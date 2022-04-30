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«Реал» – чемпион Испании! Исторический отрыв от «Барсы» – 9 титулов

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«Реал» разнес «Эспаньол» (4:0) и оторвался на от второго места на 17 очков. Завтра «Барса» может сократить отставание до 15, но это уже не помешает мадридцам стать чемпионами. Главная интрига финиша – удастся ли «Реалу» установить рекордный отрыв в 21 веке.

Пока максимальный отрыв в этом столетии – у «Барсы» времен Тито Вилановы (сезон-2012/13). «Реал» тогда отстал на 15 очков.

Максимальный же чемпионский отрыв мадридцев в этом веке – при Жозе Моуринью в сезоне-2011/12.

Но Анчелотти может побить и это достижение.

А что там с исторической титульной гонкой?

В прошедшие 10 лет правила в основном «Барселона».

В этом веке – тоже!

А вот вся дистанция! Здесь «Реал» – все еще король.

«Реал» досрочно выиграл чемпионат, но был сезон покруче. Моуринью первым выбил 100 очков, оживил Бензема и создал монстра.

 

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