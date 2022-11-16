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Куда реально может пойти Роналду? Неужели «Челси»? А «Спортинг»? Или МЛС и денежная Саудовская Аравия?

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Изучаем инсайды.

Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» расторгли контракт.

Сейчас Роналду в Катаре и надеется задержаться там со сборной Португалии подольше. Но что потом?

Криштиану – 37. В шумном интервью Пирсу Моргану он сказал: «Я хочу играть еще два или три года. Это максимум. Хочу закончить карьеру в 40. Считаю, это хороший возраст... Но я не знаю. Неизвестно, каким будет будущее».

Там же Роналду объемно рассказал, почему он все еще способен на многое:

«Я отклонил большое предложение из Саудовской Аравии. Это сложно, но я чувствовал, что могу продолжать играть на топ-уровне. Жорже Мендеш общался с «Челси», с «Арсеналом».

В медиа было много мусора: «Никто не хочет Роналду». Я читал, как клубы говорят, что якобы отказались от меня. Это неправда. Несколько клубов хотели подписать меня, но я отказался, потому что хотел остаться в «МЮ». 

Думаете, я забыл, как забивать голы? Глупо говорить: «Он уже не тот». Конечно, мы становимся старше каждый день. Каждый из нас. Необходимо адаптироваться. Я отличаюсь от себя 20-летнего. Но я адаптируюсь, достаточно умен, знаю сильные стороны, играю на топ-уровне и могу забивать голы. И продолжу забивать, если чувствую себя счастливым и нахожусь в правильном окружении – с правильным тренером, директором, президентом.

Никто не может учить меня. Хотел бы увидеть парня моего возраста, который держится на моем уровне». 

Давайте пройдемся по последним новостям и поищем там намеки на будущее Криштиану.

Самый свежий – от Marca. Испанское медиа сообщило, что основной кандидат на зимнее подписание Роналду – разбогатевший «Ньюкасл». Верите?

Главная цель Роналду еще с лета – клуб из ЛЧ. Окей, что там у «Челси»? 

После интервью Моргану стало понятно, что расход с «МЮ» близок. Журналист Николо Скира сообщил: у Криштиану на руках два щедрых предложения из американской МЛС и Саудовской Аравии, но приоритет прежний – остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов.

Тема с желанием Роналду играть в клубе Лиги чемпионов была с нами почти все лето. «Юнайтед» не пробился в главный евротурнир, заняв в АПЛ 6-е место. В то же время в клубе были уверены, что Рон останется – на фоне низкого интереса на рынке.

Чаще всего в новостях мелькали «Челси», «Бавария», «Атлетико» и «Наполи». 

• Мы очень хорошо усвоили: совладелец «Челси» Тодд Боули – большой фанат Роналду. После увольнения Томаса Тухеля пошли инсайды, что позиция немецкого тренера по Криштиану – одно из основных расхождений с американским боссом. 

• По сведениям The Times, новое руководство «синих» летом было заинтересовано в подписании португальца и считало, что вокруг него можно перестроить атаку клуба. Тухель же ждал энергичного и мобильного нападающего, который способен прессинговать. 

• О похожем писали и в The Telegraph: Боули не устроил тот факт, что Тухель категорическим отказом встретил его предложение подписать Роналду. Немец был раздражен тем, что ему пришлось объяснять, по каким причинам он не хочет видеть португальца в команде. 

«Роналду уничтожит командный дух в раздевалке «Челси», – передавал слова Тухеля Боули журналист Bild Кристиан Фальк.

• Теперь «Челси» тренирует Грэм Поттер. И есть вероятность, что Боули попробует убедить Поттера в необходимости перехода.

О новом заходе агента Роналду Жорже Мендеша пишет журналист CBS Бен Джейкобс: Боули не оставил идею, а вариант с бесплатным трансфером Роналду и на условиях пониженной зарплаты заинтересует его еще сильнее.

Правда, Поттер не слишком уверен в этой идее. 

• Ранее писали, что Боули видит приход Роналду «привлекательным для бренда клуба».

А другие летние варианты? 

• Летом Роналду и Мендеша интересовал вариант с «Баварией». Бессменный немецкий чемпион тогда расстался с Робертом Левандовским и не приобрел прямую замену. 

Но верхушка «Баварии» перечеркнула обсуждения конкретными высказываниями. Вот так говорил Оливер Кан, генеральный директор мюнхенцев: «Я люблю Криштиану Роналду. Это фантастический игрок, но у каждого клуба есть философия, и я не уверен, что для «Баварии» и Бундеслиги его трансфер стал бы верным сигналом сейчас. Такой переход не вполне соответствует нашим идеям».

Уход Левандовского не ударил по позициям «Баварии». Клуб выиграл все матчи в группе Лиги чемпионов, ушел на зимний перерыв первым в Бундеслиге, значительно опередив остальных по забитым голам. И даже травма Садьо Мане не повлияет на планы руководства – экстренных трансферов в клубе не ждут.

• Существенный минус варианта с «Атлетико» – вылет мадридцев из еврокубков. Летом мы читали, что Диего Симеоне заинтересован в работе с Роналду. Но Энрике Сересо, президент клуба, тогда подвел черту: «Я не знаю, кто выдумал эту историю о Криштиану и «Атлетико». Практически невозможно, чтобы он перешел».

Фанаты «Атлетико» были против перехода Роналду и запустили в соцсетях кампанию #ContraCR7 (против Криштиану).

• В новостях о трансфере Роналду в «Наполи» постоянно фигурировал Аурелио Де Лаурентис. Босс «Наполи» не только хорошо знаком с Жорже Мендешем, но и в целом любит эпатировать громкими заявлениями. 

«Наполи» и без Роналду проводит прекрасный сезон (уверенный выход в плей-офф ЛЧ, лидерство в Серии А), а нападающие Виктор Осимхен, Джакомо Распадори и Джованни Симеоне хорошо справляются с задачами. 

• И пара слов о «Роме», которая встретит евровесну в Лиге Европы. Но Бен Джейкобс (журналист CBC Sports) предлагал заглянуть чуть вперед: якобы источники, близкие к Мендешу, видят перспективным заход с «Ромой» в следующем сезоне, особенно если римский клуб квалифицируется в Лигу чемпионов.

Аргумент против – заверения генерального директора «Ромы» Тиагу Пинту. Он отрицает интерес к Роналду летом 2022-го: «Правда такова, что вариант с Роналду никогда не был реалистичным. Слухи были безосновательны. Возможно, это естественные разговоры, учитывая то, что мы с Моуринью португальцы – и он португалец, но, повторюсь, все это безосновательно».

А родной «Спортинг»?

«Спортинг» не пробился в плей-офф Лиги чемпионов, но Криштиану уже долго связывают с сентиментальным возвращением в родной клуб, откуда он ушел в 2003-м.

• Подогревает ситуацию и мама Криштиану, Долореш Авейру: «Если Криштиану не перейдет [в «Спортинг»], то его сын Криштиану-младший будет играть там. Обещаю. В этом году переход не случился, все будет позже. Даст Бог, рано или поздно это случится».

• На прошлой неделе высказался президент лиссабонского клуба Фредерико Варандас. С его слов конкретных движений в этом направлении не было: «В течение шести месяцев нашего тренера убивали этим вопросом. На самом деле никогда ничего не было. Из уважения к Криштиану Роналду, сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» я не буду поднимать никакого шума. Он полон решимости выиграть титул чемпиона мира.

Он [Аморим] не накладывал вето, потому что этот вопрос не стоял. Мы никогда не говорили об этом ни с Угу Вианой (спортивным директором – прим.), ни с Аморимом».

• Но, судя по многочисленным инсайдам, тренер «Спортинга» Рубен Аморим категорически против прихода Криштиану.

О самом радикальном сценарии летом сообщила The Times: Аморим был готов подать в отставку, если бы Роналду вернулся в «Спортинг».

• В середине ноября базирующийся в Португалии журналист Педру Сепульведа подтвердил общую направленность слухов: «Я в очередной раз пытался узнать, есть ли шансы, что «Спортинг» подпишет Роналду. Ответ остается прежним: нет ни единого шанса на зимний трансфер.

И Криштиану не вписывается в проект Рубена Аморима, главного тренера «Спортинга».

• Хотя сам Аморим на словах восторгается Роналду: «Он топ-игрок, игрок «Манчестер Юнайтед», и все [в «Спортинге»] мечтают о его возвращении. Но у нас нет денег, чтобы ему платить».

В МЛС Роналду ждут?

Здесь конкретики совсем мало. 

• Разумеется, в деле самый амбициозный босс клуба МЛС – Дэвид Бекхэм. По информации португальского инсайдера Педру Алмейда, Бэкс, владелец «Интер Майами», как минимум обсуждал с Криштиану январский переход.

• Еще менее предметная новость – приглашение для Роналду от актера и совладельца клуба Лос-Анджелес» Уилла Феррелла: «Приезжай в Лос-Анджелес! Мы всегда будем тебе рады. Мы не в состоянии столько тебе платить, зато тут очень хорошие поля для гольфа и пляжи. Просто попробуй!»

• Но просачивается и информация из окружения Криштиану. Журналист CBC Sports Джейкобс в октябре твитил, что Мендеш видит переезд в МЛС одним из вариантов.

А по сведениям испанской As, близкий круг Роналду признал, что Криштиану следует уйти в лигу проще, чем АПЛ. В пример проводилась как раз МЛС.

Саудовская Аравия – это вообще было реально?

• Здесь уже звучали конкретные слова о денежном предложении клуба из Саудовской Аравии. 

Летом, когда будущее Роналду стало совсем неочевидным, появилась новость о варианте на 300 млн евро. Вскоре ESPN сообщил, что даже 275 млн евро за два года не склонят Криштиану отказаться от еще одного сезона на высшем уровне в европейском футболе. 

Вероятно, именно об этом португалец говорил в интервью Пирсу Моргану. 

• Осенью амбициозные намерения подтвердил президент «Аль-Хилаля» Фахад бен Нафель:  «Да, мы вели переговоры с Роналду. Проблема заключалась не в деньгах и не в принципах.

«Аль-Хилаль» способен подписывать мировых звезд, однако виной всему решение Спортивного арбитражного центра о запрете регистрации новичков. Мы не прекращали переговоры с футболистами, несмотря на это, но откладывали их вступление в финальную фазу, пока ограничения не были сняты».

• Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Яссер Аль-Мисехаль тоже дал понять, что финансовый вопрос не будет преградой: «Я думаю: «Почему бы и нет?». Я уверен, что это, конечно, будет очень дорогая сделка, но мы видим, что за последние пару лет доходы наших клубов выросли. Мы уже видели, как некоторые известные игроки, которые раньше играли в Премьер-лиге, перешли в саудовскую лигу».

Роналду ушел из «МЮ». Что об этом известно?

Роналду страшно рискует. Зачем он устроил все перед ЧМ?

Фото: REUTERS/Peter Powell, Craig Brough; Gettyimages.ru/Clive Rose, Michael Reaves, Chris McGrath

Роналду и «МЮ» расторгли контракт. Что дальше?
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