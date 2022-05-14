«Носить эту футболку было честью». Холанд тепло попрощался с «Боруссией»

Красиво!

Эрлинг Холанд уходит из «Дортмунда» на позитиве: забил «Герте» с пенальти (2:1) и тепло попрощался с болельщиками.

Красивая церемония прошла еще до стартового свистка. Холанд подошел к фанатскому сектору, который буквально накрыл норвежца аплодисментами. Эрлинг ответил взаимностью и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Норвежца заменили уже после 90-й минуты, а трибуны снова проводили его на скамейку овациями.

Уже после игры Холанд выкатил теплый пост в соцсетях.

«Носить эту футболку было честью. В «Боруссии» я пережил незабываемые моменты, познакомился с особенными людьми, не говоря уже о фанатах, которые всегда были нашим дополнительным игроком на поле. «Желтая стена» действительно невероятна.

Я никогда этого не забуду! Спасибо вам всем!» – написал нападающий в твиттере.

Эрлинг покидает «Дортмунд» с шикарной статистикой: настрелял 86 голов за «Боруссию» в 89 матчах – такое топ-выступление фанатам точно запомнится. Неудивительно, что с норвежцем в этом сезоне «Дортмунд» установил клубный рекорд по голам в Бундеслиге – аж 85!

Теперь Холанд будет выступать за «Ман Сити» – и вряд ли найдет там настолько душевных и ярких фанатов.

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler; East News/AIMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO; globallookpress.com/IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO; Gettyimages.ru/Lars Baron