Погба стал мегазвездой у Конте и Аллегри. Только в «Юве» он был по-настоящему счастлив

Вспоминаем первый заход Поля в «Юве».

Поль Погба – вновь игрок «Ювентуса». Накануне официального объявления о переходе клубные соцсети подогрели ожидание болельщиков, показав прилетевшего в Италию игрока. «Я вернулся. Я здесь. Я очень, очень счастлив. Не могу дождаться, когда снова надену футболку «Ювентуса», – обратился к фанатам Поль.

И это точно искренне. «Юве» – клуб, в котором мы видели лучшего Погба. Это место, где французский полузащитник стал суперзвездой.

Первый приход Погба в «Ювентус» состоялся летом 2012-го после скандального отказа продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» на условиях английского клуба. Алекс Фергюсон писал: «Есть один-два футбольных агента, которые мне просто не нравятся. Агент Погба Мино Райола – один из них. Как только я познакомился с ним, почувствовал, что ему не стоит доверять. Райола сумел втереться в доверие к Погба и его семье, что в итоге привело к переходу Поля в «Ювентус».

Полю было 19 лет, он всего три раза появился на поле в матчах АПЛ. Но талант был очевиден. «Никогда не забуду первую тренировку. Он был молод, но мы поняли, что он особенный», – говорил Андреа Пирло.

22 сентября 2012-го Погба впервые сыграл в Серии А – соперником был «Кьево». К концу сезона накопилось 18 выходов в основе в матчах чемпионата.

Звезда Погба взошла 19 января 2013-го. «Юве» разгромил «Удинезе» 4:0 – Поль дважды забил из-за штрафной. Первый мяч навсегда поселился в подборках лучших дальних ударов. Просто вау.

Вскоре Погба стал настоящим золотым мальчиком, выиграв награду лучшему молодому игроку Европы Golden Boy-2013.

С командными трофеями все тоже было здорово. В первом сезоне с Погба «Ювентус» выиграл Серию А с запасом в 11 очков, а затем пробил отметку в 102 балла, обойдя «Рому» на 17 очков.

Во втором сезоне с Конте Поль вышел на первый план – 45 матчей в основном составе во всех турнирах это четко зафиксировали.

В ноябре 2014-го Погба отметил уже 100-й матч за «Юве» голом «Олимпиакосу» в Лиге чемпионов. Это был первый мяч Поля в ЛЧ.

Тогда же Погба попал в шорт-лист из 23 футболистов, номинированных на «Золотой мяч»-2014. В 21 год он был там самым молодым.

До января 2015-го «Ювентус» 15 лет не побеждал «Наполи» на «Сан-Паоло». Окей, хорошая задачка для Погба: ударом с лета он положил начало победе 3:1.

В том сезоне «Ювентус» – уже с Массимилиано Аллегри – дошел до финала Лиги чемпионов. Поль играл со старта в компании Андреа Пирло, Артуро Видаля и Клаудио Маркизио. Но ту «Барселону» с трио MSN было не остановить – поражение туринцев 1:3.

Внутренние чашки же не заканчивались. 4 чемпионства, 2 Кубка Италии и 2 Суперкубка – коллекция, которую Поль намерен пополнить.

На сезон-2015/15 Погба примерил культовый для «Ювентуса» 10-й номер – раньше под ним играли Алессандро дель Пьеро, Роберто Баджо, Мишель Платини. Дорогу к великой футболке для Поля открыл уход Карлоса Тевеса.

В то время новости, связанные с Погба, напоминали вечеринку топ-клубов: «Реал», «Челси», «Барселона». «Если Погба уйдет из «Ювентуса», то побив трансферный рекорд», – предрек Пирло.

Так и получилось. 8 августа 2016-го «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении француза. Ценник в 105 миллионов евро перекрыл трансфер Гарета Бэйла в «Реал».

У Погба была незаконченная миссия в Манчестере – но чтобы справиться с ней, не хватило и 6 лет. Пора сменить обстановку.

Фото: Gettyimages.ru/Giuseppe Bellini, Valerio Pennicino, Laurence Griffiths, Giuseppe Bellini, Valerio Pennicino, Claudio Villa, Valerio Pennicino, Marco Luzzani; eastnews.ru/Szwarc Henri