуты, «ПСЖ» пытался ловить на контратаках, но они почти сразу захлебывались. Если «ПСЖ» и забирал владение, то буквально на пару минут, а потом снова садился всей командой ниже центра поля. «Бавария» доходила до штрафной и взламывала защиту то через короткий пас Шупо-Мотинга, Мусиалы и Сане, то через забросы Киммиха, Комана и Канселу. К 30-й минуте «Бавария» нанесла шесть ударов, но реально опасных не было. Первый нервный момент немцы создали на 43-й: Киммих мощно пробил низом из-за штрафной, но Доннарумма взял. 

•‎ В итоге «Париж» в первом тайме ни разу не пробил по воротам («Бавария» –  10 раз) и не заработал ни одного углового («Бавария» – четыре). Хотя один удар все же был – Месси попал в стенку со штрафного. 

•‎ Сонный xG первого тайма: 0.06 против 0.48. 

•‎  Второй тайм начался по тому же сценарию, только «Бавария» наконец-то взломала оборону. Альфонсо Дэвис сделал кросс на Комана в штрафную, и тот в касание прошил Доннарумму. Кингсли был абсолютно один. Вообще никого рядом. 

• На 57-й минуте спасать «ПСЖ» вышел Мбаппе, он и правда оживил игру, даже забил дважды, но оба раза из офсайдов. И все судейские решения – по делу, хотя во втором случае все решили сантиметры. 

• «Бавария» могла забить еще несколько раз: спасали перекладина после удара Мусиалы и сэйвы Доннаруммы. К 70-й минуте гости нанесли 15 ударов против 2 у соперника. Париж более-менее оживился только в конце матча, на 90+ удалился Павар, но и это не помогло.

• Почти все основные показатели в пользу «Баварии»: 54% владения, 18:9 по ударам, 5:4 по угловым. Мюнхенцы не проигрывают 20 матчей подряд – 16 побед и 4 ничьих. У клуба уже 7 побед из 7 в этой ЛЧ.

• «ПСЖ» нехорошо: проиграл третий матч подряд впервые с 2020 года. Тогда тоже получили от «Баварии», а еще от «Ланса» и «Марселя».

Пророческая цитата Нагельсманна до матча

«Если мы реализуем наш план на игру, у Месси и Неймара будет не так много возможностей проявить себя, – сказал Юлиан на пресс-конференции. – Мы хотим выиграть, подолгу владея мячом, и тогда мы не будем оставлять Неймару и Месси обширных свободных зон. А они очень опасны, когда получают свободное пространство».

Получилось практически все. Браво.

Как сыграл 16-летний парень из «ПСЖ»? 

В основе «ПСЖ» вышел 16-летний полузащитник Уоррен Заир-Эмери – он стал самым молодым игроком в истории плей-офф Лиги чемпионов (из тех, кто выходил в старте). Если быть точным, ему 16 лет и 343 дня.

16-летний пацан в старте «ПСЖ» – самый юный в истории плей-офф ЛЧ. Что в нем такого?

Правда, матч у Заира-Эмери не получился: он сделал всего 11 точных передач (68,8%) и столько же раз потерял владение. Статистический портал SofaScore поставил ему самую низкую оценку в обеих командах – всего 6,3, столько же получил Ашраф Хакими.

Заир-Эмери провел на поле 57 минут, вместо него вышел опытный Фабиан Руис.

Через три недели ответка в Мюнхене. Ждем Мбаппе в старте?

Ответный матч в Мюнхене пройдет 8 марта и начнется в 23:00 по Москве.

Пройдет больше трех недель, поэтому Килиан Мбаппе точно вернется в старт (если, конечно, опять не травмируется).

Напомним обстоятельства: Мбаппе получил травму 1 февраля в матче с «Монпелье» (3:1), под него жестко подкатился опорник Лео Леруа. Выяснилось, что у Килиана повреждение бицепса бедра левой ноги, он выбыл на три недели.

