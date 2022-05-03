Обновляем топ-20 клубов Европы: «Ливерпуль» (лучший в истории?), «Ман Сити» и… остальные

Проблемы у всех, кроме Пепа и Юргена.

В двух словах напомним идею: наши тактические авторы каждый месяц коллективно выбирают двадцатку лучших команд Европы – чтобы вы всегда были в курсе о форме топ-клубов и не упускали взлеты интересных, но не раскрученных команд. Конечно, это субъективный рейтинг, потому что его собирают люди, но мы стремимся к балансу – рейтинг собирают авторы, которые предпочитают разные лиги и болеют за разные клубы. И еще: основа рейтинга – качество игры (по нашим впечатлениям), а не результат. Именно поэтому некоторые клубы продвинулись даже после вылета из ЛЧ, а некоторые – наоборот.

Где-то рядом с топ-20

«Рома», «Порту»

Были в топ-20, а теперь даже не близки

«Аталанта», «Ренн»

20 (new). «Вест Хэм»

«Вест Хэм» прорвался в двадцатку благодаря успехам в Лиге Европы. Сокрушив на выезде «Лион» (3:0), «молотки» впервые с 1976 года вышли в полуфинал еврокубка. Бороться за финал с «Айнтрахтом» было бы чуть комфортнее, если бы в конце первого матча Джеррод Боуэн ударом через себя попал в ворота, а не перекладину.

Дэвид Мойес откровенно поставил на ЛЕ: «Вест Хэму» не хватает состава на два турнира, и в АПЛ на лавке побывали Боуэн, Антонио и Райс. С ротацией и потерей почти всех центральных защитников «Вест Хэм» остается трудным соперником – «Челси» и особенно «Арсенал» должны подтвердить.

19 (new). «Марсель»

«Марсель» почти выиграл гонку за слот в группе ЛЧ. Хотя в конце февраля команда сбоила – не хватало физики для футбола Хорхе Сампаоли. Вероятно, теперь тренер подстроился под состояние футболистов, потому что «Марсель» снизил темп позиционной игры и не так устрашающе шел в высокий прессинг.

При этом осталась структура с вечной взаимозаменяемостью. Одна из находок – Жерсон на левом фланге защиты. Там он играл, например, против «Ниццы» и во втором тайме с «Сент-Этьеном». С мячом поднимался выше. За этот сезон номинальный центральный полузащитник поиграл и бокс-ту-боксом, и ЦАПом, и вингером, и инсайдом, и форвардом. Еще одно амплуа в копилку.

Много пользы принесли Амин Харит и Бамба Дьенг. Первый ранее вроде бы ссорился с Сампаоли, второй растворился по ходу сезона, когда все привыкли к его реактивной скорости. В очень важный отрезок сезона вдруг очнулись. Есть и гарант качества – Димитри Пайет. Как всегда забивал с пенальти и участвовал в каждой осмысленной атаке.

Задача максимум – выиграть Лигу конференций, хоть первый полуфинал с «Фейеноордом» вышел смазанным.

18 (12). «Наполи»

Если не считать издевательского веселья в игре с «Сассуоло» (шесть голов и результативные действия почти у всех игроков старта), месяц неаполитанцам не удался: очень рваная апрельская команда выиграла 2 матча из 5, вылетела из чемпионской гонки и с трудом удержалась в тройке лучших в Серии А.

Ключевая проблема – резко просевшая оборона. Большую часть сезона неаполитанцы забирали очки не столько с помощью качественного владения, сколько с помощью бетонного центра. В апреле забивали почти по 3 гола в среднем за матч, но все равно теряли очки в матчах, которые должны были забирать – пропускали то, что не следовало.

В целом по сезону «Наполи» все равно вырос, отставка Спаллетти не имеет смысла. Несколько трансферов удержат неаполитанцев в зоне претендентов на титул, но пока скамейки не хватает – состав неспособен пройти сезон без серьезных спадов.

