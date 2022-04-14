Стагнация «Атлетико»: от финалов ЛЧ к 1/4 и 1/8. Симеоне не хочет меняться и просит уважения

Фиксация эпохи.

«Ман Сити» забил «Атлетико» единожды за 180 минут – хватило и этого, чтобы выбить команду Диего Симеоне из Лиги чемпионов.

Самый высокооплачиваемый тренер в мире не может вывести свою команду в полуфинал ЛЧ уже пять сезонов подряд.

«Атлетико» Симеоне стагнирует в еврокубках. Пик – середина 2010-х

Симеоне стал тренером «Атлетико» 23 декабря 2011 года – он работает в команде более 10 лет, никто не руководит дольше среди клубов топ-5 лиг Европы.

Первые годы аргентинца принесли невероятные успехи. «Атлетико» как минимум в Европе стал третьей большой испанской силой, а мир увидел в Симеоне гения защиты, способного сдержать любую атаку мира. Частые фолы и вечные споры с судьями скорее органично дополняли образ, нежели отпугивали.

Главное – результаты.

Сезон-2011/12 – «Атлетико» Симеоне моментально выиграл Лигу Европы. Сразу следует и победа в Суперкубке УЕФА.

Сезон-2012/13 – вылет в 1/16 ЛЕ от «Рубина», но третье место в Ла Лиге, дающее прямую путевку в группу ЛЧ. Там «Атлетико» не играл три сезона подряд, да и вообще выходил в главный евротурнир до этого лишь дважды в XXI веке. Лучшее достижение – 1/8.

Сезон-2013/14 – сказочный путь в финал Лиги чемпионов сквозь «Милан», «Барселону» и «Челси». Секунды отделили от триумфа – Серхио Рамос сравнял счет на 90+3, в дополнительное время «Реал» развалил «Атлетико» с итоговыми 4:1. В том же году Симеоне выиграл Ла Лигу.

Сезон-2014/15 – четвертьфинал ЛЧ против «Реала», закончившийся голом Чичарито на 88-й минуте ответного матча. Это был единственный мяч в дуэли.

Сезон-2015/16 – новый поход в финал ЛЧ, в этот раз прошли ПСВ, «Бенфику» и «Баварию». Решающая игра против того же «Реала». В этот раз в основное время спасался уже «Атлетико». Игра дошла до серии пенальти, в которой все решил плохой удар Хуанфрана.

Сезон-2016/17 – полуфинал. «Реал». Новый вылет.

Кажется, после этого «Атлетико» надломился.

В сезоне-2017/18 команда выиграла Лигу Европы, но важен контекст – «Атлетико» очутился в ЛЕ после провала на групповом этапе ЛЧ, где пропустили «Рому» и «Челси», дважды сыграв вничью с «Карабахом».

В сезоне-2018/19 – остановка в уже легендарных матчах с «Ювентусом», это лишь 1/8 ЛЧ. Уверенные 2:0 дома продолжились 0:3 на выезде с хет-триком Роналду.

В сезоне-2019/20 «Атлетико» неожиданно прошел «Ливерпуль», перевернув ответную игру на «Энфилде», но в четвертьфинале «РБ Лейпциг» по делу обыграл испанцев 2:1.

В сезоне-2020/21 команда Симеоне, мощно идущая в Ла Лиге, выглядела фаворитом в паре 1/8 против «Челси», который барахлил с Фрэнком Лэмпардом. Но пришел Томас Тухель и задушил «Атлетико», спокойно выживая под прессингом любой интенсивности.

Теперь – вылет против «Сити». С шансами спастись дома, против одной из лучших команд мира. Но «Атлетико» все равно слишком далек от победы в ЛЧ – а ведь это единственный пункт, напротив которого Симеоне до сих пор не поставил галочку.

Симеоне не хочет меняться. Он считает, что нужно уважать все стили игры

Тренер «Атлетико» программно выступил после поражения «Сити» в первом матче (0:1). Главный тезис – существуют разные стили игры, он не отходит от своего и считает, что нет стилей, которые не имеют право на жизнь:

«Я всегда говорю на эту тему одно и то же. Я тренирую с 2005 года, и я никогда не относился к коллегам пренебрежительно, потому что я всегда ставлю себя на место тех, с кем соревнуюсь. У каждого из них свой взгляд на футбол. Когда о ком-либо отзываются пренебрежительно, я это не разделяю.

Есть разные стили игры, и я всегда уважаю коллег.

Мы не собираемся отходить слишком далеко от того, что делаем. Нужно находить возможности и создавать моменты. Лучшие комбинации, быстрый переход из обороны в атаку и качественные контратаки – вот на что я надеюсь».

В ответ – много критики. Арриго Сакки, например, сравнивал игру «Атлетико» с катеначчо из 60-х, которое не радует даже после побед. Симеоне лишь заочно упоминал, что у него никогда не было игроков вроде Хави, Бускетса, Месси.

Ставка Симеоне – смиренно бороться. Это его собственная формулировка после первой игры c «Сити» в ответ на вопрос о плане на ответную встречу.

Вряд ли он доволен результатом.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin/Bongarts, Michael Regan, Gonzalo Arroyo Moreno; REUTERS/Susana Vera; eastnews.ru/JAVIER SORIANO / AFP