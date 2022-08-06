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За секунду до углового в кадре ни одного игрока атаки – так «Ноттингем Форест» веселит АПЛ

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«Ноттингем Форест» в субботу провел долгожданный матч – сыграл в АПЛ впервые за 23 года! В соперниках был «Ньюкасл», взять очки не удалось (0:2), но было кое-что любопытное.

В середине второго тайма дебютанты АПЛ рвались восстановить ничью на табло – и получили угловой. 

Ничего необычного. До подачи одно мгновение, но в кадре нет ни одного атакующего игрока.

Скриншот – Instat Scout

А вот и они! Очевидно, это задумка. Оставить штрафную, а потом влететь большой группой, чтобы соперники не успели отреагировать – переключиться в своих зонах на игроков. 

Но что-то не сработало – вратарь Ник Поуп без проблем забрал мяч. Вероятно, подвел тайминг – и игроки не успели в нужную зону вовремя. 

Интересно, что за две минуты до момента Джесси Лингард и Джек Колбэк долго изучали тренерскую записку. Вряд ли там была схема углового, все же эти ходы наигрываются заранее, но совпадение забавное.

Этот момент – ярчайший, но «Ноттингем Форест» любит запутывать при угловых

Несколько примеров из прошлого сезона.  

Начнем с удачного. «Ноттингем» использовал классический прием – перегрузил зону во вратарской. 

И реализовал преимущество. 

Здесь обратная история (похожа на субботнюю) – всего два игрока в штрафной, но три на низком старте.

И им удается запутать соперника и забить. 

Но часто все же не срабатывало. Вот группа снова набегает, заполняя разные зоны. 

Но мяч перелетает всех. 

Как вообще у «Ноттингема» с реализацией стандартов? 

Команда в прошлом сезоне была в топ-5 Чемпионшипа по голам со штрафных и угловых –16 голов со 147 попыток. В лидерах «Хаддерсфилд» – 21 мяч. 

Посмотрим, как это будет работать в АПЛ.

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