Бензема приехал за «Золотым мячом» в образе Тупака! Карим его обожает

Карим Бензема приехал на церемонию вручения «Золотого мяча» в стильных очках, смокинге – в таком виде он вам никого не напоминает?

Да, это красивая отсылка к рэперу Тупаку.

Предысторию образа рассказали в телеграм-канале «Буря в стакане» (подписавайтесь на наших авторов):

«Это красивый референс на Тупака, который в 1996-м сиял так на American Music Awards.

Очки Карима – тоже наследие Тупака. Летом бренд Jean Paul Gaultier перезапустил производство любимой модели рэпера. Очки JPG 56-6106 выпущены в трех цветах: черный, серебряный, золотой. Прайс – 390 евро.

Выпустили всего 500 экземпляров. Как заявлял бренд «в модели отражены культовые мотивы модного дома: лейбл на переносице, детали из черепаховой кожи, золотые дужки и трезубцы, которые крепятся к стеклам».

В мае Карим выкладывал сторис с Тупаком – фанаты подумали, что он упрекает Мбаппе

Тогда за один день в аккаунте Карима появились сразу две сторис, которые вроде бы намекали, что он разочарован решением партнера по сборной.

Сначала француз запостил фото с эмблемой. Показалось, что это месседж Килиану о том, какой клуб, по мнению Карима, остается королевским.

А через несколько часов Бензема залил фото Тупака Шакура с подозрительным человеком за спиной.

В твиттере сразу разошлась история, что за спиной Тупака его близкий друг Стретч – он подстроил инцидент, в результате которого Шакур получил 5 выстрелов в живот. Снова отсылка к Килиану? По словам Бензема, нападающий «ПСЖ» здесь ни при чем.

«Моя сторис с Тупаком была не о Мбаппе. Нет никакого предательства, каждый делает, что ему хочется. Это не было моим посланием Килиану, я просто выложил Тупака, потому что люблю его. Свое будущее все решают сами. Я удивлен, как и все», – объяснил Бензема.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier; instagram.com/