Судя по этим срокам, Мбаппе не должен был сыграть в первом матче с «Баварией» – до него оставалось две недели. Но Юлиан Нагельсманн не верил официальной версии «ПСЖ» и ждал, что Килиан выйдет – так и вышло. Француза включили в заявку, и на 57-й минуте он заменил Карлоса Солера.

Теперь Мбаппе ждет ответного матча, «Парижу» нужны его скорость и чувство гола.

2 дня назад Гальтье говорил, что Мбаппе не сыграет с «Баварией». Угадаете, кто включен в заявку «ПСЖ»?

ПСЖ Франция – Бавария Германия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
14 февраля, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 53 Коман.
ПСЖДоннарумма, Хакими (Кимпембе, 46), Рамос, Маркиньос, Мендеш, Заир-Эмери (Фабиан Руис, 57), Солер (Мбаппе, 57), Данилу Перейра (Витинья, 75), Верратти, Месси, Неймар.
БаварияЗоммер, Жоау Канселу (Дэвис, 46), Упамекано, Павар, де Лигт, Горетцка, Киммих, Шупо-Мотинг (Мюллер, 76), Сане (Станишич, 90), Мусиала (Гравенберх, 87), Коман (Гнабри, 75).
Предупреждения:
Павар (26), Кимпембе (70), Неймар (86).
Удаление:
Павар (90).

Фото: REUTERS/Christian Hartmann, Sarah Meyssonnier; East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP; Gettyimages.ru/Alex Grimm

