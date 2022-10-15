Гринвуд арестован – похоже, встречался с девушкой, которая обвиняла его в изнасиловании. Они помирились?

Суд в понедельник.

Помните многострадального Мэйсона Гринвуда? 21-летний англичанин – очень плохой пример современного футболиста.

The Sun сообщает, что Мэйсон нарушил условия освобождения под залог и арестован по подозрению в контакте со своей предполагаемой жертвой Хэрриет Робсон. Полиция уже допросила игрока.

Чуть позже Королевская прокуратура объявила – в понедельник Гринвуд предстанет перед судом по обвинению в попытке изнасилования, контролирующем и принудительном поведении, а также в нападении с причинением телесных повреждений.

Кстати, Гринвуд и Робсон снова подписались друг на друга в соцсетях.

Напомните, а что за история?

Вспомним главное.

• В январе полиция Большого Манчестера арестовала Гринвуда по подозрению в нанесении телесных повреждений и изнасиловании его бывшей девушки. Сначала «Юнайтед» отреагировал осторожно, но чуть позже отстранил Мэйсона от тренировок и игр на неопределенный срок.

• Хэрриет подкрепляла обвинение доказательствами. Через пару дней она выложила в сторис жуткие фото с разбитой губой и синяками на руках, ногах и лице. Следом девушка выложила аудиозапись, на которой четко слышен голос Гринвуда. На опубликованной записи он очень грубо принуждал Хэрриет к сексу.

• Чуть позже девушка удалила сторис и всю информацию о себе из аккаунта, но позже восстановила несколько фото. Выяснилось, что Хэрриет и Мэйсон расстались за несколько месяцев назад до этого – их подписчики заметили, что футболист и девушка удалили все совместные фото и отписались друг от друга. Отец девушки Алан Робсон говорил Daily Mail, что телефон его дочери взломали, но издание быстро удалило эту информацию и подтверждения ей не нашлось.

Через несколько дней англичанина арестовали по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством, а 2 февраля Мэйсона выпустили под залог на время проведения расследования. Оно идет до сих пор – и Гринвуд почти год вообще не играет в футбол.

Карьера Мэйсона – все?

Пока нет, но шансов вернуться на топ-уровень совсем мало.

В апреле Daily Mail выяснил, что Гринвуд продолжает получать от «МЮ» зарплату – 75 тысяч фунтов в неделю. На сайте Мэйсона по-прежнему указывают как игрока основного состава.

«Проблема с Гринвудом стала катастрофой для всех, – говорил в мае Ральф Рангник. – Это личная и человеческая катастрофа. Очевидно, что такое нехорошо для него самого и для его семьи, а еще это нехорошо и для нашего клуба в целом. В то время он регулярно играл».

Изначально срок освобождения Гринвуда под залог истекал 30 апреля. Весной его продлили до июня, а после и вовсе перенесли на неопределенный срок. Важно, что домашнее насилие в Великобритании – уголовное преступление, за которое могут посадить на срок до пяти лет. За сексуальные преступления – от 4 до 7 лет в зависимости от степени тяжести.

Если Гринвуда признают виновным, то очевидно, что «МЮ» разорвет контракт с игроком. А пока клуб держит 11 номер в резерве, ведь соглашение с Мэйсоном рассчитано до лета 2025 года.

Фото: Gettyimages.ru/Gareth Copley