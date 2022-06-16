УЕФА готовит новый клубный турнир в формате «Финала четырех». Что о нем известно?

Премьера летом 2024-го.

Скучали по новым турнирам от УЕФА? Похоже, еще один на подходе – L’Équipe сообщает, что прорабатывается клубное соревнование в формате «Финала четырех». Турнир планируют впервые провести летом 2024-го, а затем сделать ежегодным.

Структура, о которой в документе рассказали потенциальным вещателям, включает в себя два полуфинальных матча, матч за третье место и финал . Место проведения – скорее всего, США. Цель – продвижение Лиги чемпионов, которая с 2024 года начнет проходить в новом формате. А также прозаичное увеличение дохода.

Новый турнир – возможная альтернатива Суперкубку Европы, который может измениться из-за введения нового соревнования. В Суперкубке теперь могут встретиться победители Лиги Европы и Лиги конференций.

Как будут отбираться команды?

Точной формулы пока нет.

L’Équipe пишет, что одним из участников почти наверняка станет действующий победитель ЛЧ. Остальные три клуба на данном этапе формулируются как «очень успешные команды».

Почему именно в США?

Потому что там есть спрос и деньги. Инвесторы из США уже давно обсуждают с топ-клубами коммерческие турниры разных форматов.

В диалоге участвует и УЕФА. Союз уже сотрудничает с Relevent Sports Group – нью-йоркской компанией, которая занимается организацией Международного кубка чемпионов. Это предсезонный товарищеский турнир, преимущественно проводимый в США, в котором участвуют многие европейские топ-клубы.

Главная задача – придать предсезонным товарищеским матчам более значимую и прибыльную структуру.

Как вместить турнир в календарь?

Во время предсезонок топ-клубы часто проводят товарищеские спарринги друг с другом. Если формат примут, то участникам «Финала четырех», скорее всего, придется пожертвовать частью матчей, не имеющей турнирной мотивации – но не более. УЕФА вряд ли пойдет на перекройку основного календаря ради проведения подобных соревнований.

Но недовольство уже есть. Французский профсоюз профессиональных футболистов (UNFP) включил сарказм на максимум и раскритиковал УЕФА:

«Спасибо, УЕФА!

Мы думали, что проповедуем в пустыне, и даже были близки к тому, чтобы окончательно утратить надежду.

Мы – это игроки, а также главные тренеры, тренеры по физподготовке, врачи, и, наконец, все те, кого мы называем действующими лицами. Мы, игроки, и даже Ноэль Ле Гре (глава Федерации футбола Франции – прим.) в последнее время, и несколько опытных журналистов – тоже.

На волне невероятного энтузиазма, вызванного Лигой наций с массой травмированных игроков и хроническим отсутствием зрелищности, наконец-то УЕФА услышал нас, наконец УЕФА понял нас, теперь УЕФА, наконец, ответил на наши ожидания… Каким образом? Создав новый турнир, который будет проходить в середине августа, возможно, в Соединенных Штатах.

Этого достаточно, чтобы заткнуть всех, кто думает, что европейский орган хочет лишь наполнить свою казну, наплевав на здоровье игроков, наплевав на зрелищность. И на футбол.

Потому что как еще можно облегчить и без того безумный международный календарь, если не созданием нового соревнования? Надо было об этом подумать, надо было на это решиться. И УЕФА сделал это».

Фото: Gettyimages.ru/Jurij Kodrun, Jason Miller, Chris Trotman