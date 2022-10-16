А Хави загрустил.

«Барселона» проиграла класико – 1:3. И тяжело переживает первое в сезоне Ла Лиги поражение.

Лапорта ходил в судейскую за объяснениями. Из-за непоставленного и поставленного пенальти

Marca передает, что после матча президент «Барселоны» Жоан Лапорта остался очень недоволен судейством. Клубный босс пошел в судейскую раздевалку и потребовал объяснений по некоторым спорным ситуациям в матче.

Обошлось, как дополняют источники, без дальнейших инцидентов. Но сам факт зафиксирован в протоколе матча.

Mundo Deportivo сообщает, что Лапорта совсем не понял непоставленного в ворота «Реала» пенальти после падения Роберта Левандовского. Президент считает, что Карвахаль влетел в поляка и нарушил правила.

RAC1 добавляет, что судьи назвали решение правильными и не заслуживающим пересмотра.

Пенальти на Родриго в «Барсе» тоже не оценили. А ведь на повторе действительно видно, что Эрик Гарсия наступил на ногу бразильца – именно это увидели и благодаря ВАР-просмотру.

«Я думаю, нам стоит посмотреть повтор. Фол Эрика показался мне легким. А ведь это был ключевой момент для нас, потому что казалось, что мы сможем сравнять счет», – после отмечал Жюль Кунде.

Но все же поводов, чтобы беситься из-за несправедливости, тут нет.

Хави все равно считает, что «Барса» доминировала. Хотя и расстроен

После матча тренер каталонцев продолжил гнуть свою линию.

«Иногда складывается ощущение, что все идет не так, как надо. У нас есть негативная динамика. Мы всегда сражаемся до конца, нам не везло и раньше. У нас была возможность сохранить место на вершине, но мы уходим ни с чем. Иногда кажется, что все работает против нас, – передает слова Хави DAZN. – Мне неприятно. Мне почти нечего сказать. Нам просто не везет. Мы говорили о том, что надо мешать сопернику контратаковать, а в первые минуты нас подловили и открыл счет. Мы доминировали и вынудили «Реал» играть на его половине, но проводили не лучший свой матч».

Теперь немного грустной статистики.

• Хави как главный тренер «Барселоны» проиграл второе класико из трех. В январе он проигрывал в Суперкубке Испании, а в марте побеждал на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0 – правда, та игра уже не могла повлиять на чемпионство. Хотя приятный осадок оставила.

• У Хави лишь 28 побед за 50 игр во главе «Барсы» – худший результат со времен Райкарда. В активе того же Роналда Кумана было 33 победы и 7 ничьих за первые 50 игр. Эрнесто Вальверде – 36 побед и 11 ничьих, а Пеп Гвардиола добился 37 при 8 ничьих.

• «Барселона» не только проиграла впервые в сезоне Ла Лиги, но еще и пропустила в три раза больше, чем за весь чемпионат до этого – да-да, до «Реала» был всего один.

«Сейчас команда находится в негативной ситуации. Это именно тот случай, когда мы должны больше трудиться, – верит Серджи Роберто. – У нас еще один финал в четверг, где мы должны побороться за три очка. Все вместе – команда и болельщики. Мы семья, здесь хорошая атмосфера, обидно за такой результат. Я доверяю команде. Мы должны быть терпеливы».

Решающий матч против «Баварии» за призрачный шанс остаться в ЛЧ – через 10 дней.

Фото: East News/AP Photo/Manu Fernandez; REUTERS/Susana Vera