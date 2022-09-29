«Реал» – лидер по травмам, у «ПСЖ» больше всех расходов, «МЮ» дороже других лечит. Главное из большого исследования

АПЛ – первая по количеству.

Международный страховой брокер Howden Group провел большое исследование травм в футболе: исследовали топ-лиги Европы по итогам сезона-2021/22. Интересная деталь: эксперты оценили не только количество травм, но и стоимость их лечения.

Перед началом отметим: на картинках клубы расположены не по числу повреждений, а согласно местам в таблице.

Англия: «Челси» страдал больше всех, у «Вулвз» наименьшие проблемы

Это лидер топ-5 лиг по общему количеству травм (1231) – на 293 больше, чем в сезоне-2020/21.

Вот насколько часто страдали пять лучших клубов АПЛ-2021/22.

• «Манчестер Юнайтед» страдал от травм реже, чем «Челси» (81/97), но заплатил за лечение больше: 29,7/27,9 млн евро. В среднем одно повреждение стоило «МЮ» 366 тысяч евро.

• «Ливерпуль» – третий по количеству травм в чемпионате (80). Не зря Юрген Клопп регулярно напоминает про загруженный календарь.

«У нас нет времени на тренировки, потому что мы все время играем. У меня достаточно времени для отпуска. У игроков этого нет. Когда я высказываюсь, [президент УЕФА] Александер Чеферин выходит из-за угла и говорит, что другим людям приходится работать гораздо больше. Я и так знаю это, мистер Чеферин не обязан мне об этом говорить», – заявил Клопп в августе.

• Меньше всех в Англии травмировались игроки «Вулверхэмптона»: 34 повреждения стоимостью 5,1 млн евро.

Германия: «Бавария» – лидер и тут

В чемпионате Германии случилось 1205 травм – в последние годы показатель постепенно падал, а теперь вырос: сезон-2018/19 – 1173 травмы, сезон-2019/20 – 991, сезон-2020/21 – 902.

Вот картинка по пяти лучшим командам прошлого сезона.

• «Бавария» и «Боруссия» традиционно в лидерах: футболисты чаще травмируются, а клубы за это много платят. Дальше по количеству травм идет «Герта» (91), которая чуть не вылетела из Бундеслиги.

• Меньше всех травмировались игроки «Гройтера»: 33 повреждения, которые вылечили за 1,1 млн евро. Но команде это не помогло: заслуженное последнее место (18 очков в 34 турах) и вылет.

• Выделяется «Штутгарт»: 80 травм и только 1,6 млн евро расходов на них. Всего 20 тысяч в среднем на повреждение (у «МЮ», напомним, 366 тысяч), хотя этот показатель вряд ли стоит сравнивать напрямую.

Испания: у «Реала» рекорд топ-лиг

В чемпионате Испании-2021/22 футболисты получили 848 повреждений.

На 87 больше, чем в предыдущем сезоне.

• «Реал» – лидер по количеству травм во всех лигах топ-5: 114. Потратили 40,4 млн, только у «ПСЖ» чуть-чуть больше.

• Меньше всех травмировались в «Алавесе»: 18 повреждений, на лечение которых ушло всего 0,5 млн евро. Это лишь 0,4% от потраченного всей лигой.

• В нижней части таблицы – с 11-го места по 20-е – вообще мало тратили на лечение: всего 12,7 млн евро. Для сравнения: у одного «Реала» ушло аж в четыре раза больше.

Италия: «Ювентус» первый, у «Эмполи» меньше всех в топ-лигах

В Серии А футболисты получили 835 повреждений.

Плюс 54 в сравнении с сезоном-2020/21.

• Больше всех доставалось «Ювентусу»: 88 повреждений и 22,6 млн на лечение. На втором месте по количеству «Наполи»: 71 травма и 11,8 млн трат.

• Есть три клуба, у которых одинаковые 55 повреждений – «Милан» (9,8 млн), «Торино» (6,3) и «Кальяри» (4,7).

• У «Эмполи» наименьшие потери из топ-5 лиг: лишь 13 повреждений, на которые потратили 0,8 млн. «Венеция», в которую перешел Денис Черышев, чуть больше травмировалась (33), зато меньше платила (0,7 млн).

Франция: «ПСЖ» больше всех страдает и платит

В чемпионате Франции-2021/22 произошла 691 травма.

Прирост – 85 повреждений в сравнении с предыдущим.

• В Лиге 1 «ПСЖ» и страдает (91 травма), и платит (40,7 млн евро) больше всех. Дальше с большим отставанием «Монако»: 47 повреждений, их вылечили за 8,6 млн.

• Меньше всех травмам подвержен «Монпелье»: 17 повреждений и 1 млн на лечение.

• Нижняя десятка Лиги 1 вообще тратит мало: только 12,7 млн евро – это 16% от общей суммы в чемпионате. Цифры сопоставимы с «Марселем» и «Монако».

А можно расклады по всем лигам?

Вот и они.

По сравнению с сезоном-2020/21 клубы чаще сталкивались с травмами, поэтому и больше платили.

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle / Stringer, Julian Finney, Alex Grimm, Pier Marco Tacca / Stringer; globallookpress.com/firo Sportphoto/Marcel Engelbrec