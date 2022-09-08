Реакция футбола на смерть Елизаветы II: матчи АПЛ могут перенести, «МЮ» играет в ЛЕ с траурными повязками

«Покойтесь с миром, Ваше Величество».

Умерла королева Елизавета II. Ей было 96 лет.

Новость настигла футбольный мир посреди матчей еврокубков. «Арсенал» провел минуту молчания перед вторым таймом игры с «Цюрихом» в группе Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» начинал позже. Клуб объявил, что матч с «Сосьедадом» в ЛЕ пройдет по расписанию. Из атрибутов траура – минута молчания и черные повязки.

Одним из первых отреагировал Гари Линекер:

«Ужасный день. Скончалась Ее величество. Невероятная женщина, служившая стране с достоинством, верностью и доблестью. Покойтесь с миром, Ваше Величество».

Затем включились клубы. Почти все поставили черно-белые аватарки в соцсетях.

• «Манчестер Юнайтед»: «Мы разделяем скорбь всей нации после объявления из Букингемского дворца о кончине Ее Королевского Высочества королевы Елизаветы II».

• «Тоттенхэм»: «Тоттенхэм» присоединяется к нации, оплакивающей смерть Ее Величества Королевы Елизаветы II. Клуб хочет выразить соболезнования всем членам королевской семьи в это печальное время».

• «Челси»: «Футбольный клуб «Челси» очень опечален известием о кончине Ее Величества королевы Елизаветы II. Мы присоединяемся к скорбящим в Великобритании – и во всем мире. Хотим выразить наши соболезнования королевской семье и всем, кого затронула эта очень печальная новость».

• «Вест Хэм»: «Вест Хэм» глубоко опечален кончиной Ее Величества королевы Елизаветы II. Наши мысли и искренние соболезнования с королевской семьей. Мы присоединяемся к нации, оплакивающей ее потерю. Покойтесь с миром, Ваше Величество».

• АПЛ: «Премьер-лига глубоко опечалена известием о кончине Ее Величества Королевы Елизаветы II. Наши мысли и соболезнования обращены к королевской семье и всему миру, оплакивающим потерю Ее Величества».

• Ла Лига: «Покойся с миром, королева Елизавета II».

Прощаются и футболисты: Джек Грилиш, Аарон Рэмзи, этот список будет расти.

В Великобритании объявлен траур. Матчи АПЛ могут перенести

Соединенное Королевство накрыл траур. Он продлится до похорон Елизаветы II, которые ожидаются в течение 10 дней. Как пишет Sky, крупные спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, могут перенести.

«Игры Премьер-лиги и Футбольной лиги наверняка будут отложены», – твитнул глава футбольного отдела The Times Генри Уинтер. Эти слова уже подтвердились: запланированный на пятницу матч Чемпиошипа «Бернли» – «Норвич» отменен. Как и игра 4-го дивизиона «Транмер Роверс» – «Стокпорт». Еще отменены пятничные скачки и крикет.

«Решение относительно остальных запланированных на эти выходные матчей будет принято после рассмотрения официального руководства по трауру, а также дальнейших консультаций с Министерством по делам культуры, СМИ и спорта в пятницу утром», – сообщается в заявлении Футбольной лиги.

По информации Daily Mail, в клубах АПЛ так же почти полностью уверены в отмене матчей 7-го тура, который стартует в субботу встречей «Фулхэм» – «Челси».

Фото: REUTERS/Denis Balibouse; Gettyimages.ru/WPA Pool, Michael Regan