Криштиану забил «Арсеналу» 100-й гол в АПЛ – посвятил умершему сыну. Но «МЮ» проиграл и почти потерял шансы на ЛЧ

Криштиану Роналду снова забил в АПЛ – на этот раз «Арсеналу». Португалец вернул надежду «МЮ» – перед этим команда Ральфа Рангника горела лондонцам 0:2.

Криштиану после передачи Неманьи Матича поймал Аарона Рамсдейла в полупозиции и поразил ворота.

Роналду посвятил гол сыну, который умер при родах. Из-за этой трагедии Криш пропустил матч с «Ливерпулем», но вернулся к «Арсеналу» и вышел в старте.

Правда, этот мяч не спас «Ман Юнайтед». У команды все меньше шансов пробиться в ЛЧ на следующий сезон. Для этого нужно запрыгнуть на четвертое место, а после сегодняшнего поражения вероятность этого по модели FiveThitryEight составляет менее 1%.

Вот расклад.

«МЮ» очень плох, но Роналду сейчас результативен

• Гол «Арсеналу» для Роналду 16-й в АПЛ-2021/22 – больше только у Сона и Салаха. При этом Роналду трижды в этом сезоне выходил на замену, а всего у него 26 матчей.

•‎ Гол в ворота «Арсенала» – 100-й для Роналду в АПЛ. Португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось забить 100 и более голов и в АПЛ, и в Ла Лиге. В испанском чемпионате он отыграл 292 матча и забил 311 голов, а в английском – 223 игры и 100 голов.

•‎ В Лиге чемпионов, за которую борется «МЮ», Криштиану забил 140 голов, в сборной тоже выбил сотню – 115 мячей. Великий!

Сложно представить, при каких обстоятельствах Криштиану может перестать забивать.

Но будущее Роналду не определено. Неизвестно, как он сработается с новым главным тренером Эриком тен Хагом и останется ли вообще в клубе к первой тренировке голландца. Пока тренер настроен грозно.

«Я останусь собой в этом плане, – ответил он на вопрос о планах на сотрудничество с Роналду. – Я не изменю свое видение. Я скажу им их задачи, и если игроки их не выполнят, они об этом узнают от меня, кем бы они ни были».

В этих словах нет восхищения, которое Роналду привык получать от своих предыдущих тренеров.

Фото: REUTERS/David Klein