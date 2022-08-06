«Ноттингем Форест» в субботу провел долгожданный матч – сыграл в АПЛ впервые за 23 года! В соперниках был «Ньюкасл», взять очки не удалось (0:2), но было кое-что любопытное.

В середине второго тайма дебютанты АПЛ рвались восстановить ничью на табло – и получили угловой.

Ничего необычного. До подачи одно мгновение, но в кадре нет ни одного атакующего игрока.

Скриншот – Instat Scout

А вот и они! Очевидно, это задумка. Оставить штрафную, а потом влететь большой группой, чтобы соперники не успели отреагировать – переключиться в своих зонах на игроков.

Но что-то не сработало – вратарь Ник Поуп без проблем забрал мяч. Вероятно, подвел тайминг – и игроки не успели в нужную зону вовремя.

Интересно, что за две минуты до момента Джесси Лингард и Джек Колбэк долго изучали тренерскую записку. Вряд ли там была схема углового, все же эти ходы наигрываются заранее, но совпадение забавное.

Этот момент – ярчайший, но «Ноттингем Форест» любит запутывать при угловых

Несколько примеров из прошлого сезона.

Начнем с удачного. «Ноттингем» использовал классический прием – перегрузил зону во вратарской.

И реализовал преимущество.

Здесь обратная история (похожа на субботнюю) – всего два игрока в штрафной, но три на низком старте.

И им удается запутать соперника и забить.

Но часто все же не срабатывало. Вот группа снова набегает, заполняя разные зоны.

Но мяч перелетает всех.

Как вообще у «Ноттингема» с реализацией стандартов?

Команда в прошлом сезоне была в топ-5 Чемпионшипа по голам со штрафных и угловых –16 голов со 147 попыток. В лидерах «Хаддерсфилд» – 21 мяч.

Посмотрим, как это будет работать в АПЛ.