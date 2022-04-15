Чудо «Айнтрахта» на «Камп Ноу», первый полуфинал «Лестера», реванш Моуринью. Кто сыграет в 1/2 еврокубков

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Лига Европы

В Лиге Европы четвертьфиналы закончились неожиданно – ни одна команда, добившаяся хоть какого-то преимущества в первом матче, не смогла реализовать его во втором. «Барселона» дома уступила «Айнтрахту» (2:3), хотя из Германии увезла приемлемую ничью. Дальше идут франкфуртцы.

«Вест Хэм» в первой игре дома выгрыз ничью с «Лионом», хотя больше тайма рубился в меньшинстве, а вот в ответном матче парни Дэвида Мойеса просто похоронили соперника: 3:0 уже к 60-й минуте, так и закончили.

«РБ Лейпциг» после домашней ничьей с «Аталантой» собрался и увез из Бергамо победу и проход в следующий раунд (2:0), а вот «Рейнджерс» после гостевого поражения от «Браги» дома были безжалостны: забили уже на третьей минуте, а к концу тайма заработали пенальти, оставив соперника вдесятером. Казалось, это конец – но «Брага» перевела игру в овертайм. Правда, там счет 3:1 – и шотландцы в полуфинале.

•‎ «Лейпциг» уже играл в полуфинале Лиги чемпионов (в ковидный сезон-2019/20), а вот в Лиге Европы впервые забрался так далеко. Не в последнюю очередь благодаря Доменико Тедеско: при экс-тренере «Спартака» команда не проигрывает 13 последних матчей и вообще стала главным преследователем «Баварии» в чемпионате.

•‎ «Айнтрахт» и в первом матче был острее «Барселоны», но во втором прервал серию каталонцев из 15 матчей без поражений – а Хави-тренер всего во второй раз проиграл на «Камп Ноу» и вообще был близок к первому крупному поражению, но в компенсированное время «Барса» все же забила два гола.

• «Вест Хэм» переживает самые успешные года в истории – в АПЛ идет на шестом месте (там же закончил и прошлый сезон), а теперь выбрался в полуфинал Лиги Европы. Круче было только дважды – но это было в 60-70-е в Кубке обладателе кубков (победа и финал). А в современной истории это главный еврокубковый успех лондонцев.

•‎ «Рейнджерс» не заходили в еврокубках так далеко с 2008 года – когда в манчестерском финале Кубка УЕФА их обыграл «Зенит». И вообще-то глазвегианцы нечасто добираются до таких стадий в еврокубках, хотя регулярно в них появляются – всего 4 раза.

Лига Конференций

В матчах Лиги конференций все оказалось без особых сюрпризов – команды из более сильных ассоциаций без особых проблем расправились с соперниками попроще. «Лестер» обыграл ПСВ (2:1), «Рома» разгромила «Буде-Глимт» (4:0), «Марсель» справился с ПАОК (1:0) в Греции, а «Фейеноорд» в Чехии – со «Славией» (3:1). Дальше прошли все победители.

• «Лестер» в напряженном матче обыграл ПСВ – хотя пропустил от эйндховенцев первым, да и по первому тайму казалось, что хозяева явно пободрее после нулей в Англии. Но нет – Мэддисон сравнял счет на 77-й, Рикардо забил победный через 11 минут и отправил «Лестер» в первый европейский полуфинал. Пусть это и Лига Конференций – но все равно приятно.

• «Рома» Жозе Моуринью в предыдущих трех матчах с «Буде-Глимтом» страдала, а португалец после каждой игры на что-то жаловался. Но в этот раз римляне показали, что они просто выше классом – 4:0. «Рома» – регулярный участник поздних стадий еврокубков – за последние 5 сезонов это третий полуфинал. Правда, в предыдущие два раза римляне именно тут и тормозили.

• «Марсель» в двух напряженных матчах с ПАОК оказался сильнее – и стал единственным французским клубом на этой стадии. Прованская команда регулярно далеко заходит в еврокубках – еще 4 года назад светилась в финале Лиги Европы. Так что для «Марселя» такие стадии – не новость.

• А «Фейеноорд», пусть и выигрывал Кубок УЕФА в 2002-м, последние годы исключительно страдал – за последние 13 лет лишь один раз выходил из группы. Так что Лига Конференций – радость для фанатов (тем более что злейшие конкуренты «Аякс» и ПСВ из евротурниров покруче уже вылетели).

Полуфинальные матчи Лиги Европы и Лиги Конференций пройдут 28 апреля и 5 мая.

Фото: REUTERS/Albert Gea