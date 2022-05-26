Как вам первая Лига Конференций? Делитесь впечатлениями

Состоялся первый финал Лиги Конференций УЕФА в истории – его взяла «Рома», обыграв «Фейеноорд» (1:0). Турнир подарил возможность римлянам выиграть первый евротрофей с 1961-го. Лигу Конференций как раз так и подавали: турнир, который должен разгрузить первые два от команд из небольших чемпионатов (Ирландии, Венгрии или Болгарии), а традиционным аутсайдерам ЛЧ и ЛЕ – создать более конкурентную среду с шансами на успех.

Так и получилось: в групповой этап пробились представители 27 стран (для сравнения: в Лиге Европы – 20, в Лиге чемпионов – всего 15), а до финала дошли команды, которые не были так далеко минимум 20 лет.

Смотрели финал Лиги Конференций?

Зафиксируем: Лига Конференций – это турнир, где «Рому» разносят (1:6) за Полярным кругом, а «Тоттенхэм» проигрывает «Муре», которую основали 8 лет назад. А как вам турнир?

Как вам новый турнир?

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