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Обновляем топ-20 клубов Европы: «Ливерпуль» (лучший в истории?), «Ман Сити» и… остальные

Барселона Барселона
Аякс Аякс
Ювентус Ювентус
Арсенал Арсенал
Марсель Марсель
Атлетико Атлетико
Реал Мадрид Реал Мадрид
Наполи Наполи
Челси Челси
Интер Интер
Бавария Бавария
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
ПСЖ ПСЖ
Вест Хэм Вест Хэм
Милан Милан
Ливерпуль Ливерпуль
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Вильярреал Вильярреал
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Футбол Футбол

Проблемы у всех, кроме Пепа и Юргена.

В двух словах напомним идею: наши тактические авторы каждый месяц коллективно выбирают двадцатку лучших команд Европы – чтобы вы всегда были в курсе о форме топ-клубов и не упускали взлеты интересных, но не раскрученных команд. Конечно, это субъективный рейтинг, потому что его собирают люди, но мы стремимся к балансу – рейтинг собирают авторы, которые предпочитают разные лиги и болеют за разные клубы. И еще: основа рейтинга – качество игры (по нашим впечатлениям), а не результат. Именно поэтому некоторые клубы продвинулись даже после вылета из ЛЧ, а некоторые – наоборот.

Где-то рядом с топ-20

«Рома», «Порту»

Были в топ-20, а теперь даже не близки

«Аталанта», «Ренн»

20 (new). «Вест Хэм»

«Вест Хэм» прорвался в двадцатку благодаря успехам в Лиге Европы. Сокрушив на выезде «Лион» (3:0), «молотки» впервые с 1976 года вышли в полуфинал еврокубка. Бороться за финал с «Айнтрахтом» было бы чуть комфортнее, если бы в конце первого матча Джеррод Боуэн ударом через себя попал в ворота, а не перекладину. 

Дэвид Мойес откровенно поставил на ЛЕ: «Вест Хэму» не хватает состава на два турнира, и в АПЛ на лавке побывали Боуэн, Антонио и Райс. С ротацией и потерей почти всех центральных защитников «Вест Хэм» остается трудным соперником – «Челси» и особенно «Арсенал» должны подтвердить.      

19 (new). «Марсель»

«Марсель» почти выиграл гонку за слот в группе ЛЧ. Хотя в конце февраля команда сбоила – не хватало физики для футбола Хорхе Сампаоли. Вероятно, теперь тренер подстроился под состояние футболистов, потому что «Марсель» снизил темп позиционной игры и не так устрашающе шел в высокий прессинг. 

При этом осталась структура с вечной взаимозаменяемостью. Одна из находок – Жерсон на левом фланге защиты. Там он играл, например, против «Ниццы» и во втором тайме с «Сент-Этьеном». С мячом поднимался выше. За этот сезон номинальный центральный полузащитник поиграл и бокс-ту-боксом, и ЦАПом, и вингером, и инсайдом, и форвардом. Еще одно амплуа в копилку. 

Много пользы принесли Амин Харит и Бамба Дьенг. Первый ранее вроде бы ссорился с Сампаоли, второй растворился по ходу сезона, когда все привыкли к его реактивной скорости. В очень важный отрезок сезона вдруг очнулись. Есть и гарант качества – Димитри Пайет. Как всегда забивал с пенальти и участвовал в каждой осмысленной атаке. 

Задача максимум – выиграть Лигу конференций, хоть первый полуфинал с «Фейеноордом» вышел смазанным.

18 (12). «Наполи»

Если не считать издевательского веселья в игре с «Сассуоло» (шесть голов и результативные действия почти у всех игроков старта), месяц неаполитанцам не удался: очень рваная апрельская команда выиграла 2 матча из 5, вылетела из чемпионской гонки и с трудом удержалась в тройке лучших в Серии А.

Ключевая проблема – резко просевшая оборона. Большую часть сезона неаполитанцы забирали очки не столько с помощью качественного владения, сколько с помощью бетонного центра. В апреле забивали почти по 3 гола в среднем за матч, но все равно теряли очки в матчах, которые должны были забирать – пропускали то, что не следовало.

