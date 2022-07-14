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Первый топ-трансфер «Барселоны» – Рафинья из «Лидса». Привезти его помог Деку, дальше ждут Левандовского

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60 млн евро!

После пары месяцев очень тяжелых переговоров «Барселона» нашла деньги на 25-летнего вингера «Лидса» Рафинью. По информации Фабрицио Романо, англичане гарантировано заработают 58 млн евро и еще 7 млн могут получить в виде бонусов. «Барса» выплатит эту сумму тремя траншами.

За пару дней до перехода инсайдер Тони Хуанмарти писал, что перед «Лидсом» лежат предложения от «Арсенала» и «Челси» по 70+ млн. Решающую роль сыграло желание самого бразильца. Рафинья изначально хотел только в Каталонию.

Привезти Рафинью помог Деку – его агент

По информации Diario Sport, переход стал возможен благодаря Деку. Еще две недели назад португалец предупредил «Барселону» о том, что они проигрывают в гонке за игрока, и попросил быть настойчивее. Только после этого Лапорта активизировался.

Понимая, что «Барсе» нужно выиграть немного времени, Деку взял ситуацию под контроль и попросил Рафинью повременить с ответом лондонцам. К тому моменту игрок не верил, что «Барса» готова на трансфер, и просто хотел уйти. Но Деку отговорил.

Между ними очень хорошие отношения. «Деку дважды советовал мне клубы – сначала «Ренн», затем «Лидс» – в обоих случаях я прислушивался. Он играл в футбол и понимает, как лучше строить карьеру», – благодарит агента вингер.

Еще раз – когда в «Барселоне» завелись такие деньги?

• У Лапорты есть экономический рычаг – соглашение с американской инвестиционной группой Sixth Street на 205 миллионов за 10% телевизионных прав. Есть и второй вариант от другой инвестгруппы – 400 млн евро за 15% прав с другим покупателем. Смысл сделок простой: сейчас получить крупную сумму и делиться процентом от ТВ-доходов в будущем.

• Запасной вариант: «Барса» продаст 49,9% акций компании по монетизации бренда Barça Licensing & Merchandising за 270 млн – однако Лапорта хочет больше. Издание RAC1 сообщает, что если первый вариант сработает, акции BLM не продадут.

• Плюс «Барселона» активно избавляется от лишних активов: скинули жирные контракты Коутиньо и Усмана Дембеле (продлили на более выгодных условиях). «Тоттенхэм» пришел за Клеманом Лангле, а Самюэль Умтити хочет вернуться во Францию за игровой практикой ради ЧМ-2022.

• Еще один способ заработать – продажа Френки де Йонга. Сделка с «МЮ» принесет минимум 65 млн, но клубы все еще торгуются. Френки почти точно уходит – причем не по своему желанию, так как «Барсе» надо продавать топ-игроков.

Рафинья – последний топ-трансфер «Барсы» этим летом?

Нет. Еще в начале месяца Жоан Лапорта обещал закрыть 2-3 трансфера после продажи медиаправ, и первая сделка – как раз Рафинья. Но его покупка не помешает другим трансферам, так что пора вспомнить и про другие цели.

• «Барса» настаивает на переходе Роберта Левандовского. Инсайдер Альфредо Мартинес пишет, что «Бавария» впервые вступила в переговоры. Каталонцы получили отказ, хотя подняли цену до 50 млн. Поляк в приоритете, и в руководстве уверены в его подписании в ближайшие недели.

• Хави просит центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде. Инсайдер Жерар Ромеро сообщает, что Лапорта готов включить в сделку своих игроков: «Севилья» может согласиться на Депая и 45-50 млн. Тот же Ромеро добавляет, что соглашение с игроком уже достигнуто.

• Самый нереальный переход – Бернарду Силва. «Ман Сити» хочет за него минимум 85-90 млн, но приход Силвы – мечта Хави. Единственный шанс – хитрость агента Жорже Мендеша.

• Продление контракта Усмана Дембеле – тоже своего рода трансфер. Мартинес сообщает, что Дембеле предлагают на 40% меньше, чем при старом окладе. Хави очень хочет сохранить Усмана, так как видит его и Рафинью в одном составе. О продлении объявят в ближайшие дни.

Рафинья из «Лидса» – трансферная цель «Барсы». Как Бьелса помог ему стать звездой АПЛ и что привлекло Хави?

Фото: globallookpress.com/James Heaton, Simon Davies, Meng Dingbo

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