17 (18). «Ювентус»

Апрельский «Ювентус» выиграл почти все матчи, кроме самого важного – отхватил дома от «Интера» и окончательно выписал себя из чемпионской гонки, в которую едва не вернулся.

Ключевая проблема почти бестрофейного сезона – «Ювентус» не показал серьезного роста. Туринцы идут первыми по итогам второго круга, заиграли стабильнее и солиднее по сравнению с августом-сентябрем, но весь этот видимый прогресс – следствие низкой стартовой точки. К началу мая Аллегри не решил ни одной из проблем, мешавших команде большую часть сезона.

При этом «Ювентус» остается самым укомплектованным клубом Италии (еще раз – лидер второго круга), способным набирать очки на классе. Этого хватило, чтобы финишировать в зоне ЛЧ и создать базис на следующий год.

16 (17). «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» провел месяц хуже предыдущего, но подпрыгнул в рейтинге – издержки толкучки снизу.

В поражении от «Брайтона» 0:1 и нулевой ничьей с «Брентфордом» проявились системные трудности «шпор». Схемы с 5 защитниками, плотная оборона, приличный (и необязательно высокий) прессинг обезоруживают «Тоттенхэм», лишая скорости. Плюс Конте из-за травмы потерял Мэтта Доэрти – внезапно важного весной игрока. Не должен обманывать и гостевой разгром «Астон Виллы» (4:0): в первом тайме бирмингемцы зажали «Тоттенхэм» – Льорис ответил 7 сэйвами. А потом свою работу сделали Кулусевски, Сон и раздающий пасы головой Кейн.

Но в удобном вертикальном режиме «Тоттенхэм» уничтожает – и с этим надо считаться. Обычно «шпоры» переключают передачу во втором тайме – когда подсевший соперник дает чуть больше пространства. Контраст показательный: 3:1 в первых таймах в апреле и 9:2 во вторых. Так «Тоттенхэм» набивает важную в АПЛ разницу мячей. Сейчас там +20 – у «Арсенала» +13, а у всех команд ниже лучший результат – +7 (у «Вест Хэма»).

В штурме четверки момент истины – выезд к «Ливерпулю» и дерби с «Арсеналом». ​​«В ноябре никто не мог представить, что мы будем в гонке за ЛЧ», – справедливая оценка от Антонио Конте.

15 (16). «Боруссия Д»

Плюс 1 в рейтинге – это скорее из-за сдвига остальных. «Боруссия» провела не лучший месяц: три поражения в пяти матчах (от «Лейпцига», «Баварии» и даже «Бохума»), 12 пропущенных мячей (худший результат в Бундеслиге). Нужно учитывать, что пока нет речи о системных проблемах, оборона продолжает страдать от травм: к старым (Шмельцер, Шульц, Менье) добавились новые (Хуммельс, Пасслак, вратарь Кобель). Итог: проблемная коммуникация между центром обороны и флангами (особенно это проявлялось с «Лейпцигом» при смещениях Нкунку на край) и явные индивидуальные ошибки (были и у вратаря Хитца, и у центрального защитника Загаду).

В атаке – зеркальное достижение (13 голов, лучший результат месяца в Бундеслиге). Главная причина – погром «Вольфсбурга» – 5 мячей за 15 минут, всего 6, у Холанда дубль. В первой половине месяца норвежец набирал травму и провел тусклые матчи против «Лейпцига» и «Штутгарта», да и с «Баварией» получалось только в подыгрыше, своих моментов почти не было (xG 0,22).

И Холанд, и в целом «Боруссия» все меньше думают об этом сезоне и все больше о будущем. Место в ЛЧ уже забронировано и даже потеря второго места маловероятна. Кстати, в апреле дебютировал 17-летний фланговый игрок атаки Джейми Байно-Гиттенс (да-да, англичанин), который против «Бохума» вообще вышел в старте.

