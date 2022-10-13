У Салаха рекорд ЛЧ – самый быстрый хет-трик! За 6 минут дорвал «Рейнджерс» (7:1)

Размялись перед «Сити».

У «Ливерпуля» теперь самая крупная победа в этой Лиге чемпионов: разнесли в гостях «Рейнджерс» – 7:1.

Два самых крупных разгрома сезона случились как раз в этой группе, в прошлом туре «Наполи» прибил «Аякс» (6:1), и теперь команда Юргена Клоппа главный претендент на то, чтобы выйти в плей-офф вместе с неожиданно прекрасными неаполитанцами.

«Ливерпуль» проигрывал – и забил семь в ответ. Фирмино тащит

Мерсисайдцы в Глазго пропустили первыми – на 17-й минуте. Но еще в первом тайме отыгрались благодаря Роберто Фирмино. Он же и вывел команду вперед после перерыва.

• Фирмино, пожалуй, лучший игрок «Ливерпуля» в этом сезоне – у него восемь голов и четыре ассиста во всех турнирах за 12 матчей.

• Теперь у Роберто 12 голевых передач за «Ливерпуль» в ЛЧ – столько же у Стивена Джеррарда и Джеймса Милнера, а больше нет ни у кого.

Второй тайм «Ливерпуль» выиграл 6:0, итого забил семь мячей подряд. По тому, что в первом тайме происходило с красными, приехавшими в Шотландию без ряда ведущих игроков из-за травм, вряд ли можно было предположить подобную развязку. «Рейнджерс» вообще впервые пропустили семь голов в евротурнире.

Несмотря на сверхяркий второй тайм, итоговый xG далеко не выдающийся – 1,94 у «Ливерпуля» против 0,69 у «Рейнджерс». Гости били по воротам в четыре раза чаще и создали пять явных голевых моментов, но такого крупного счета добились в первую очередь благодаря мастерству Мохамеда Салаха и Диогу Жоты.

Салах – тоже герой. Побил рекорд ЛЧ по скорости хет-трика

Египтянин с португальцем появились во втором тайме и придумали три гола – Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов. Понадобилось всего шесть минут и 12 секунд, и все три раза ему ассистировал Жота .

• В рейтинге скоростных хет-триков Мохамед только что обошел 11-летний рекорд Бафетимби Гомиса, ему нужно было на три мяча за «Лион» в ворота загребского «Динамо» восемь минут.

• У Салаха 38 голов в ЛЧ за «Ливерпуль», это лучший показатель для английских клубов. Благодаря хет-трик египтянин обошел Дидье Дрогба («Челси») и Серхио Агуэро («Ман Сити») – у них по 36 голов.

• Португалец, кстати, стал первым игроком за 10 лет, который ассистировал партнеру на хет-трик – тогда Франк Рибери очень умело находил Марио Гомеса в штрафной «Базеля».

Ну а помимо Салаха и Фирмино забивали Нуньес (он сделал счет 3:1) и Эллиотт (7:1).

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«Ливерпуль» в Лиге чемпионов после провала в Неаполе выиграл три матча подряд и теперь в шаге от 1/8 финала – в двух оставшихся матчах с «Аяксом» и «Наполи» нужно набрать очко (это при условии, что «Аякс» оба матча выиграет). «Рейнджерс» за плей-офф точно не поборется.

«У нас был очень позитивный разговор в перерыве. Во втором тайме мы хотели большего, и очевидно, что все сработало. Особенный матч, особенно от Мо. Все, кто вышел в старте, сегодня провели хороший матч. Не мог и просить о большем, я очень доволен, – улыбался Юрген Клопп после игры. – Когда у нас идет игра, мы можем быть очень хорошей командой. Мы забили исключительные голы, все получилось. Конечно, это меняет настрой, и это прекрасно. Мы все знаем, с кем нам играть в воскресенье. Все будет по-другому, но лучше готовиться к такой игре, когда на душе приятно».

Похоже, матч «Ливерпуля» и «Сити» в воскресенье будет огненным.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Russell Cheyne