В целом по сезону «Наполи» все равно вырос, отставка Спаллетти не имеет смысла. Несколько трансферов удержат неаполитанцев в зоне претендентов на титул, но пока скамейки не хватает – состав неспособен пройти сезон без серьезных спадов.

17 (18). «Ювентус»

Апрельский «Ювентус» выиграл почти все матчи, кроме самого важного – отхватил дома от «Интера» и окончательно выписал себя из чемпионской гонки, в которую едва не вернулся.

Ключевая проблема почти бестрофейного сезона – «Ювентус» не показал серьезного роста. Туринцы идут первыми по итогам второго круга, заиграли стабильнее и солиднее по сравнению с августом-сентябрем, но весь этот видимый прогресс – следствие низкой стартовой точки. К началу мая Аллегри не решил ни одной из проблем, мешавших команде большую часть сезона.

При этом «Ювентус» остается самым укомплектованным клубом Италии (еще раз – лидер второго круга), способным набирать очки на классе. Этого хватило, чтобы финишировать в зоне ЛЧ и создать базис на следующий год.

16 (17). «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» провел месяц хуже предыдущего, но подпрыгнул в рейтинге – издержки толкучки снизу.

В поражении от «Брайтона» 0:1 и нулевой ничьей с «Брентфордом» проявились системные трудности «шпор». Схемы с 5 защитниками, плотная оборона, приличный (и необязательно высокий) прессинг обезоруживают «Тоттенхэм», лишая скорости. Плюс Конте из-за травмы потерял Мэтта Доэрти – внезапно важного весной игрока. Не должен обманывать и гостевой разгром «Астон Виллы» (4:0): в первом тайме бирмингемцы зажали «Тоттенхэм» – Льорис ответил 7 сэйвами. А потом свою работу сделали Кулусевски, Сон и раздающий пасы головой Кейн.

Но в удобном вертикальном режиме «Тоттенхэм» уничтожает – и с этим надо считаться. Обычно «шпоры» переключают передачу во втором тайме – когда подсевший соперник дает чуть больше пространства. Контраст показательный: 3:1 в первых таймах в апреле и 9:2 во вторых. Так «Тоттенхэм» набивает важную в АПЛ разницу мячей. Сейчас там +20 – у «Арсенала» +13, а у всех команд ниже лучший результат – +7 (у «Вест Хэма»). 

В штурме четверки момент истины – выезд к «Ливерпулю» и дерби с «Арсеналом». ​​«В ноябре никто не мог представить, что мы будем в гонке за ЛЧ», – справедливая оценка от Антонио Конте.

15 (16). «Боруссия Д»

Плюс 1 в рейтинге – это скорее из-за сдвига остальных. «Боруссия» провела не лучший месяц: три поражения в пяти матчах (от «Лейпцига», «Баварии» и даже «Бохума»), 12 пропущенных мячей (худший результат в Бундеслиге). Нужно учитывать, что пока нет речи о системных проблемах, оборона продолжает страдать от травм: к старым (Шмельцер, Шульц, Менье) добавились новые (Хуммельс, Пасслак, вратарь Кобель). Итог: проблемная коммуникация между центром обороны и флангами (особенно это проявлялось с «Лейпцигом» при смещениях Нкунку на край) и явные индивидуальные ошибки (были и у вратаря Хитца, и у центрального защитника Загаду). 

В атаке – зеркальное достижение (13 голов, лучший результат месяца в Бундеслиге). Главная причина – погром «Вольфсбурга» – 5 мячей за 15 минут, всего 6, у Холанда дубль. В первой половине месяца норвежец набирал травму и провел тусклые матчи против «Лейпцига» и «Штутгарта», да и с «Баварией» получалось только в подыгрыше, своих моментов почти не было (xG 0,22). 