14 (15). «Вильярреал»

«Вильярреал» поднялся всего на одно позицию. Может показаться, что это маловато, учитывая подвиг против «Баварии» (вполне заслуженный).

Но рейтинг учитывает не только последний месяц, а весь сезон. Здесь «Вильярреал» – очень нестабильная и труднейшая для оценки команда. Пробуксовки в Ла Лиге продолжились. Из-за них седьмое место стало пределом мечтаний. Очень вряд ли команда поднимется выше – в следующем сезоне Унаи Эмери будет штурмовать Лигу Конференций (хотя кого мы обманываем: король плей-офф обязательно выиграет новый еврокубок).

Но это в следующем сезоне: в этом «Вильярреал» – команда контрастов. Одинаково прекрасная при подготовке к топ-соперникам (с «Ливерпулем» не прокатило, но это первый большой сбой) и невнятная против середняков и аутсайдеров (особенно если не хватает индивидуальной магии Жерара Морено – он, увы, слишком часто травмируется).

13 (14). «Атлетико»

Главные события для «Атлетико» случились в Лиге чемпионов – инновационно-провокационная схема 5-5-0 в первом матче против «Сити» и тайм доминирования во втором. «Вы постоянно высказываете свое мнение о нашем стиле. Много раз критиковали нас за затяжки времени и за антифутбол. С нетерпением жду вашего мнения о том, что сегодня происходило в матче. Сегодня на поле валился и тянул время соперник, но посмотрим, что скажут люди», – с упоением рассказывал после ответной игры Коке.

Обычно моральной победой называют нечто другое, но, возможно, в искаженной реальности «Атлетико» это и есть моральная победа? В общем, вылет из ЛЧ получился ярким. Сильнейший соперник опустился до уровня «Атлетико» и всерьез волновался.

А вот с реальными (а не символическими) успехами в апреле было туго. Три потери в пяти матчах Ла Лиги. Команда Симеоне все еще в четверке, но к плану, который Чоло отыскал в середине февраля, соперники готовы намного лучше, а атака внезапно слишком зависима от Жоау Феликса. Португалец и правда набрал шикарную форму – без него в старте команда теряет очки в Ла Лиге.

12 (13). «Милан»

«Милан» за месяц: 3 победы и 2 ничьих в Серии А плюс кубковый разгром от «Интера». Глобальная проблема у команды всего одна – реализация. Из 95 ударов и 8 xG «россонери» выжали всего 5 голов.

Два игрока, которые тащат команду к скудетто на решающем отрезке – вратарь Майк Меньян и форвард Рафаэл Леау. Португалец забил победные голы сразу в двух матчах Серии А, хотя результативность в принципе не относится к главным достоинствам его игры. Если бы не Леау и его дриблинг, «Милан» вряд ли остался бы первым после сложнейшего отрезка. Меньян помог: закончил насухо 4 матча из 5 и сделал несколько сумасшедших сэйвов.

Ключевой вывод по апрелю: «Милан» научился дожимать в матчах, где не все идет по плану.

11 (9). «Арсенал»

В марте мы хвалили «Арсенал» за стабильность и прогресс. Они шли рука об руку – устоявшийся состав (Артета вообще его не менял) привел к хорошему уровню взаимопонимания и сыгранности, а сыгранность привела к крутой серии результатов. В апреле «Арсенал» откатился на две позиции в рейтинге – и это совпало с вынужденными изменениями в старте.

Почти весь апрель пришлось провести без Кирана Тирни и Томаса Парти: первый позволял блистать на левом фланге Габриэлю Мартинелли, второй – здорово дополнял Гранита Джаку в опорной. Только этим не объяснишь три подряд поражения от середняков, но прежней легкости «Арсеналу» и правда не доставало.

Справедливости ради, к Артете минимум претензий. Даже в проигранных матчах «Арсенал» не был так плох (55:23 по ударам с «Кристал Пэлас», «Брайтоном» и «Саутгемптоном»), а важные победы над «Челси» и «Ман Юнайтед» подчеркнули, что Микель контролирует ситуацию. Игры по-разному складывались с точки зрения рисунка, но Артета здорово засушил обе на финальном отрезке.

10 (10). «ПСЖ»

Уникальный месяц для «ПСЖ»: из шести матчей Лиги 1 Месси и Неймар пропустили лишь по одной игре. Еще и Мбаппе отыграл 100% минут. Итого: 9+4 у Мбаппе, 7+1 у Неймара, 2+3 у Месси. 4 победы и 2 ничьих.

При этом трудно сказать, что «Париж» разозлился и проехался катком. Даже 6:1 против «Клермона» только выглядят устрашающе – 65 минут команда Почеттино с трудом взламывала одну из самых слабых позиционных защит. Даже в опасные контратаки убегала натужно. Хорошо, что включалась магия атакующего трио. Второй гол против того же «Клермона» – настоящий шедевр.

С выздоровлением Серхио Рамоса «ПСЖ» опробовал структуру с тремя ЦЗ. При владении формация знакома команде (прежде третьим к Маркиньосу и Кимпембе спускался Верратти/Данилу/Паредес). Теперь модель сохраняется и без мяча. Есть ощущение, что это не очень подходит Маркиньосу. Он с неоправданным риском вылетает из линии и оголяет зону. Возможно, об этом даже просит Почеттино, но пока вреда гораздо больше, чем пользы. Рамос хорошо вычищает центр штрафной при навесах, но любая четкая подача на дальнюю штангу приводит к пожару. Проверено «Страсбуром».

А еще «ПСЖ» выиграл Лигу 1.

9 (11). «РБ Лейпциг»

Доменико Тедеско прошел сложнейшую проверку: «РБ» победил «Дортмунд» (4:1), «Хоффенхайм» (3:0) и «Байер» (1:0) в Бундеслиге, прошел «Аталанту» в четвертьфинале Лиги Европы, перевернул полуфинал Кубка Германии с «Унионом» (2:1 после 0:1, победный гол – на 92-й минуте).

«Лейпциг» удачно меняется по составу от матча к матчу. Теперь Тедеско может выйти без номинального нападающего («Хоффенхайм», «Рейнджерс») или выбрать сверхатакующий вариант сразу с тремя созидателями при девятке («Унион» в Кубке, Силва + Нкунку, Ольмо, Собослаи).

Важно: не стоит переоценивать «Лейпциг». Это не команда, сминающая каждого. «Байер», например, победили единственным ударом в створ. Есть несколько важных факторов успеха. Во-первых, Кристо Нкунку – один из лучших футболистов мира прямо сейчас. Во-вторых, «Лейпциг» прекрасно устроен командно, умело переключаясь со спокойного контроля к обороне с яркими контратаками. В-третьих, иногда везет.

Это может быть грандиозный сезон. Команда с 10-го места близка к попаданию в ЛЧ и победе в ЛЕ и национальном кубке. При этом ничего из трех пунктов еще не гарантировано.

Будет очень увлекательный финиш.

8 (6). «Барселона»

Пожалуй, самый проблемный месяц при Хави. «Барселона» вылетела из Лиги Европы от «Франкфурта», потерпела два домашних поражения в Ла Лиге и раньше, чем могла бы короновала «Мадрид» (да, никто не говорит о реальной борьбе, но могли отсрочить).

Если раньше мы говорили о скоростном прогрессе и узнаваемом рисунке игры, то теперь на первый план выходит сырость. Узнаваемость никуда не ушла, но команды определенного типа слишком неудобны «Барсе». «Айнтрахт» блестяще указал на недостатки.

«Барселона» научилась взламывать автобусы в Ла Лиге (хотя в последнее время и тут есть проблемы из-за реализации) – команды, которые без мяча выстраиваются так, чтобы лишать атаку пространства. «Барса» классно манипулирует такими противниками, вариативно вскрывает через фланги, находит свободу в неочевидных ситуациях и достаточно быстро двигает мяч.

