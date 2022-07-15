«Реал» отказался от футболистки из-за теста на гендер. Скандальная история с размытым будущим

Девушка обещает поехать на ЧМ-2023.

В женском футболе гендерный скандал. Мадридский «Реал» отказался от приобретения замбийки Барбры Банды из-за теста на определение пола. Нападающая «Шанхая» еще в июне прошла медосмотр в Испании, но в крови 22-летней футболистки обнаружили завышенный тестостерон.

Из-за проваленного теста Барбра не сыграла на Кубке африканских наций – но намекнула, что все равно поедет на ЧМ-2023

•‎ О проваленном тесте заговорили еще в начале июля – тогда Барбру не допустили до женского чемпионата Африки. Местные журналисты писали, что причина исключения Банды – аномальные анализы крови, которые выявили чрезмерно высокий уровень тестостерона.

•‎ Сидней Мунгала, отвечающий в Футбольной ассоциации Замбии (FAZ) за связи с общественностью, сказал, что футболистка шокирована результатами теста. «Думаю, Барбра была удивлена. Возможно, она подозревала, что это произойдет, но, когда это произошло, она была разочарована. Когда футболку с ее номером передали другой футболистке, она не скрывала шока», – цитировал Мунгалу ESPN.

•‎ Президент FAZ Эндрю Каманга признавался, что отстраненная футболистка принимала препараты, снижающие уровень тестостерона: «Медицинский штаб порекомендовал ей лекарство – мы до последнего надеялись, что она будет с нами на турнире. Барбра – капитан, она важна для поддержания боевого духа. Она проделала хорошую работу, но сейчас нам нужно решить проблему, которая не позволила ей сыграть».

•‎ Затем на местном телевидении выступила мать футболистки – она заявила, что «только тренер сборной Брюс Мвапе и Господь Всемогущий знают, как обстоят дела». Когда ее спросили, что она думает об отстранении дочери, женщина расплакалась и сказала, что больше никогда не будет общаться с прессой.

•‎ Сборная Замбии, несмотря на недопуск капитана, все же квалифицировалась на ЧМ-2023. Барбра отметила радостное событие в раздевалке вместе с партнерами, а затем намекнула, что сыграет на ЧМ: «Поздравляю девочек с выходом на чемпионат мира! Выход в финальную стадию многое значит и для меня, и для команды. Мне особо нечего сказать – следите за моей игрой».

•‎ Возможно, Барбра действительно что-то знает, потому что правозащитная организация Human Rights Watch уже обвинила организаторов Кубка африканских наций в нарушении прав человека.

«Подобные тесты – нарушение, так как они основаны на стереотипах и дискриминации. ФИФА регулярно использует подобные тестирования, а дискриминационная политика организации действует с 2011 года. Вне зависимости от того, кто проводил тест, его результаты стали достоянием общественности незаконно. Публикация результатов медицинского теста – очевидное нарушение прав», – говорится в заявлении организации.

Барбра начинала с бокса, перешла в футбол и сделала два хет-трика на Олимпиаде

Барбра начала профессиональную карьеру в 2015 году – но не в футболе. Изначально она занималась любительским боксом. В период с 2015 по 2017 год Барбра поучаствовала в пяти боях – и выиграла все. «Я была очень хороша, но слишком много думала о футболе – именно поэтому не смогла сосредоточиться на боксе. В итоге выбрала тот путь, который мне больше подходит», – говорила Барбра.

Во взрослом футболе Барбра дебютировала в 2018 году – в женском футбольном клубе «Логроньо», который тогда выступал в элите испанского футбола. За два года она сыграла 28 матчей, в которых забила 16 мячей. С 2020 года Банда играет за «Шанхай Шенгли» – в дебютном сезоне она поучаствовала в 13 матчах и забила 18 мячей, став лучшим бомбардиром китайской Суперлиги.

Звездным часом Барбры стала Олимпиада в Токио. Замбия не прошла дальше группового этапа, но Банда забила по три Нидерландам и Китаю, став первой футболисткой, оформившей два хет-трика в одном турнире.

Фото: facebook.com/Barbrabanda11