И Холанд, и в целом «Боруссия» все меньше думают об этом сезоне и все больше о будущем. Место в ЛЧ уже забронировано и даже потеря второго места маловероятна. Кстати, в апреле дебютировал 17-летний фланговый игрок атаки Джейми Байно-Гиттенс (да-да, англичанин), который против «Бохума» вообще вышел в старте. 

14 (15). «Вильярреал»

«Вильярреал» поднялся всего на одно позицию. Может показаться, что это маловато, учитывая подвиг против «Баварии» (вполне заслуженный). 

Но рейтинг учитывает не только последний месяц, а весь сезон. Здесь «Вильярреал» – очень нестабильная и труднейшая для оценки команда. Пробуксовки в Ла Лиге продолжились. Из-за них седьмое место стало пределом мечтаний. Очень вряд ли команда поднимется выше – в следующем сезоне Унаи Эмери будет штурмовать Лигу Конференций (хотя кого мы обманываем: король плей-офф обязательно выиграет новый еврокубок). 

Но это в следующем сезоне: в этом «Вильярреал» – команда контрастов. Одинаково прекрасная при подготовке к топ-соперникам (с «Ливерпулем» не прокатило, но это первый большой сбой) и невнятная против середняков и аутсайдеров (особенно если не хватает индивидуальной магии Жерара Морено – он, увы, слишком часто травмируется).

13 (14). «Атлетико»

Главные события для «Атлетико» случились в Лиге чемпионов – инновационно-провокационная схема 5-5-0 в первом матче против «Сити» и тайм доминирования во втором. «Вы постоянно высказываете свое мнение о нашем стиле. Много раз критиковали нас за затяжки времени и за антифутбол. С нетерпением жду вашего мнения о том, что сегодня происходило в матче. Сегодня на поле валился и тянул время соперник, но посмотрим, что скажут люди», – с упоением рассказывал после ответной игры Коке. 

Обычно моральной победой называют нечто другое, но, возможно, в искаженной реальности «Атлетико» это и есть моральная победа? В общем, вылет из ЛЧ получился ярким. Сильнейший соперник опустился до уровня «Атлетико» и всерьез волновался. 

А вот с реальными (а не символическими) успехами в апреле было туго. Три потери в пяти матчах Ла Лиги. Команда Симеоне все еще в четверке, но к плану, который Чоло отыскал в середине февраля, соперники готовы намного лучше, а атака внезапно слишком зависима от Жоау Феликса. Португалец и правда набрал шикарную форму – без него в старте команда теряет очки в Ла Лиге.

12 (13). «Милан»

«Милан» за месяц: 3 победы и 2 ничьих в Серии А плюс кубковый разгром от «Интера». Глобальная проблема у команды всего одна – реализация. Из 95 ударов и 8 xG «россонери» выжали всего 5 голов.

Два игрока, которые тащат команду к скудетто на решающем отрезке – вратарь Майк Меньян и форвард Рафаэл Леау. Португалец забил победные голы сразу в двух матчах Серии А, хотя результативность в принципе не относится к главным достоинствам его игры. Если бы не Леау и его дриблинг, «Милан» вряд ли остался бы первым после сложнейшего отрезка. Меньян помог: закончил насухо 4 матча из 5 и сделал несколько сумасшедших сэйвов.

Ключевой вывод по апрелю: «Милан» научился дожимать в матчах, где не все идет по плану.

11 (9). «Арсенал»

В марте мы хвалили «Арсенал» за стабильность и прогресс. Они шли рука об руку – устоявшийся состав (Артета вообще его не менял) привел к хорошему уровню взаимопонимания и сыгранности, а сыгранность привела к крутой серии результатов. В апреле «Арсенал» откатился на две позиции в рейтинге – и это совпало с вынужденными изменениями в старте. 

Почти весь апрель пришлось провести без Кирана Тирни и Томаса Парти: первый позволял блистать на левом фланге Габриэлю Мартинелли, второй – здорово дополнял Гранита Джаку в опорной. Только этим не объяснишь три подряд поражения от середняков, но прежней легкости «Арсеналу» и правда не доставало. 

