В полуфинале ЛЧ противостояние АПЛ и Ла Лиги: «Сити» против «Реала», «Ливерпуль» – «Вильярреал»

Четвертьфиналы Лиги чемпионов позади. К испанским «Реалу» и «Вильярреалу» добавились английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Команда Юргена Клоппа полуосновой справилась с «Бенфикой» (3:3 в матче и 6:4 по сумме), а Пеп Гвардиола отстоял на выезде с «Атлетико» трудовую нулевую ничью (в первой игре победили 1:0).

В полуфиналах нас ждет английско-испанское противостояние.

• «Ливерпуль» и «Ман Сити» стартуют с домашних матчей. Первые полуфиналы назначены на 26-27 апреля, а ответные игры – на 3-4 мая.

• Второй сезон подряд в полуфинале два английских клуба. В прошлом году «Челси» и «Ман Сити» в итоге вышли в финал.

• «Реал» сыграет в полуфинале ЛЧ в 10-й раз за 12 последних сезонов. За это время команда 4 раза выиграла турнир и 6 раз остановилась в 1/2 финала. Для сравнения, «Вильярреал» сыграет в полуфинале второй раз в истории (в сезоне-2005/06 проиграли «Арсеналу»).

• Сайт FiveThirtyEight, который получил популярность в США из-за прогнозов на президентские выборы, а затем математически стал разбирать и спорт, прогнозирует успех английских команд. Выход «Ливерпуля» и «Ман Сити» в финал оценивается в 80% и 74% соответственно. Победа в ЛЧ также отдается англичанам. Фаворитом видят «Ливерпуль» и «Сити» – по 42%. Шансы на победу «Реала» – 10%, «Вильярреала» – 6%.