Месси не против возвращения в «Барсу», но есть одна проблема… Пике

Слухи о возвращении Лео Месси в «Барселону» снова циркулируют в испанских медиа. Сообщается, что «Барса» уверена в желании аргентинца вернуться на «Камп Ноу». Правда, Лео смущает бывший партнер.

По словам журналиста Марка Марба, Лео не видит себя в «Барселоне» вместе с Жераром Пике. Мотивацию Лео инсайдер не объяснил, но, возможно, дело в деньгах.

В конце января журналист Луис Канут рассказал, что Лео разочарован действиями Пике, который отказался идти на понижение зарплаты ради того, чтобы оставить в команде Месси.

«Прошлое продление контракта Пике сделало Месси больно, он разочарован. Он чувствует, что его предали. Пике не продлевал контракт до тех пор, пока Месси не ушел из «Барсы». По мнению Месси, он мог продлить контракт раньше, чтобы попытаться предотвратить его уход», – сказал Канут.

Пике конфликтует с «Барсой» и Хави – кажется, может даже уйти в «Атлетико»

Вообще у Пике с «Барселоной» уже давно напряженные отношения. Клуб хотел избавиться от него еще прошлым летом из-за гигантской зарплаты. По условиям предыдущего контракта с «Барсой» Жерар был самым высокооплачиваемым защитником Европы – 28,4 млн евро в год (15 млн чистыми). Он выбивал такой статус в переговорах с бывшим президентом Жозепом Бартомеу, чтобы обогнать Серхио Рамоса (тот получает 12,5 млн чистыми).

В 2020-м Пике переподписал контракт.

Как утверждает El Mundo, по условиям соглашения зарплата Пике по сезонам была такой: сезон-2020/21 – 18 млн евро до уплаты налогов, сезон-2021/22 – 27,7 млн евро до уплаты налогов, сезон-2022/23 – 29,5 млн евро до уплаты налогов, сезон-2023/24 – 40,8 млн евро до уплаты налогов. Каталонские медиа утверждали, что Пике дважды соглашался на снижение зарплаты – первый раз еще при Бартомеу в 2020-м (на 50 процентов), а второй раз уже после прихода Жоана Лапорты. Но вероятнее всего, речь идет об отсрочке платежей – и клуб будет возвращать долги в ближайшее время, именно с этим связан рост зарплаты возрастного защитника.

Сейчас 35-летний деф потерял твердое место в старте и конфликтует с главным тренером команды Хави. По данным Diario Sport, Пике не нравится, что его просят о снижении зарплаты и что он потерял место в старте. А Хави не нравится, что футболист постоянно жалуется и чего-то требует от клуба.

К Пике есть интерес со стороны «Атлетико» – Диего Симеоне ищет усиление обороны, в клубе видят Пике лидером защиты. Хотя пока никакой конкретики.

Пике говорил, что плакал из-за ухода Месси. Но у них не лучшие отношения

Когда Лео покинул «Барселону», Пике говорил, что грустил.

«Я плакал, когда Месси ушел. Я плакал из-за него, – говорил Пике. – Для той карьеры, которая была у него в «Барселоне», было бы здорово, если бы он остался в клубе до конца карьеры. Я могу понять, почему он не продлил контракт. У клуба были финансовые проблемы из-за предыдущего президента и его менеджмента. В любом случае, такие вещи случаются, иногда принимаешь решения, которые не срабатывают. Месси был кем-то вроде бога для «Барселоны» и болельщиков. Было бы здорово, если бы он остался».

Но вообще отношения Пике и Месси испортились испортились еще до этого. Точнее, испортилось отношение Антонеллы Рокуццо, жены Лео. Дело в том, что она очень близко общалась с бывшей девушкой Пике Нурией Томас. А Жерар плохо с ней расстался – встречался с Шакирой еще до расставания с Нурией. Именно поэтому, например, Пике не было на свадьбе Месси.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe; Gettyimages.ru/David Ramos, Mike Hewitt