«Франкфурт» – команда другого типа. Оказываясь без мяча, они в первую очередь думают не про сверхнадежность, а про развитие возможной контратаки (это влияет на расположение и реакцию на переход мяча). Конечно, в идеале любая команда без мяча хочет и то и другое (надежность и опасные контратаки), но идеального баланса нет – всегда нужно расставлять приоритеты. «Франкфурта» выбирает второе и часто устраивает перестрелки.

«Барса» пока теряется, когда нужно реагировать на настолько смелые и отлаженные контратаки. Следующий шаг для Хави – подготовить команду к разными сценариям и еще сильнее развить позиционную атаку (чтобы не зависеть от реализации при 0:0 так сильно).

7 (8). «Аякс»

В случае «Аякса» мы наблюдаем занятный парадокс: команда выросла на одну позицию, хотя все их успехи за последний месяц ограничены лишь чемпионатом Голландии (даже финал кубка проиграли).

Объяснение простое: у многих проблемы (в частности у «Барсы», за счет которой «Аякс» поднялся), а «Аякс» относительно остальных не на виду. Есть и альтернативное объяснение: влияние новости о назначении Эрика тен Хага в «МЮ», за ней последовал миллион детальных текстов о его методах – возможно, шарму подались и некоторые авторы рейтинга (и оценивая «Аякс», оценивали не конкретный месяц, а общий портрет команды Эрика).

Если так, то оценка не так уж далека от истины. В этом сезоне «Аякса» правда было много всего хорошего – и в плане стиля, и в плане качества футбола. Но рост в такой месяц крайне забавен.

6 (7). «Интер»

Миланцы выиграли 6 из 7 матчей за месяц, включая игры с «Ювентусом», «Миланом» и «Ромой», но из ничего придумали поражение от «Болоньи» и отдали первое место. Несмотря на это, «Интер» все равно продвинулся в рейтинге: Индзаги по-прежнему превосходит конкурентов по Серии А качеством и балансом игры.

По ощущениям, «Интер» вышел из мартовского спада. Его главная причина – одновременная потеря формы сразу двумя нападающими. Сейчас она решена хотя бы наполовину. Лаутаро очень вовремя встряхнулся – забил 5 мячей в 6 матчах и удержал миланцев в гонке сразу за двумя трофеями.

Еще одно впечатление: на решающем отрезке сезона Индзаги отошел от доминирующего владения, которым подавлял соперников в первой части, и вернулся к коронной контратакующей игре. Маневр сработал, миланцы смотрятся очень остро.

5 (4). «Челси»

Месяц американских горок – причем как по результатам, так и по качеству игры. С одной стороны, провал в первом матче с «Реалом» и восемь пропущенных от «Брентфорда» и «Арсенала». С другой, впечатляющий камбэк на «Бернабеу», уверенный выход в финал Кубка Англии и доминирование на «Олд Траффорд» с кучей моментов. Во второй части сезона «Челси» не хватает стабильности, апрель в этом плане – отличная иллюстрация.

Индивидуальные перфомансы тоже вписываются в тренд. В апреле мы вспомнили, что Тимо Вернер вообще-то умеет забивать (причем не только «Саутгемптону»), а Мэйсон Маунт прекрасен, когда набирает форму. В противовес этому затмение Кая Хавертца у чужих ворот, ужасные привозы защитников и агрономы «Стэмфорд Бридж» – часть ошибок Тухель списал на плохое состояние поля.

4 (5). «Реал»

Важно отметить, что «Реал» проиграл 2 из 3 матчей ЛЧ в апреле, но не потерял позиции в нашем рейтинге. Умение вернуться в игру – фишка этой команды, которую нельзя игнорировать. Причины разные: прессинг даже без Каземиро, гениальные Модрич и Бензема, или вообще все перечисленное вместе.