Справедливости ради, к Артете минимум претензий. Даже в проигранных матчах «Арсенал» не был так плох (55:23 по ударам с «Кристал Пэлас», «Брайтоном» и «Саутгемптоном»), а важные победы над «Челси» и «Ман Юнайтед» подчеркнули, что Микель контролирует ситуацию. Игры по-разному складывались с точки зрения рисунка, но Артета здорово засушил обе на финальном отрезке. 

10 (10). «ПСЖ»

Уникальный месяц для «ПСЖ»: из шести матчей Лиги 1 Месси и Неймар пропустили лишь по одной игре. Еще и Мбаппе отыграл 100% минут. Итого: 9+4 у Мбаппе, 7+1 у Неймара, 2+3 у Месси. 4 победы и 2 ничьих. 

При этом трудно сказать, что «Париж» разозлился и проехался катком. Даже 6:1 против «Клермона» только выглядят устрашающе – 65 минут команда Почеттино с трудом взламывала одну из самых слабых позиционных защит. Даже в опасные контратаки убегала натужно. Хорошо, что включалась магия атакующего трио. Второй гол против того же «Клермона» – настоящий шедевр.

С выздоровлением Серхио Рамоса «ПСЖ» опробовал структуру с тремя ЦЗ. При владении формация знакома команде (прежде третьим к Маркиньосу и Кимпембе спускался Верратти/Данилу/Паредес). Теперь модель сохраняется и без мяча. Есть ощущение, что это не очень подходит Маркиньосу. Он с неоправданным риском вылетает из линии и оголяет зону. Возможно, об этом даже просит Почеттино, но пока вреда гораздо больше, чем пользы. Рамос хорошо вычищает центр штрафной при навесах, но любая четкая подача на дальнюю штангу приводит к пожару. Проверено «Страсбуром».

А еще «ПСЖ» выиграл Лигу 1. 

9 (11). «РБ Лейпциг»

Доменико Тедеско прошел сложнейшую проверку: «РБ» победил «Дортмунд» (4:1), «Хоффенхайм» (3:0) и «Байер» (1:0) в Бундеслиге, прошел «Аталанту» в четвертьфинале Лиги Европы, перевернул полуфинал Кубка Германии с «Унионом» (2:1 после 0:1, победный гол – на 92-й минуте). 

«Лейпциг» удачно меняется по составу от матча к матчу. Теперь Тедеско может выйти без номинального нападающего («Хоффенхайм», «Рейнджерс») или выбрать сверхатакующий вариант сразу с тремя созидателями при девятке («Унион» в Кубке, Силва + Нкунку, Ольмо, Собослаи).

Важно: не стоит переоценивать «Лейпциг». Это не команда, сминающая каждого. «Байер», например, победили единственным ударом в створ. Есть несколько важных факторов успеха. Во-первых, Кристо Нкунку – один из лучших футболистов мира прямо сейчас. Во-вторых, «Лейпциг» прекрасно устроен командно, умело переключаясь со спокойного контроля к обороне с яркими контратаками. В-третьих, иногда везет. 

Это может быть грандиозный сезон. Команда с 10-го места близка к попаданию в ЛЧ и победе в ЛЕ и национальном кубке. При этом ничего из трех пунктов еще не гарантировано.

Будет очень увлекательный финиш. 

8 (6). «Барселона»

Пожалуй, самый проблемный месяц при Хави. «Барселона» вылетела из Лиги Европы от «Франкфурта», потерпела два домашних поражения в Ла Лиге и раньше, чем могла бы короновала «Мадрид» (да, никто не говорит о реальной борьбе, но могли отсрочить). 

Если раньше мы говорили о скоростном прогрессе и узнаваемом рисунке игры, то теперь на первый план выходит сырость. Узнаваемость никуда не ушла, но команды определенного типа слишком неудобны «Барсе». «Айнтрахт» блестяще указал на недостатки. 

