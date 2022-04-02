Камбэк «Барсы», мегарывок «Арсенала», падение «Вильярреала» (да-да, несмотря на ЛЧ): освежаем топ-20 лучших клубов мира

В двух словах напомним идею: наши тактические авторы каждый месяц коллективно собирают двадцатку лучших команд Европы – чтобы вы всегда были в курсе о форме топ-клубов и не упускали взлеты интересных, но не раскрученных команд. Конечно, это субъективный рейтинг, потому что его собирают люди, но мы стремимся к балансу – рейтинг собирают авторы, которые предпочитают разные лиги и болеют за разные клубы. И еще: основа рейтинга – качество игры (по нашим впечатлениям), а не результат. Именно поэтому некоторые клубы продвинулись даже после вылета из ЛЧ, а некоторые – наоборот.

Поехали.

Где-то рядом с топ-20

«Севилья» (15-е место в прошлом рейтинге), «Вест Хэм», «Рома», ПСВ

Были в топ-20, а теперь даже не близки

«Зальцбург» (14-е место), «Байер» (16-е место)

20 (new). «Ренн»

Да, сюда попал третий клуб Франции. Главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье, который в этом сезоне взял против «ПСЖ» четыре очка в Лиге 1 и выбил гегемона из национального Кубка, вовсе считает, что «Ренн» – лучшая команда страны.

Что в «Ренне» хорошего? Во-первых, топовый треугольник справа в атаке: крайний защитник Траоре, крайний полузащитник Буриго и атакующий универсал Майер. Втроем они вскрывают любой фланг, постоянно меняясь позициями. Траоре спокойно влетает в штрафную, Буриго забрасывает из глубоких позиций, Майер – это новый хорватский бриллиант, который может обострять любыми способами, особенно хорошо проходит перепас на ограниченных пространствах и приятные диагонали на дальнюю штангу.

Во-вторых, у «Ренна» оригинальная связка нападающих из Террье и Лаборда. Оба могут спокойно отыграть на фланге, оба для форвардов очень хорошо отбирают и перехватывают. Их легко отличать: один лучше всех открывается и плохо реализует (Лаборд – 11 голов при 13,4 xG), второй иногда выглядит деревянным, при этом спокойно забивает из неочевидных позиций (Террье – 16 голов при 10,7 xG).

В-третьих, «Ренн» – гарант качества. Включив их матчи, знаешь, что получишь креативный позиционный футбол с комбинациями и желанием сыграть эффектно.

19 (18). «Аталанта»

Дела бергамасков налаживаются: «Аталанта» начала март с проигрыша «Роме», а после выдала четыре матча без поражений: выбила «Байер», дожала «Болонью» и сыграла вничью с преобразившейся и крепкой «Дженоа». Правда, по игре «Аталанта» выглядела так же зыбко и уязвимо, как на предыдущем отрезке, форма Малиновского и Муриэля должна упростить концовку: когда эти парни в ударе, гол может случиться в любой момент.

Муриэль – главный герой последних недель. В прошлом году колумбиец был самым эффективным нападающим топ-лиг, а в этом травмы и лишний вес мешали ему сильнее обычного – но в марте он сподобился на вынос «Байера» и стабильно качественную игру в остальных матчах.

18 (new). «Ювентус»

Если выбросить из итальянской таблицы первые три тура, «Ювентус» окажется первым.

Туринцы не проигрывают в Серии А с конца ноября, не теряют очки с середины февраля. Команда явно прибавила, вернула часть прежней солидности, и в этом велика заслуга Аллегри и его фирменного подхода – с медленным стартом, неспешным подбором сочетаний и выходом на пик во второй половине.

Но и проблемы «Ювентуса» – тоже из-за подхода Аллегри. Тренер слишком часто стремился не проиграть там, где можно выиграть, и явно перестраховывался против равных соперников. Туринцы отдали Суперкубок, вылетели из ЛЧ и ни разу не победили прямого конкурента из топ-5 Серии А.

Мартовский отрезок схватывает противоречивость сезона: туринцы хлестко отхватили от «Вильярреала» на своем поле, но выиграли три матча в Серии А и один в Кубке – при этом по игре вполне могли уступить в половине из них. Как бы там ни было, «Юве» почти вернулся в чемпионскую гонку – пусть в этом не меньше заслуг конкурентов, чем конкретно туринцев, но ход впечатляет.

17 (new). «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» снова не стесняется быть командой Харри Кейна. Вряд ли сейчас на это стоит обижаться (как когда-то на слова Гвардиолы): Харри в бешеной форме и индивидуально, пожалуй, затмевает всех в лиге – это подтвердил приз игроку февраля в АПЛ.

Хотя в марте «Тотттенхэм» проиграл «МЮ» и вылетел из Кубка от «Мидлсбро», в целом команда Конте подровняла положение после провального февраля. «Шпоры» не фаворит в гонке за четверку (а помните, как «Тоттенхэм» обходил по потерянным «Челси» Тухеля?), но победы над «Эвертоном», «Брайтоном» и «Вест Хэмом» были впечатляюще уверенными.

Безусловный успех Конте – заигравшие Бентанкур и Кулусевский (эх, Лукас Моура). С Деяном, который в первые дни в «Тоттенхэме» сказал, что любит «страдать», все было сразу понятно. Если бы Конте слышал такое от каждого, вопросов о его будущем было бы меньше.

16 (19). «Боруссия Д»

Теперь трудно удивить вспышкой коронавируса, но «Дортмунд» объективно сильно пострадал из-за неожиданных положительных тестов. Против «Арминии» и «Майнца» играли неосновной защитой Пасслак-Джан-Понграчич-Шульц и забрали два сухаря. Столько же – за 10 предыдущих игр 2022 года.

«Боруссии» нужно уметь радоваться мелочам. В тяжелый момент шансом воспользовался вингер Мариус Вольф – два гола из общих трех за весь месяц. Третий мяч «Дортмунда» – на счету Акселя Витцеля, не забивавшего в Бундеслиге 774 дня. Джуд Беллингем расширил функционал, добавив туда забросы из глубины а-ля Пирло. Потихоньку набирает форму 19-летний Джио Рейна, который весь сезон страдал от травм. Вернулся и Эрлинг Холанд, но в этом месяце он прошивал вратарей только в товарняках за Норвегию.

Важно, что после вылетов из Европы и национального Кубка «Боруссия» все-таки держится и в суровых обстоятельствах берет очки. Хотя ничья с «Кельном» (1:1), которой закончился март, почти убивает интригу в Бундеслиге. Отставание от «Баварии» – 6 очков за 7 туров до конца. Остается очный матч в Мюнхене.

15 (12). «Вильярреал»

Сенсация! «Вильярреал» вышел в четвертьфинал ЛЧ, но потерял три позиции в нашем рейтинге. Привыкайте, ребята, такое будет случаться: мы не подгоняем места под результаты (и настолько занудны, что смотрим все матчи оцениваемых команд), а в игровом плане месяц у команды Эмери получился катастрофическим. Контекст победы над «Юве» разобран тут. Можно спорить, насколько плох или хорош был соперник, но сам «Вильярреал» точно не показал ничего выдающегося: все голы поздние, а первым ударом из штрафной был пенальти на 78-й минуте.

Окей, отдадим должное у команды было 15 качественных минут в этом месяце. Наверное, это даже самые важные 15 минут в месяце. Но вряд ли это повод обесценивать все остальное: два поражения в трех матчах Ла Лиги. Команда явно уступила по ударам и остроте моментов «Осасуне» и «Кадису», провела равный матч с «Сельтой», в котором вырвала победу. