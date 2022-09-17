Забивает 5 матчей подряд.

Сейчас будет банальность, но Эрлинг Холанд неудержим. «Манчестер Сити» в гостях повалил 3:0 «Вулверхэмптон», а норвежец забил второй гол.

• Холанд отличился в седьмом официальном матче во всех турнирах подряд. Он молчал лишь в двух играх сезона – в дебютной против «Ливерпуля» (1:3) и во встрече против «Борнмута» (4:0).

• Темп впечатляет: 11 голов в семи турах АПЛ и три гола в двух матчах Лиги чемпионов.

• А статистика Холанда за последние годы вообще сводит с ума: после перехода в «Боруссию» в январе 2020-го Эрлинг забил 100 голов в 99 матчах. 100 в 99!

• Кстати, Холанд стал первым игроком в истории АПЛ, который забивал в каждом из своих первых четырех выездных матчах лиги.

• На фоне такой результативности вспоминается Джейми Варди, который в 2015-м установил рекорд по продолжительности голевой серии – 11 матчей. Всего в том сезоне Варди забил 24 мяча, больше было лишь у Харри Кейна (25), а столько же – у Серхио Агуэро (24). Джейми стал лучшим игроком того сезона АПЛ по гол+пас – к 24 голам добавил 6 ассистов, за ним гнался тогда еще одноклубник Рияд Марез (17+11).

• До достижения Варди Эрлингу не так уж и далеко – уже есть голы в пяти подряд матчах АПЛ, осталось еще шесть.

• На пути к рекорду у Холанда – «МЮ» и «Ливерпуль». В их компании мог быть и «Арсенал», но матч перенесли, а новая дата пока неизвестна.

Но разве топы пугают Холанда?

Фото: Gettyimages.ru/Jordan Mansfield; East News/IMAGO/Conor Molloy