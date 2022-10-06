В Испании уверены, что контракт Холанда позволяет «Реалу» (да и «Барсе») выкупить форварда в 2024-м. Пеп все отрицает

В среду Эрлинг Холанд забил очередные два гола (на этот раз в ЛЧ пострадал «Копенгаген»), но в Англии и Испании сейчас обсуждают не только это.

На днях El Chiringuito громыхнули инсайдом: Фернандо Санс, экс-игрок «Реала» и бывший президент «Малаги», а также сын экс-президента «Реала» Лоренсо Санса, заявил, что нападающий «Манчестер Сити» в 2024-м может перейти в мадридский клуб. «У меня есть информация о том, что в контракте Холанда прописана опция ухода после двух лет контракта, выкупить игрока по пониженной цене сможет «Реал», – сказал Фернандо Санс.

Известный каталонский радиокорреспондент Ориоль Доменек добавлял, что такая опция прописана не только для «Реала»: футболист также сможет уйти в «Барселону», этот пункт распространяется «на определенные клубы за пределами Англии».

Контракт Холанда с «Сити», заключенный этим летом, действует до 2027 года (Эрлинг получает 350 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы), и клуб опровергает наличие дополнительных соглашений: сообщили Sky Sports о том, что информация неверна и в контракте норвежца не прописаны никакие условия для ухода в другие клубы.

Пеп тоже высказался: «Нет никакого пункта о переходе Холанда в «Реал», это неправда. Мне кажется, что он невероятно счастлив в «Ман Сити».

Однако по данным The Athletic, отступные в контракте нападающего все же есть. Вопрос в деталях – они пока неизвестны.

Испанские медиа писали об отступных Холанда еще в июле, сразу после перехода в «Сити»

Marca упоминала сразу две опции выкупа: за 200 млн евро в 2024-м и за 175 млн евро в 2025-м. Поскольку в Англии запрещено прописывать конкретные суммы отступных, их активация привязана к достижению Холандом определенных спортивных целей в составе «Сити».

По данным издания, руководство «Реала» знало о таких деталях контракта Эрлинга с английским клубом, и из-за того, что представители футболиста требовали прописать такие отступные, мадридцы не стали доводить свою сделку до конца.

Кроме того, тогда шла трансферная сага с Килианом Мбаппе: француз на тот момент еще не подписал новый контракт с «ПСЖ». Он был в приоритете для «Реала», так что переговоры с Холандом были поставлены на паузу. В итоге получилось, что клуб упустил обоих.

Однако в планах «Реала» на будущее Эрлинг еще остается. По информации AS, клуб планирует в ближайшее время продлить Карима Бензема до 2024 года, а сменить его по окончании контракта может именно Холанд. Предполагаемое появление отступных может облегчить возможный трансфер Эрлинга в мадридский клуб.

А есть поводы думать, что Холанд не задержится в «Сити» надолго?

Про это гоаорил его отец Эрлинга Альф-Инге Холанд в документальном фильме Haaland: The Big Decision: «Думаю, Эрлинг хочет попробовать свои силы во всех чемпионатах. В каждой лиге он будет проводить максимум по три-четыре года. Это может быть два с половиной года в Германии, два с половиной года в Англии, а потом Испания, Италия, Франция, верно? Мы не знаем, сложится ли все именно так, но мне кажется, что он хочет попробовать себя во всех крупных лигах».

При этом «Реал» в последнее время поменял отношение к Холанду после того, как его отец заявил, будто «Реал» этим летом был третьим в списке приоритетов Эрлинга – «Ман Сити» и «Бавария» котировались выше. Marca писала, что в «Реале» устали от того, что третьи лица используют клуб ради собственной выгоды.

А пока Эрлинг Холанд забивает в Англии, и в клубе им восхищаются, особенно Пеп: «Никто из ровесников не может конкурировать с ним. Цифры говорят сами за себя. В раздевалке, на поле мы видим то, чего нет в статистике, но что радует нас».

Фото: REUTERS/Jason Cairnduff, Carl Recine; globallookpress.com/Javier Cardona/Keystone Press Agency, IMAGO/07803 169048