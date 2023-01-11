В штабе Артеты в «Арсенале» будет работать блогер, футзалист и рекламный дублер Месси. Он раньше играл за «Тоттенхэм»

«Арсенал» пополнит штаб Микеля Артеты еще одним тренером. Назначение необычное: Хусейн Иса – бывший футболист полулюбительского «Хэштег Юнайтед» и футзальной сборной Англии. Официально еще не объявлено, но The Athletic подтверждает переход.

Что известно о новом тренере: в футбол профессионально не играл, но многое умеет

Коротко о нем:

• Хусейн Иса больше известен как Tekkers Guru – «Гуру техники». Он стал популярен в соцсетях, демонстрируя различные футбольные навыки, особенно в сложных ситуациях.

Одно из главных направлений – штрафные удары:

• Иса был правым атакующим полузащитником, на молодежном уровне Иса играл за «Тоттенхэм», затем – в низших дивизионах Англии. В том числе за «Хэштег Юнайтед», который сейчас рубится в Истмийской лиге (восьмой по уровню дивизион страны). В сезоне-2018/19 помог клубу подняться из десятой лиги в девятую.

И да – со штрафных забивал и там.

А в комментарии на реддите пришел человек, который работал в «Хэштег Юнайтед», и написал, что Иса впечатлил и как человек. Наверное, в этом видео соперник не согласится.

• Иса провел 28 матчей за футзальную сборную Англии. Также индивидуально работал с игроками в академиях «КПР» и «Кристал Пэлас». Сейчас ему 34, у него есть своя школа.

• Был дублером Лионеля Месси, Серхио Агуэро и Эдена Азара в рекламах – как раз подходил по росту. Например, в 2011-м он рассказал, что снялся в рекламе adidas: «Забавно, что миллиарды людей по всему миру думают, что это Месси, хотя на самом деле это я, обычный парень из Эссекса». В тот момент он играл за любительский клуб «Канви-Айленд» за 80 фунтов (сейчас – примерно 6700 рублей) в неделю.

• Иса – фанат «Барселоны» и на фотографиях появлялся в ее форме. На вопрос, на каком стадионе он мечтал бы сыграть, отвечал однозначно – «Камп Ноу».

• А в Турции кумиром не станет – в интервью в качестве игрока «Хэштег Юнайтед» назвал ее столицей Стамбул, а не Анкару.

Что он будет делать в «Арсенале»?

Английские медиа уверены, что Иса будет работать с игроками над техникой обращения с мячом, исполнением штрафных и ударов головой. Причем с футболистами и основной, и молодежной команд. Его навыки потребуются для улучшения эффективности в атаке.

Предполагается, что он приступит к работе летом – перед сезоном-2023/24.

Чем Иса занимается в своей академии: применяет индивидуальный подход, работает с психологией

Свою работу он называет миссией, а пришел к ней, когда в 2005-м в «Тоттенхэме» познакомился с голландским тренером Рикардо Монизом. Тогда появилась страсть к различным индивидуальным трюкам. При этом Иса дает понять: «Все, чем я занимаюсь, связано с игрой. Я здесь не для того, чтобы делать из людей трикстеров и фристайлеров – я против этого. Главное, что я говорю каждому: «Любой игрок должен быть эффективен».

В 2019-м с ним общался The Athletic. На тот момент Иса занимался индивидуальными тренировками с игроками разных возрастов по 30 часов в неделю. Стоимость часа – 80 фунтов. Иса работал в том числе и с парнями из профессиональных клубов, которые занимались дополнительно.

Цитата журналиста Стюарта Джеймса: «Что бросается в глаза во всех сессиях Исы, так это его способность демонстрировать с мячом именно то, что он просит сделать. А еще то, как он может объяснить и подробно разобрать метод, который лежит в основе выполнения этой техники».

Подход Исы понятен: «Я стараюсь, чтобы игроки думали немного шире о технике и обладали необходимым самообладанием и навыками, чтобы применять ее в игровых ситуациях за доли секунды». Еще во время тренировок он проверяет и психологическую устойчивость игрока. В работе происходит постоянный диалог.

Еще он рассказал, при каком условии мог бы вернуться в клубную академию: «Например, если бы мне сказали: «Иса, вот парень, который преуспевает, вот, кто в середине, вот, кто отстает. Поработай с ними индивидуально в течение месяца, когда будет время, и посмотри, как ты сможешь их изменить». У тренера нет на это времени, а я бы воспользовался такой возможностью: «Этот игрок не так хорош, так что дайте мне четыре часа в неделю и позвольте поработать с ним».

Иса пополнит штаб интересных тренеров Артеты

У Артеты несколько ассистентов. Стив Раунд был знаком ему еще по «Эвертону», а Альберт Стейвенберг работал при Луи ван Гале в «МЮ». Есть и два молодых испанца – 30-летний Мигель Молина был ассистентом Диего Симеоне в «Атлетико», а Карлос Куэста к 27 потренировал молодежки «Атлетико» и «Ювентуса».

Особое внимание – к Николасу Джоверу, которого Артета забрал в «Арсенал» из «Ман Сити» и так прокомментировал этот переход: «Его опыт будет невероятно полезен и ценен для нас». Джовер работал аналитиком в чемпионском «Монпелье», и с тех пор стал настоящей звездой. Коллеги называют его гением, а улучшения в игре «Арсенала» на стандартах стали заметны всего через полгода.

В марте 2022-го проскочила статистика – «Арсенал» к тому моменту был единственным клубом АПЛ, который не пропустил с углового (за 121 попытку соперников). Сам же клуб забил 13 мячей с угловых – это третий показатель в лиге (на два больше у «Ман Сити» и «Ливерпуля»). Да еще и крутой прогресс – сезоном ранее таких голов было лишь три.

Фото: REUTERS/John Sibley; Gettyimages.ru/Catherine Ivill