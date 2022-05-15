О духе времени
Блог

«Ливерпуль» праздновал Кубок с египтянином, страдающим от тяжелой болезни. Потому что Салах не забывает друга

Момен Закария
Мохамед Салах Мохамед Салах
Ливерпуль Ливерпуль
Челси Челси
Сборная Египта по футболу Сборная Египта по футболу
Кубок Англии Кубок Англии
Футбол Футбол

Респект!

Звезда «Ливерпуля» Мохаммед Салах покинул финал Кубка Англии с «Челси» из-за повреждения на 33-й минуте и пропустил серию пенальти, но радовался победе не меньше остальных. Потому что для него это был особенный момент. 

Салах предложил разделить триумф «Ливерпуля» своему другу и экс-футболисту сборной Египта – Момену Закарии.

В 2019 году у 31-летнего Момена диагностировали БАС (боковой амиотрофический склероз) – неизлечимое заболевание, которое поражает органы, отвечающие за движение. Сначала человек спотыкается, затем не может вставать, ходить, говорить, потом – глотать и дышать. 

Игроки «Ливерпуля» хотя бы ненадолго попытались отвлечь Закарию от тяжелейшего заболевания. Получилось очень трогательно:

В 2020-м Салах посвятил Закарии хет-трик «Лидсу»

Футбольную карьеру Момена нельзя назвать выдающейся. Он играл за египетские клубы (в том числе за самый титулованный – «Аль-Ахли»), а под конец карьеры съездил в две аренды в Саудовской Аравии. За сборную Египта Закария провел 12 матчей.

В сентябре 2019-го Момен рассказал, что поначалу считал утомление следствием стресса из-за футбольных неудач. А потом сходил к врачу – оказалось, неизлечимо болен.

«Я постоянно чувствую усталость, – признался Закария телеведущему. – Задыхаюсь, чувствую себя изолированным от общества».

Через год на его проблему впервые обратил внимание Салах – после хет-трика «Лидсу» египтянин закрыл руками уши и показал язык. Так Закария обычно праздновал голы.

Мохаммед показал еще и ٨ – на арабском это «восемь». В «Аль-Ахли» и сборной Момен играл под 8-м номером.

Момен, разумеется, ценит поступки друга и благодарит его в соцсетях.

 

Салах посвятил гол другу-футболисту с неизлечимой болезнью БАС (от нее умер Риксен)

Фото: East News/Shaun Botterill / POOL / AFP; twitter.com/AlAhly; instagram.com/mosalah

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные