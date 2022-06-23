Бьелса проанализировал 470 матчей и составил 2-часовой профайл на каждого в «Атлетике». А ведь его еще даже не назначили

«Атлетик» на пороге серьезных перемен: после отставки тренера Марселино Тораля команда меняет еще и президента. Выборы назначены уже на 24 июня

Кандидатов трое – Йон Уриарте, Рикардо Баркала и Иньяки Аречабалета.

Первые двое продвигают на пост нового тренера Эрнесто Вальверде, то вот Аречабалета выступает за Марсело Бьелсу.

Бьелса еще до назначения покорил вообще всех

«Впервые со мной вышли на связь в марте и предложили место главного тренера в случае победы [Аречабалеты] на выборах, – улыбался тренер на предвыборной презентации Аречабалеты. – Тренировать «Атлетик» это огромная ответственность. Мне потребовалось время на ответ. Первым делом я честно сказал – лучше всего оставить Марселино. Когда понял, что тот точно уходит – сразу же согласился. Я мечтаю присоединиться к клубу и хочу повторить наш прошлый успех».

И это еще не все. Специально для нового президента Бьелса подготовил подробную презентацию и детально поделился своим видением проекта:

«Я отсмотрел все 45 игр «Атлетика» в этом сезоне, а еще 38 игр молодежной команды, четыре игры фарм-клуба «Басконии» и еще три матча совсем юных мальчиков. Подробно проанализировал 90 игр клуба и 380 других матчей Ла Лиги. Я составил двухчасовое видео по каждому игроку первой команды и вкатил Иньяки Уильямсу тройку за объем физической работы по ходу сезона. Не то чтобы все это было категорически необходимо мне, не заключившему контракт с клубом. Но если позвали в «Атлетик» – к делу надо подходить основательно».

Первый заход Бьелсы в Бильбао – топ-работа

Марсело Бьелса уже работал в «Атлетике». Пришел в 2011-м и за два года построил суперкоманду – дошли до финала Лиги Европы и Кубка Испании. В обоих банда аргентинца проиграла, но для клуба такого уровня успех колоссальный.

Бьелса славится своим непредсказуемым характером и вниманием к деталям. Именно Бьелса открыл миру Арица Адуриса и еще кучу игроков. Сам Адурис говорил, что никто из тренеров не разбирает игру на уровне Бьелсы. Именно в этом и заключался успех «Атлетика» – команда со средними, но талантливыми игроками, наперед знала, что будет делать соперник.

«Марсело – человек, у которого можно очень многому научиться, хотя он многое требует. Его умение анализировать просто на невероятном уровне. Никто не разбирает игру так и не объясняет детали так, как он, – вспоминал Адурис. – Слушать Бьелсу – для меня удовольствие. Каждый раз, когда он что-то говорит, я молчу, слушаю и пытаюсь впитать максимум. Не думаю, что в мире много тренеров, которые замечают так много деталей в каждом эпизоде – деталей, которые большинство никогда не заметит. Каждый тренер имеет свои сильные стороны. Бьелса анализирует футбол просто на запредельном уровне».

Но внимание Марсело к деталям иногда мешало клубу. В июле 2012-го Бьелса был на грани увольнения из-за того, что раскритиковал строительную компанию, которая не завершила реконструкцию базы к предсезонке. Клуб извинился, но снимать аргентинца с должности все же не стал.

«Они отвратительно выполнили свою работу и они знают об этом. Это дискредитирует меня как тренера. У меня не было отпуска, я три недели потратил, чтобы разработать эту тренировочную программу, а еще ничего не готово! Я несу ответственность за то место, где мы тренируемся, – злился тренер. – Все работы должны были завершиться 2 июля, но к тому времени была сделана только половина. Такое ощущение, что нас обворовали. Наш состав, который стоит 300 миллионов евро, должен тренироваться в таких ужасных условиях».

Работа с Бьелсой становилась все тяжелее и тяжелее. Он придирался к мелким деталям, с трудом находил общий язык с прессой и руководством, а его тренировочный процесс был построен так, что многие футболисты готовы пойти на все, лишь бы оказаться от Марсело где-нибудь подальше. Икер Муниаин признавался, что никто не нагружал его так сильно.

Из-за перфекционизма Марсело со всеми рассорился и ушел. Но результата добился, а еще полюбился фанатам – хотя и игроки вскоре заскучали по Бьелсе. «Сначала было тяжело, но потом мы привыкли. Сейчас бы я с радостью с ним поработал», – признавался Муни.

Еще один кандидат – Вальверде, который два года отдыхал от футбола. Отдохнул ли?

Увольнение из «Барселоны» в январе 2020-го сильно подкосило тренера. Вальверде все еще отдыхает и хочет вернуться только ради исключительного проекта. «Атлетик» подходит под критерии – именно здесь Эрнесто начинал тренировать (ассистентом в 2001-м), дальше дважды заходит главным (с 2003-го по 2005-й и с 2013-го по 2017-й) и даже выиграл Суперкубок в 2015-м.

Но от футбола Вальверде подустал, после ухода из «Барсы» он говорил: «Меня спрашивают: «Что насчет АПЛ?» Я отвечаю: «Я бы вообще предпочел поехать в Австралию». Футбольная карьера не длится вечно. Ты иногда задумываешься о том, чтобы воспользоваться возможностью жить в необычных местах, – говорил тренер сразу после увольнения. – В последние недели я особо не смотрел футбол, единственным матчем был «Атлетик» – «Барселона» в Кубке Испании. Я постарался немного дистанцироваться от футбола. В клубе ты гонишь 200 миль в час, а затем резко прекращаешь движение».

Через год ничего не изменилось: «Футбол стал чем-то проходящим. Теперь это шоу, большая драма, интрига. Этого тренера уволят? Этого игрока освистают? Проблема в том, что вы все знаете слишком много. А также вы «знаете» вещи, которые не являются правдой.

Ты думаешь: «Черт возьми, если не победим в эти выходные, то случится апокалипсис». Ты не выигрываешь, наступает понедельник, и жизнь продолжается. Это невероятный кризис, настоящий хаос. Не переживай, скоро следующий матч, который позволит смыть этот позор. И так неделя за неделей. Наступает конец сезона, и тут решается все. Но затем... Забудьте это, засыпьте землей сверху, и начнется новый сезон. Завтра солнце взойдет. Новый сезон, надежда, воодушевление и все такое».

У Эрнесто есть давняя страсть – фотография. Зародилась эта страсть у Вальверде в 15 лет, именно тогда он начал делать первые снимки на фотоаппарат Olympus. Вскоре он купил себе первую профессиональную камеру и даже не думал о футболе. «Я сдал вступительные экзамены и поступил на второй курс. Это было обучение на 4 года, так что я смог его закончить», – рассказывал тренер.

Прошедшие два года Эрнесто посвятил любимому делу, готов ли он на камбэк?

Фото: globallookpress.com/ Marius Becker, Mark Cosgrove