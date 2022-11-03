Из-за гола «Бенфики» на 90+2, сделавшего 6:1.

Групповая стадия Лиги чемпионов закончилась – в спринтерском темпе провели все шесть туров, только что закрылись последние интриги.

В последний день до 1/8 финала дошли еще двое:

• «Лейпциг» уверенно выиграл очный матч – почти 1/16 финала, где им было достаточно ничьей – у «Шахтера», убрали конкурента со счетом 4:0. Закончили вторыми в группе следом за «Реалом» (обыграл «Селтик» – 5:1).

• «Милан» тоже взял свой стыковой матч без проблем – разгромил «Зальцбург» и забронировал второе место в группе следом за «Челси».

Главный сюжет дня – как «Бенфика» вырвала первое место в группе у «ПСЖ». Португальцы разгромили «Маккаби» со счетом 6:1, и именно шестым голом на 90+2 опередили парижан. За счет большего количества голов в гостях! Все остальные показатели, в том числе личные матчи (дважды по 1:1) и общая разница (16:7) совпали.

«Манчестер Сити» и «Боруссия Д» еще на прошлой неделе зафиксировали свои первое-второе места.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Четыре английских клуба в плей-офф второй год подряд, только теперь вместе с «Сити», «Челси» и «Ливерпулем» еще «Тоттенхэм». Два года назад после группы АПЛ потеряла «Юнайтед» (дошедший в Лиге Европы до финала и неточного удара Де Хеа в серии пенальти).

🇩🇪 Четыре немецких клуба тоже здесь, «Лейпциг» как раз стал четвертым. Но это неполный состав: потеряли «Байер», пропустивший «Порту» и «Брюгге». Изначально от Германии было пять команд, потому что бонусное место победой в ЛЕ добыл «Айнтрахт» – и теперь точно не защитит титул, потому что вышел в 1/8 финала ЛЧ.

🇮🇹 «Ювентус» – единственная потеря Италии, по «Милану» были вопросы до последнего тура, но чемпион тоже справился. В прошлом году Серия А после группы теряла два клуба («Аталанту» и как раз «Милан»). На этот раз хотя бы никого на последнем месте, как одни и другие миланцы два года подряд – хотя турницы виртуально вылетали насовсем по ходу последнего матча.

🇵🇹 «Порту» и «Бенфика» вышли в плей-офф от Португалии вдвоем – два португальских клуба в ЛЧ второй сезон подряд (только год назад вместе с «Бенфикой» был «Спортинг»). До последнего тура была надежда, что впервые в истории выйдут сразу трое, но «Спортинг» оказался лишним в самой запутанной разборке сезона.

🇪🇸 Испания – главное разочарование, только «Реал» вышел из группы, вы и так знаете. «Барселона» и «Севилья» усилили Лигу Европы, «Атлетико» мимо всего.

🇫🇷 🇧🇪 Из Франции и Бельгии по одному представителю: ожидаемо «ПСЖ» и неожиданно – «Брюгге».

Вообще из-за пределов топ-5 лиг сразу три команды: «Порту», «Бенфика» и «Брюгге». Это много, но так же было и в прошлом розыгрыше, там удивлял «Зальцбург» (но недолго, в 1/8 финала получали 1:7 от «Баварии»). В сезоне-2020/21 – только «Порту», в ковидном-19/20 – вообще никого вне пятерки главных лиг. Больше предыдущий раз было в 2017-м: тогда в плей-офф разом вышли «Базель», «Бешиктащ», «Шахтер» и «Порту».

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 7 ноября, в понедельник. Первые матчи плей-офф пройдут 14-15 февраля, ответные – 21-22 числа.