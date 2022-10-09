Италия против Англии, Франция зарубится с Нидерландами. Все группы отбора к Евро-2024

Без России.

Во Франкфурте-на-Майне прошла жеребьевка квалификации Евро-2024. Результаты:

•‎ 53 команды, посеянные на основе рейтинга Лиги Наций, поделили на семь корзин.

•‎ Германия в статусе хозяйки турнира получила прямую путевку.

•‎ Даже в отборах нас ждут классные противостояния. Например, в группе B встретятся Нидерланды и Франция, а в группе C – Англия и Италия. Очень плотно выглядит группа Бельгии, Австрии и Швеции.

•‎ Команды, которые займут два первых места в своих группах, выйдут на Евро-2024 напрямую. Еще трех участников определят стыки.

•‎ В одной группе не могли оказаться Армения и Азербайджан, Беларусь и Украина, Гибралтар и Испания, Косово и Босния и Герцеговина, а также Косово и Сербия.

•‎ В одну группу определяли не более двух сборных с высоким риском суровых зимних условий. Вот эти страны: Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Фарерские острова, Финляндия и Эстония.

•‎ Матчи квалификации начнутся 23-25 марта 2023-го, а завершатся 26 марта 2024-го.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach