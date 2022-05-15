«Ливерпуль» праздновал Кубок с египтянином, страдающим от тяжелой болезни. Потому что Салах не забывает друга

Респект!

Звезда «Ливерпуля» Мохаммед Салах покинул финал Кубка Англии с «Челси» из-за повреждения на 33-й минуте и пропустил серию пенальти, но радовался победе не меньше остальных. Потому что для него это был особенный момент.

Салах предложил разделить триумф «Ливерпуля» своему другу и экс-футболисту сборной Египта – Момену Закарии.

В 2019 году у 31-летнего Момена диагностировали БАС (боковой амиотрофический склероз) – неизлечимое заболевание, которое поражает органы, отвечающие за движение. Сначала человек спотыкается, затем не может вставать, ходить, говорить, потом – глотать и дышать.

Игроки «Ливерпуля» хотя бы ненадолго попытались отвлечь Закарию от тяжелейшего заболевания. Получилось очень трогательно:

В 2020-м Салах посвятил Закарии хет-трик «Лидсу»

Футбольную карьеру Момена нельзя назвать выдающейся. Он играл за египетские клубы (в том числе за самый титулованный – «Аль-Ахли»), а под конец карьеры съездил в две аренды в Саудовской Аравии. За сборную Египта Закария провел 12 матчей.

В сентябре 2019-го Момен рассказал, что поначалу считал утомление следствием стресса из-за футбольных неудач. А потом сходил к врачу – оказалось, неизлечимо болен.

«Я постоянно чувствую усталость, – признался Закария телеведущему. – Задыхаюсь, чувствую себя изолированным от общества».

Через год на его проблему впервые обратил внимание Салах – после хет-трика «Лидсу» египтянин закрыл руками уши и показал язык. Так Закария обычно праздновал голы.

Мохаммед показал еще и ٨ – на арабском это «восемь». В «Аль-Ахли» и сборной Момен играл под 8-м номером.

Момен, разумеется, ценит поступки друга и благодарит его в соцсетях.

Фото: East News/Shaun Botterill / POOL / AFP; twitter.com/AlAhly; instagram.com/mosalah