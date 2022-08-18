Илон Маск пошутил, что покупает «МЮ». Но Глейзеры и правда могут продать часть акций – заинтересован британский миллиардер Рэтклифф

Отдавать контроль владельцы пока не собираются.

В среду неожиданно пересеклись английский футбол и Илон Маск. Миллиардер твитнул: «Кроме того, я покупаю «Манчестер Юнайтед», не благодарите».

Через несколько часов Маск объяснил, что это лишь шутка: «Я не покупаю никакие спортивные команды».

Такое – как раз в стиле Илона. Он сам ведет соцсети и часто выкладывает что-то несерьезное. Бизнесмен очень любит твиттер и в начале апреля даже прикупил 9,2% доли, а через несколько недель заявил, что готов приобрести Твиттер полностью. Но сделка сорвалась. По версии Маска, все из-за того, что соцсеть предоставила не всю информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах.

51-летний Илон Маск – самый богатый человек на планете. В этом году он впервые забрался на первую строчку списка Forbes с состоянием в 219 млрд долларов. Недавно Маск еще и продал 7,9 млн акций Tesla на 6,88 млрд.

А сколько вообще стоит «МЮ»?

В мае 2022-го все тот же Forbes оценивал «Манчестер Юнайтед» в 4,6 млрд долларов – с учетом стоимости самого бренда. «МЮ» ничего не выигрывает, но остается самым дорогим клубом как минимум в АПЛ.

Издание Goal полагает, что «Юнайтед» обойдется потенциальным покупателям приблизительно в 7,2 млрд долларов. Если же исходить из цены одной акции, то выйдет лишь 2 млрд долларов. Со всеми обязательствами – уже 2,7 млрд.

Но взять «МЮ» за такие деньги точно не получится – нынешние владельцы обязательно заломят цену.

Пишут, что Глейзеры готовы продать миноритарный пакет акций «МЮ» – но не клуб целиком

Несмотря на упаднические настроения болельщиков, владеть «МЮ» довольно выгодно.

• Авторитетный в футбольных финансах аккаунт Swiss Ramble сообщает, что с 2016 года Глейзеры выплатили себе 199 млн долларов дивидендов. С покупки клуба в 2005-м семья заработала на дивидендах аж 500 млн – такой вот приятный бонус.

• При этом Swiss Ramble добавляет, что за 17 лет при Глейзерах «МЮ» потратил уже почти 750 млн фунтов на проценты по кредитам.

Но вернемся к событиям среды. За шутливым твитом Маска последовала серьезная новость от Bloomberg: семья Глейзеров может продать миноритарный пакет акций «Манчестер Юнайтед», обсуждалось привлечение нового инвестора. Но уступить полный контроль над «Юнайтед» Глейзеры пока не готовы .

• По информации Daily Mail, переговоры идут с американской частной инвестиционной фирмой Apollo. Также предполагается, что часть семьи Глейзеров хочет уйти из «МЮ» на фоне испорченных отношений с фанатами – но только не братья Аврам и Джоэл. Они сохранят свои доли и останутся при деле.

• Также с эксклюзивом выступила The Times. Издание сообщило о заинтересованности британского миллиардера Джима Рэтклиффа.

«Сэр Джим Рэтклифф хочет купить долю в акций «Манчестер Юнайтед» с целью дальнейшего получения полного контроля, если Глейзеры примут новые инвестиции.

Если клуб будет выставлен на продажу, Джим определенно будет потенциальным покупателем», – заявил представитель Рэтклиффа.

Рэтклифф – основатель и совладелец компании Ineos, занимающейся химической промышленностью. В 2020 году его состояние оценивалось в 28,2 млрд фунтов, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимал 55-е место среди богатейших людей в мире и 2-е – в Великобритании.

Весной он выступал с предложением о покупке «Челси», хотя известно, что он болеет как раз за «МЮ». Среди футбольных активов Рэтклиффа – французская «Ницца».

«Посмотрите на «Ман Юнайтед» – их бизнес ужасен». Британец создает империю, где спецы из разных видов спорта помогают друг другу

«У них в руках футбольный клуб, о котором они понятия не имеют». Глейзеры довели болельщиков и Гари Невилла

Фанаты «Юнайтед» давно протестуют против надоевших владельцев. Новые неудачи только усиливают гнев.

После унижения с «Брентфордом» (0:4) Гари Невилл выдал монолог возмущения:

«Есть одна семья там, в Америке, которая позволяет своим сотрудникам брать на себя все удары, и это непростительно.

Глейзер должен сесть на самолет, прилететь в Манчестер и начать отводить проблемы подальше от клуба. Он должен рассказать всем, какой у него, черт возьми, план в отношении этого клуба. Что он делает? Сколько мы будем сидеть и говорить, что игрокам не хватает лидерства, характера?

Когда бизнес рушится, когда показатели не выполняются, это вина владельцев этого бизнеса. Все очень просто. Этот бизнес проваливается с треском – 2 месяца назад они вывели из клуба около 24 млн фунтов. Сейчас у них есть ветхий, гниющий стадион, хотя 15-20 лет назад он был лучшим в мире.

У них в руках футбольный клуб, о котором они понятия не имеют. За него отвечают банкиры, которые не могут принять футбольных решений. Те не назначили спортивного директора. Мы можем сколько угодно смотреть на игроков, но есть много важных вещей, которые сначала нужно исправить.

Глейзеры должны выйти и принять это. Сейчас самое время. Они не могут продолжать прятаться в Тампе и думать, что им ничего не вернется».

Фото: Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE; globallookpress.com/Flashpic; Gettyimages.ru/Bryn Lennon