После месяца Бензема у «Реала» вновь месяц Бензема. Голы – только вершина айсберга, но их важно отметить: в апреле Карим забил 10 мячей, из них шесть в Лиге чемпионов – «Челси» и «Сити»! Француз гонится за рекордом Роналду по голам в плей-офф ЛЧ (нужен еще один, чтобы сравняться) и «Золотым мячом», если его вручают все-таки по итогам сезона.

3 (3). «Бавария»

«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов уже в четвертьфинале. Это плохой результат, учитывая ожидания клуба и его болельщиков. И даже по качеству игры к «Баварии» против «Вильярреала» могут быть вопросы.

Но на контрасте с важнейшими играми сезона есть и сильная форма на дистанции. В Бундеслиге «Бавария» создает больше, чем в предыдущие два сезона. Допускает у своих ворот меньше.

Нагельсманна после неудачи в ЛЧ ругали за атакующую безыдейность с бесконечными навесами. Окей, 34 подачи в ответной игре против «Вильярреала» – рекорд сезона. Но на сезонном отрезке «Бавария» Нагельсманна делает меньше кроссов, чем в предыдущие пять лет. «Бавария» впервые за эти пять лет даже не лидер по навесам в Германии.

Назначение Нагельсманна – точно не ошибка. «Баварией» руководит лучший молодой тренер в мире. Один из лучших современных тренеров.

Сезон нельзя назвать успешным, но никакой глобальной катастрофы не произошло.

2 (2). «Манчестер Сити»

Неплохой отрезок, который мог бы стать совсем шикарным, если бы лучше распорядились моментами. После ничьей с «Ливерпулем» в АПЛ Пеп признал, что «Сити» оставил прямого конкурента в живых. То же можно сказать и по первому матчу с «Реалом» в ЛЧ – Гвардиола назвал игру фантастической, но интрига в паре лишь закрутилась.

По сезону 80% матчей «Сити» проводит в режиме позиционных атак, но в апреле рисунок игр внезапно определял прессинг соперников. Справлялись по-разному. Осторожному давлению «Ливерпуля» в АПЛ отвечали вертикальными передачами за спину, смелый прессинг «Реала» привел к моментам в обе стороны, а из-за агрессивной обороны «Атлетико» пришлось даже отбиваться.

Логично, что в этих условиях раскрылись Кевин де Брюйне и Фил Фоден – они хороши и в классическом сценарии, но их качества еще ярче проявляются в переходных фазах. Отмечаем и Габи Жезуса: на фоне слухов про «Арсенал» вернул место в основе, причем пользу принес и как вингер, и как форвард.

1 (1). «Ливерпуль»

Несмотря на тяжелый график, «Ливерпуль» все еще борется за квадрупл. Уникальное достижение, учитывая, что уже май. Итог настолько успешного месяца – новый контракт с Юргеном Клоппом и признание Унаи Эмери, что это лучший «Ливерпуль», который он когда-либо видел.

Лидерство в рейтинге упрочили благодаря универсальности. Пригодилось и умение вскрыть автобус (матчи с «Бенфикой», «Эвертоном» и «Вильярреалом»), и слаженный прессинг (кубковая победа над «Сити»), и вертикальность против тех, кто решил сыграть посмелее («МЮ», «Ньюкасл»).

Олицетворение всех методов – Садьо Мане. Сенегалец почти весь месяц провел в центре: сочетал качества ложной девятки и классического форварда, не терялся при прессинге (Заку Стеффену еще будут долго сниться кошмары), а важными голами замаскировал небольшой кризис Мо Салаха, который наметился на стыке марта и апреля.

Судя по последним матчам, Мо снова в форме – для возвращения египтянин выбрал наилучший момент.

Составлено при участии: Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Ciro De Luca, Paul Childs, Kai Pfaffenbach, Daniele Mascolo, Sarah Meyssonnier, Vincent West, Jennifer Lorenzini, Juan Medina, Phil Noble, Lee Smith