37 комментариев

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Ruslan Lotockiy
да че вы все на месси наехали между прочим один из лучших в матче у псж пасы неплохие давал в атаку в обострение и обводки норм проходил пару раз удачно!уж точно не он провалил матч! а так да бавария тока тока обороты начинает набирать это прям пипец как чувствуется!
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Maverick407
Ответ Wild91688
Согласен,уничтожил свою карьеру в этом недотклубе
все проблемы пошли сначала из за политики бывшего спортдира Леонардо, а потом с приходом месюна
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I.A.N.Dobermaniac
Ну что ж, не Барселоной единой сильна Бавария. Впрочем, будем посмотреть следующий матч...
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sayemlo
Ответ Егор Крид58
норма всё, чемпион мира сегодня играл, как дела у твоего овоща из Аль-Потехи?
забивает))) и статку голов набивает)) пока Аргентинец позориться
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Caballero del honor
Нет, несправедливые 1:0. Справедливыми были бы 2:0.
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Wild91688
Ответ Егор Крид58
а надо про Роналду?
За что его хвалить то,за провал,помолчали бы хоть
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Егор Крид58
Ответ Wild91688
Мессифаны из матч тв только про месси говорят
а надо про Роналду?
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Егор Крид58
Ответ Wild91688
Не смеши,сегодня играл,он де в замене был,где он играл то
напиши пожалуйста нормально, иначе не понятно
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Wild91688
Мессифаны из матч тв только про месси говорят
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Wild91688
Ответ исянов
тут нечего анализировать. с такими убогими днищами вроде вератти и 60летнего серхио рамоса вы можете покорять осер и монпелье, но уж никак не европейские топ-клубы. притом что бавария мягко говоря не в идеальном состоянии сейчас.
У вас все виноваты кроме месси,а то что он потерялся то что он пешеходил это не в счет
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Егор Крид58
Ответ белошип
Мог перейти в лучший клуб в истории ЛЧ Но решил и дальше тухнуть в парижском бестрофейнике)
ну в Реале бы ему гол из офсайда засчитали
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VuNePonimaete
Ответ Alex Rhea
Мбаппе уходить надо в нормальный чемп и нормальную команду, такой игрок просто не должен пропадать из поля зрения, появляясь перед зрителями по сути на 2 матча плей-офф ЛЧ в год и на крупных турнирах сборных.
Зачем? Лавеха крутится, бабки мутятся, многим фанатам Реала хорошее настроение подогнал сегодня, мне так точно)
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исянов
тут нечего анализировать. с такими убогими днищами вроде вератти и 60летнего серхио рамоса вы можете покорять осер и монпелье, но уж никак не европейские топ-клубы. притом что бавария мягко говоря не в идеальном состоянии сейчас.
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Артём Горбенко
Ответ Дмитрий Шарапов
Псж без Мбаппе совсем импотенты. Смешно, когда люди говорят, что черепашка не лучший игрок Парижа.
проблема в том, что и с ним они бывают абсолютно ни о чём, если некому доставить до него мяч (вспомним второй матч с Бенфикой)
ПСЖ нужны одновременно Месси и Мбаппе, потому что один отлично забрасывает и продвигает мяч, а второй отлично бежит (безотносительно того, кто и в каком количестве пытается ему помешать)
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Wild91688
Ответ Егор Крид58
норма всё, чемпион мира сегодня играл, как дела у твоего овоща из Аль-Потехи?
Не смеши,сегодня играл,он де в замене был,где он играл то
0
0
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Егор Крид58
Ответ sayemlo
Ребят, как там магическая связка неймара-месьи? Они уничтожили баварию? Тут вроде глоры Аргентинца уверяли, что без Мбапее псж катком пройдется в плей офф лч))) ну как там лучший пенальтист чм22 сыграл?))
норма всё, чемпион мира сегодня играл, как дела у твоего овоща из Аль-Потехи?
+1
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Wild91688
Ответ sayemlo
Ребят, как там магическая связка неймара-месьи? Они уничтожили баварию? Тут вроде глоры Аргентинца уверяли, что без Мбапее псж катком пройдется в плей офф лч))) ну как там лучший пенальтист чм22 сыграл?))
Месси же не играл,а вот если бы играл бы то это уже другое
+1
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Wild91688
Ответ Real_v_dushe
Черепашку жалко, он должен был переходить однозначно в Реал.
Согласен,уничтожил свою карьеру в этом недотклубе
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Real_v_dushe
Черепашку жалко, он должен был переходить однозначно в Реал.
0
-1
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белошип
Ответ Alex Rhea
Мбаппе уходить надо в нормальный чемп и нормальную команду, такой игрок просто не должен пропадать из поля зрения, появляясь перед зрителями по сути на 2 матча плей-офф ЛЧ в год и на крупных турнирах сборных.
Мог перейти в лучший клуб в истории ЛЧ
Но решил и дальше тухнуть в парижском бестрофейнике)
+5
-2
+3
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sayemlo
Ребят, как там магическая связка неймара-месьи? Они уничтожили баварию? Тут вроде глоры Аргентинца уверяли, что без Мбапее псж катком пройдется в плей офф лч))) ну как там лучший пенальтист чм22 сыграл?))
+2
-1
+1
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Егор Крид58
Ответ Роман
Показательный момент. Когда Мбаппе и Неймар в штрафной пробивают вратаря. Месси стоит в сторонке и ждёт когда пенку поставят.
какой же бред 🤣🤣🤣. вы бл..ь дети ипаные, я с вас угараю, завтра в школу давай спать
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Артём Горбенко
Ответ Роман
Показательный момент. Когда Мбаппе и Неймар в штрафной пробивают вратаря. Месси стоит в сторонке и ждёт когда пенку поставят.
у Месси был очень похожий момент с заблокированным ударом

p.s. изучи, как нынче в футбол играют, а то стыдно)) ещё бы написал, что надо всей командой бежать отбирать мяч у одного игрока или что надо стоять вплотную к партнеру, у которого мяч
+2
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igls54
Строки гимна ПСЖ:
О, боги!
Как же мы убоги
+2
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Дмитрий Шарапов
Псж без Мбаппе совсем импотенты.
Смешно, когда люди говорят, что черепашка не лучший игрок Парижа.
0
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