«Барселона» научилась взламывать автобусы в Ла Лиге (хотя в последнее время и тут есть проблемы из-за реализации) – команды, которые без мяча выстраиваются так, чтобы лишать атаку пространства. «Барса» классно манипулирует такими противниками, вариативно вскрывает через фланги, находит свободу в неочевидных ситуациях и достаточно быстро двигает мяч.

«Франкфурт» – команда другого типа. Оказываясь без мяча, они в первую очередь думают не про сверхнадежность, а про развитие возможной контратаки (это влияет на расположение и реакцию на переход мяча). Конечно, в идеале любая команда без мяча хочет и то и другое (надежность и опасные контратаки), но идеального баланса нет – всегда нужно расставлять приоритеты. «Франкфурта» выбирает второе и часто устраивает перестрелки.

«Барса» пока теряется, когда нужно реагировать на настолько смелые и отлаженные контратаки. Следующий шаг для Хави – подготовить команду к разными сценариям и еще сильнее развить позиционную атаку (чтобы не зависеть от реализации при 0:0 так сильно). 

7 (8). «Аякс»

В случае «Аякса» мы наблюдаем занятный парадокс: команда выросла на одну позицию, хотя все их успехи за последний месяц ограничены лишь чемпионатом Голландии (даже финал кубка проиграли). 

Объяснение простое: у многих проблемы (в частности у «Барсы», за счет которой «Аякс» поднялся), а «Аякс» относительно остальных не на виду. Есть и альтернативное объяснение: влияние новости о назначении Эрика тен Хага в «МЮ», за ней последовал миллион детальных текстов о его методах – возможно, шарму подались и некоторые авторы рейтинга (и оценивая «Аякс», оценивали не конкретный месяц, а общий портрет команды Эрика). 

Если так, то оценка не так уж далека от истины. В этом сезоне «Аякса» правда было много всего хорошего – и в плане стиля, и в плане качества футбола. Но рост в такой месяц крайне забавен. 

6 (7). «Интер»

Миланцы выиграли 6 из 7 матчей за месяц, включая игры с «Ювентусом», «Миланом» и «Ромой», но из ничего придумали поражение от «Болоньи» и отдали первое место. Несмотря на это, «Интер» все равно продвинулся в рейтинге: Индзаги по-прежнему превосходит конкурентов по Серии А качеством и балансом игры.

По ощущениям, «Интер» вышел из мартовского спада. Его главная причина – одновременная потеря формы сразу двумя нападающими. Сейчас она решена хотя бы наполовину. Лаутаро очень вовремя встряхнулся – забил 5 мячей в 6 матчах и удержал миланцев в гонке сразу за двумя трофеями.

Еще одно впечатление: на решающем отрезке сезона Индзаги отошел от доминирующего владения, которым подавлял соперников в первой части, и вернулся к коронной контратакующей игре. Маневр сработал, миланцы смотрятся очень остро.

5 (4). «Челси»

Месяц американских горок – причем как по результатам, так и по качеству игры. С одной стороны, провал в первом матче с «Реалом» и восемь пропущенных от «Брентфорда» и «Арсенала». С другой, впечатляющий камбэк на «Бернабеу», уверенный выход в финал Кубка Англии и доминирование на «Олд Траффорд» с кучей моментов. Во второй части сезона «Челси» не хватает стабильности, апрель в этом плане – отличная иллюстрация. 

Индивидуальные перфомансы тоже вписываются в тренд. В апреле мы вспомнили, что Тимо Вернер вообще-то умеет забивать (причем не только «Саутгемптону»), а Мэйсон Маунт прекрасен, когда набирает форму. В противовес этому затмение Кая Хавертца у чужих ворот, ужасные привозы защитников и агрономы «Стэмфорд Бридж» – часть ошибок Тухель списал на плохое состояние поля. 

4 (5). «Реал»

Важно отметить, что «Реал» проиграл 2 из 3 матчей ЛЧ в апреле, но не потерял позиции в нашем рейтинге. Умение вернуться в игру – фишка этой команды, которую нельзя игнорировать. Причины разные: прессинг даже без Каземиро, гениальные Модрич и Бензема, или вообще все перечисленное вместе. 

