Давление, жалобы и даже, возможно, самоубийство – в отделе маркетинга «Челси» невозможно работать из-за токсичного босса

Новые владельцы «Челси» неожиданно унаследовали тревожную ситуацию внутри одного из отделов. The New York Times опубликовал расследование: в маркетинговом департаменте лондонцев уже долгое время работать очень некомфортно.

Предположительно, это могло привести даже к самоубийству одного из сотрудников.

Журналист газеты поговорил с десятком нынешних и бывших работников «Челси». Все указывает на своеобразное отношение к подчиненным руководителя отдела маркетинга Гэри Твелветри.

Вот главное из материала.

Сотрудники «Челси» жаловались на токсичную атмосферу, избегали собраний и боялись публичных унижений. Но ничего не менялось

«Я считаю себя довольно сильным человеком и до работы в «Челси» никогда не чувствовал, что у меня есть какие-то опасения по поводу психического здоровья. Но вскоре после того, как стал работать в клубе, я начал плохо спать, становилось все хуже и хуже».

Это один из рассказов собеседников Times о Твелветри. Бывший исполнительный директор Visa пришел в клуб в 2017-м – и, похоже, построил управление, основанное на страхе, унижении и давлении. Сотрудники рассказали, что работают в постоянном ожидании того, что босс громко отчитает их перед коллегами. Некоторые говорили, что Твелветри в порыве гнева приказывал им покинуть собрание. Многие просто бояться посещать коллективные встречи.

Конечно, сотрудники жаловались. Они говорили о ситуации другим руководителям клуба и во время выходных интервью – собеседований при уходе из клуба, где обычно выясняют причины, подтолкнувшие сотрудника покинуть компанию. Один из работников рассказал, что после увольнения подробно описал все тогдашнему председателю правления «Челси» Брюсу Баку. Еще один высокопоставленный топ-менеджер, до которого долетали жалобы на Твелветри, – исполнительный директор клуба Гай Лоуренс.

Но ничего не менялось. Кроме оттока кадров, который стал настолько обычным явлением, что о ситуации уже знали специалисты по подбору персонала, которые работали с «Челси».

По словам одного из сотрудников, не менее 10 работников отдела, в котором около 50 человек, покинули клуб. Другие уходили в отпуск по болезни на недели, а некоторые даже на месяцы. Они связывают это с давлением на работе.

Возможно, все это привело к самоубийству экс-босса клубного канала. После отдел проверяли, но сотрудники посчитали это бессмыслицей

В январе дошло до самоубийства. Это самый сложный эпизод истории – если вам неприятно читать об этом, пропустите этот фрагмент.

С собой покончил Ричард Бигнелл, который до этого 10 лет руководил Chelsea TV. Неизвестно, насколько это связано с рабочей атмосферой в коллективе, но коллеги говорят, что перемены в его состоянии начались после переезда ТВ-канала из отдела коммуникаций в отдел маркетинга. Отношения Бигнелла и Твелветри не сложились. Бигнелл пытался справиться со стилем управления директора по маркетингу, который включал агрессивную критику работы. Рассказывают, что некоторых сотрудников это доводило до слез.

Бигнелла помнят как позитивного отца двух маленьких детей, а летом прошлого года он ушел в отпуск из-за болезни. В сентябре вернулся, но на следующий день был внезапно уволен.

В начале января Бигнелл покончил с собой. «Ричард был глубоко обеспокоен тревогой, депрессией и отчаянием после потери работы», – говорилось в отчете после случившегося.

Давление из-за смерти Бигнелла, а также растущее разочарование со стороны его коллег и друзей заставили «Челси» весной нанять компанию, которая должна была изучить корпоративную культуру отдела. К разочарованию некоторых сотрудников, клуб не признал, что проверка была связана со смертью или какой-либо конкретной жалобой. Кроме того, сотрудники не были уверены в чистоте этого процесса: им сказали, что все будет контролироваться руководителем, который, по их мнению, и был виноват в самых серьезных проблемах.

«Они не собиралось решать проблемы, не так ли?» – сказал один из сотрудников. В итоге персонал не получил никаких выводов после проверки, в методах работы Твелветри тоже ничего не изменилось.

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На фоне публикации расследования из New York Times связались с «Челси» – в клубе пообещали, что совет директоров наймет внешнюю аудиторскую группу для расследования обвинений.

«Новое правление клуба твердо верит в рабочую среду и корпоративную культуру, которая расширяет возможности сотрудников и гарантируют, что они чувствуют себя в безопасности, вовлеченными, ценными и заслуживающими доверия», – говорится в заявлении.

Пока же Твелветри продолжает работу в «Челси». В клубе заявили, что он недоступен для комментариев.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill