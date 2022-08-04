«До 16 я тренировалась с парнями». Она выиграла «Золотой мяч» в 26, закончила из-за травм – и теперь рулит женским футболом 

История Надин Кесслер.

На прошлой неделе завершился рекордный женский чемпионат Европы: его матчи посетили 574 875 человек – в два с лишним раза больше, чем на прошлом Евро в Нидерландах (240 055). Прямой эфир финала между Англией и Германией смотрели почти 40 миллионов немцев и британцев.

Как растет и меняется женский футбол, Sports.ru рассказала немка Надин Кесслер. Она выиграла «Золотой мяч» в 26 лет и завершила карьеру из-за 11 операций на колене, а теперь, в 34, возглавляет женский футбол в УЕФА – на пике развития индустрии.

Ниже – монолог Надин.

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Кто-то, вероятно удивится, что моим идолом был Павел Кука (нападающий «Славии», «Кайзерслаутерна» и сборной Чехии – Sports.ru). В детстве я была одержима им. Фактически это он вдохновил меня стать футболисткой.

После каждой игры я ждала его у выхода из подтрибунного помещения, чтобы он взял меня на руки. Потом я начала писать ему письма. И спустя долгие годы оказалось, что он их сохранил!

Когда я выиграла «Золотой мяч», он отправил мне фотографии этих писем в WhatsApp и пригласил встретиться в Чехии. Мы до сих пор на связи.

До 16 лет я тренировалась с парнями. Я родилась и выросла в небольшом городе Вайсенберг. Вокруг было не так много команд для девочек, а мой папа был президентом местного клуба, поэтому проще всего было интегрировать меня в тренировки его команды. Парни, с которыми я играла, до сих пор мои друзья. А мой отец про то время всегда вам скажет: «Ты была лучше этих мальчишек». Он всегда старался привести меня в команду, где я буду развиваться. Со спортивной точки зрения это было очень полезно.

Я начинала нападающей, а потом перешла в центр полузащиты – логично, что со временем моим кумиром стал Зинедин Зидан. Все так же, как у мальчиков.

Я точно так же играла в футбол целыми днями и просто любила эту игру. Не знаю, почему я была так повернута. Наверное, причина – в семье, у нас футбол был центром всего.

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Завершить карьеру мне пришлось в 28 лет.

Я выиграла «Золотой мяч», получила травму – и полтора года пыталась вернуться.

Все это время шли операции и восстановление (Кесслер сделали 11 операций на колене — Sports.ru).

Когда у меня не получилось, я была разбита. Профессиональные спортсмены всегда должны планировать окончание карьеры, но сделать это намного сложнее, когда у тебя нет выбора. За меня все решило мое тело. Я до сих пор не играю в футбол и не занимаюсь другими видами спорта – не позволяет колено.

Было сложно: пик карьеры, совсем недавно прорвалась в топ, была относительно молодой. Последняя операция была в марте, а официальное заявление я сделала в апреле 2016 года.

Тогда я начала концентрироваться на других вещах. Получила магистерскую степень и тренерскую лицензию. Начала работать на телевидении, комментировала матчи мужских команд. Работала для Немецкой федерации футбола, сотрудничала с УЕФА и ФИФА. Я все время старалась быть занятой и пробовать что-то новое.

В мое время большинство футболисток строили двойную карьеру: играли в футбол, но учились и другой профессии, продумывали запасные варианты и готовились к тому, чтобы работать сразу после футбола. Но теперь, когда женский футбол становится все более профессиональным, это случается реже.

Мне не нужно было работать ради денег во что бы то ни стало. Просто после полутора лет сложного восстановления хочется заняться чем-то новым — это полезно.

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Культура барьеров и восприятие до сих пор остаются проблемами женского футбола. Наша игра все еще недостаточно заметна. Мы должны показать миру, насколько зрелищные здесь соревнования, насколько крутые спортсмены в них участвуют.

Многие люди до сих пор не знают, что их дочь может стать профессиональной футболисткой. Их мнение изменится только в том случае, если нас будет больше на телевидении и в остальных медиа. Мы должны сделать так, чтобы люди знали о женском футболе и изменили представление о нем. Это не только инвестиции, а просто разговор и осведомленность о спорте. Поэтому здорово, когда появляются медийные проекты о женском футболе: фильмы, сериалы, разговорные шоу – все это помогает наладить диалог и исправить положение. Эти вещи работают везде одинаково: если рекламировать спорт и делать его более видимым, то его восприятие изменится.

(Пример такого сериала, о котором говорит Надин, – «Домашнее поле» от More.tv. В нем женщина становится главным тренером мужской команды – и пробирается через множество препятствий-стереотипов. Вы можете посмотреть «Домашнее поле», оформив бесплатную подписку на 30 дней по промокоду SPORTS)

В наш спорт долго не вкладывали деньги, не занимались коммерцией, турниры не были централизованы, не было никакого интереса со стороны спонсоров. Так возник порочный круг из мизерного финансирования турниров и маленьких доходов клубов, у которых потом возникают финансовые проблемы.

В последние два-три года ситуация стала намного лучше. Лига чемпионов и крупные турниры спонсируются крупными компаниями, клубы теперь могут получать хорошие деньги за выступления.

Чтобы все развивалось и дальше, нужно думать о долгосрочном планировании. Клубы нужно строить на долгий срок, думать о том, что будет через пять лет, а не жить от сезона к сезону.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Kern / Stringer, Philipp Schmidli / Stringer, Frank Peters, Lars Baron, David Ramos