После месяца Бензема у «Реала» вновь месяц Бензема. Голы – только вершина айсберга, но их важно отметить: в апреле Карим забил 10 мячей, из них шесть в Лиге чемпионов – «Челси» и «Сити»! Француз гонится за рекордом Роналду по голам в плей-офф ЛЧ (нужен еще один, чтобы сравняться) и «Золотым мячом», если его вручают все-таки по итогам сезона. 

3 (3). «Бавария»

«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов уже в четвертьфинале. Это плохой результат, учитывая ожидания клуба и его болельщиков. И даже по качеству игры к «Баварии» против «Вильярреала» могут быть вопросы. 

Но на контрасте с важнейшими играми сезона есть и сильная форма на дистанции. В Бундеслиге «Бавария» создает больше, чем в предыдущие два сезона. Допускает у своих ворот меньше. 

Нагельсманна после неудачи в ЛЧ ругали за атакующую безыдейность с бесконечными навесами. Окей, 34 подачи в ответной игре против «Вильярреала» – рекорд сезона. Но на сезонном отрезке «Бавария» Нагельсманна делает меньше кроссов, чем в предыдущие пять лет. «Бавария» впервые за эти пять лет даже не лидер по навесам в Германии. 

Назначение Нагельсманна – точно не ошибка. «Баварией» руководит лучший молодой тренер в мире. Один из лучших современных тренеров. 

Сезон нельзя назвать успешным, но никакой глобальной катастрофы не произошло.

2 (2). «Манчестер Сити»

Неплохой отрезок, который мог бы стать совсем шикарным, если бы лучше распорядились моментами. После ничьей с «Ливерпулем» в АПЛ Пеп признал, что «Сити» оставил прямого конкурента в живых. То же можно сказать и по первому матчу с «Реалом» в ЛЧ – Гвардиола назвал игру фантастической, но интрига в паре лишь закрутилась. 

По сезону 80% матчей «Сити» проводит в режиме позиционных атак, но в апреле рисунок игр внезапно определял прессинг соперников. Справлялись по-разному. Осторожному давлению «Ливерпуля» в АПЛ отвечали вертикальными передачами за спину, смелый прессинг «Реала» привел к моментам в обе стороны, а из-за агрессивной обороны «Атлетико» пришлось даже отбиваться. 

Логично, что в этих условиях раскрылись Кевин де Брюйне и Фил Фоден – они хороши и в классическом сценарии, но их качества еще ярче проявляются в переходных фазах. Отмечаем и Габи Жезуса: на фоне слухов про «Арсенал» вернул место в основе, причем пользу принес и как вингер, и как форвард. 

1 (1). «Ливерпуль»

Несмотря на тяжелый график, «Ливерпуль» все еще борется за квадрупл. Уникальное достижение, учитывая, что уже май. Итог настолько успешного месяца – новый контракт с Юргеном Клоппом и признание Унаи Эмери, что это лучший «Ливерпуль», который он когда-либо видел. 

Лидерство в рейтинге упрочили благодаря универсальности. Пригодилось и умение вскрыть автобус (матчи с «Бенфикой», «Эвертоном» и «Вильярреалом»), и слаженный прессинг (кубковая победа над «Сити»), и вертикальность против тех, кто решил сыграть посмелее («МЮ», «Ньюкасл»). 

Олицетворение всех методов – Садьо Мане. Сенегалец почти весь месяц провел в центре: сочетал качества ложной девятки и классического форварда, не терялся при прессинге (Заку Стеффену еще будут долго сниться кошмары), а важными голами замаскировал небольшой кризис Мо Салаха, который наметился на стыке марта и апреля. 

Судя по последним матчам, Мо снова в форме – для возвращения египтянин выбрал наилучший момент.

Составлено при участии: Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

Рейтинг за прошлый месяц

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Ciro De Luca, Paul Childs, Kai Pfaffenbach, Daniele Mascolo, Sarah Meyssonnier, Vincent West, Jennifer Lorenzini, Juan Medina, Phil Noble, Lee Smith

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