«Реал» разнес «Эспаньол» (4:0) и оторвался на от второго места на 17 очков. Завтра «Барса» может сократить отставание до 15, но это уже не помешает мадридцам стать чемпионами. Главная интрига финиша – удастся ли «Реалу» установить рекордный отрыв в 21 веке.

Пока максимальный отрыв в этом столетии – у «Барсы» времен Тито Вилановы (сезон-2012/13). «Реал» тогда отстал на 15 очков.

Максимальный же чемпионский отрыв мадридцев в этом веке – при Жозе Моуринью в сезоне-2011/12.

Но Анчелотти может побить и это достижение.

А что там с исторической титульной гонкой?

В прошедшие 10 лет правила в основном «Барселона».

В этом веке – тоже!

А вот вся дистанция! Здесь «Реал» – все еще король.