Из тех, кто этим летом отказал «МЮ», уже можно собрать команду. Кажется, она сильнее самого «МЮ»

С приходом нового тренера «Манчестер Юнайтед» устроил (или попытался устроить) масштабную перестройку. Этим летом клуб интересовался игроками буквально на каждую позицию. А из тех, кто отказал «МЮ», можно собрать целую команду

Мы так и сделали. Тут и футболисты, которые лично отказали и «МЮ», и клубы, заблокировавшие переход. Но нет Рабьо и Арнаутовича – от обоих по разным причинам отказался сам клуб.

А теперь подробнее о каждом отказнике.

Иллан Мелье. The Athletic написал, что «Юнайтед» рассматривал француза как долгосрочную замену Давиду де Хеа, но «Лидс» не готов отпускать основного вратаря этим летом.

Дензел Думфрис. Нидерландцу нужны гарантии места в старте – скоро ЧМ. Ну и еще одна проблема: никому не нужен Уан-Биссака – без его продажи покупка нового правого защитника не состоится.

Юрриен Тимбер. Еще один нидерландец, который боится за место в сборной –переходить в «МЮ» Тимбера лично переубедил Луи ван Гал.

Алессандро Бастони. Итальянец очень не хочет уходить из «Интера», хотя клубу нужны деньги. Не пошел даже к Конте, что уж говорить о «МЮ».

Давид Раум. Защитника «Хоффенхайма» вели параллельно Маласии. В итоге немец выбрал родной чемпионат и перешел в «Лейпциг».

Каземиро. Кажется, самый смешной слух этого лета: бразилец хочет остаться в «Реале», клуб тоже не хочет отпускать игрока.

Френки де Йонг. Честно говоря, мы сами не уверены: Френки отказал из-за долга «Барселоны», желания остаться в Каталонии или отсутствия Лиги чемпионов. Но прямо сейчас (инсайд надежного The Times) Де Йонг выбирает между «остаться в «Барселоне» и «перейти в «Челси».

Кэлвин Филлипс. Тут все объяснил сам футболист: «У меня был шанс перейти в «Юнайтед». Но вы знаете мою преданность «Лидсу». Моя семья состоит из фанатов «Лидса».

Антони. «Аякс» и так разобрали за это трансферное окно, поэтому клуб заломил конский ценник – просят около 100 млн. Да и сам бразилец готов подождать еще сезон.

Беньямин Шешко. «Зальцбург» готов был продать игрока, но просил оставить его на год в Австрии. «Манчестер» требовал немедленного трансфера (в атаке не хватает игроков) – «РБ» отказал и продал словенца «Лейпцигу»: нападающий переедет в Германию летом 2023-го.

Дарвин Нуньес. «МЮ» пытался перехватить уругвайца у «Ливерпуля», но сам форвард хотел играть в Лиге чемпионов.

Трансферное окно еще не закрыто. У «Юнайтед» есть еще две недели, чтобы найти полузащитника и форварда – и услышать еще больше отказов.