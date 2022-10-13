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У Салаха рекорд ЛЧ – самый быстрый хет-трик! За 6 минут дорвал «Рейнджерс» (7:1)

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Размялись перед «Сити».

У «Ливерпуля» теперь самая крупная победа в этой Лиге чемпионов: разнесли в гостях «Рейнджерс» – 7:1.

Два самых крупных разгрома сезона случились как раз в этой группе, в прошлом туре «Наполи» прибил «Аякс» (6:1), и теперь команда Юргена Клоппа главный претендент на то, чтобы выйти в плей-офф вместе с неожиданно прекрасными неаполитанцами.

«Ливерпуль» проигрывал – и забил семь в ответ. Фирмино тащит

Мерсисайдцы в Глазго пропустили первыми – на 17-й минуте. Но еще в первом тайме отыгрались благодаря Роберто Фирмино. Он же и вывел команду вперед после перерыва.

• Фирмино, пожалуй, лучший игрок «Ливерпуля» в этом сезоне – у него восемь голов и четыре ассиста во всех турнирах за 12 матчей.

• Теперь у Роберто 12 голевых передач за «Ливерпуль» в ЛЧ – столько же у Стивена Джеррарда и Джеймса Милнера, а больше нет ни у кого.

Второй тайм «Ливерпуль» выиграл 6:0, итого забил семь мячей подряд. По тому, что в первом тайме происходило с красными, приехавшими в Шотландию без ряда ведущих игроков из-за травм, вряд ли можно было предположить подобную развязку. «Рейнджерс» вообще впервые пропустили семь голов в евротурнире.

Несмотря на сверхяркий второй тайм, итоговый xG далеко не выдающийся – 1,94 у «Ливерпуля» против 0,69 у «Рейнджерс». Гости били по воротам в четыре раза чаще и создали пять явных голевых моментов, но такого крупного счета добились в первую очередь благодаря мастерству Мохамеда Салаха и Диогу Жоты.

Салах – тоже герой. Побил рекорд ЛЧ по скорости хет-трика

Египтянин с португальцем появились во втором тайме и придумали три гола – Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов. Понадобилось всего шесть минут и 12 секунд, и все три раза ему ассистировал Жота.

• В рейтинге скоростных хет-триков Мохамед только что обошел 11-летний рекорд Бафетимби Гомиса, ему нужно было на три мяча за «Лион» в ворота загребского «Динамо» восемь минут.

• У Салаха 38 голов в ЛЧ за «Ливерпуль», это лучший показатель для английских клубов. Благодаря хет-трик египтянин обошел Дидье Дрогба («Челси») и Серхио Агуэро («Ман Сити») – у них по 36 голов.

• Португалец, кстати, стал первым игроком за 10 лет, который ассистировал партнеру на хет-трик – тогда Франк Рибери очень умело находил Марио Гомеса в штрафной «Базеля».

Ну а помимо Салаха и Фирмино забивали Нуньес (он сделал счет 3:1) и Эллиотт (7:1).

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«Ливерпуль» в Лиге чемпионов после провала в Неаполе выиграл три матча подряд и теперь в шаге от 1/8 финала – в двух оставшихся матчах с «Аяксом» и «Наполи» нужно набрать очко (это при условии, что «Аякс» оба матча выиграет). «Рейнджерс» за плей-офф точно не поборется.

«У нас был очень позитивный разговор в перерыве. Во втором тайме мы хотели большего, и очевидно, что все сработало. Особенный матч, особенно от Мо. Все, кто вышел в старте, сегодня провели хороший матч. Не мог и просить о большем, я очень доволен, – улыбался Юрген Клопп после игры. – Когда у нас идет игра, мы можем быть очень хорошей командой. Мы забили исключительные голы, все получилось. Конечно, это меняет настрой, и это прекрасно. Мы все знаем, с кем нам играть в воскресенье. Все будет по-другому, но лучше готовиться к такой игре, когда на душе приятно».

Похоже, матч «Ливерпуля» и «Сити» в воскресенье будет огненным.

Рейнджерс Шотландия – Ливерпуль Англия 1:7 (1:1, 0:6)
Дата проведения
12 октября, 22.00, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Арфилд, 1:1 – 24 Фирмино, 1:2 – 55 Фирмино, 1:3 – 66 Нуньес, 1:4 – 75 Салах, 1:5 – 80 Салах, 1:6 – 81 Салах, 1:7 – 87 Эллиотт.
РейнджерсМакгрегор, Тавернье, Голдсон (Кинг, 45), Дэвис, Баришич, Джек (Дэвис, 60), Арфилд, Ландстрем, Чолак (Морелос, 76), Кент (Райт, 76), Сакала (Матондо, 76).
ЛиверпульАлиссон, Гомес, ван Дейк, Конате (Милнер, 79), Цимикас (Робертсон, 68), Эллиотт, Карвалью, Хендерсон (Тиаго Алькантара, 67), Фабиньо, Фирмино (Диогу Жота, 73), Нуньес (Салах, 68).
Предупреждение:
Гомес (90).

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Фото: REUTERS/Lee Smith, Russell Cheyne

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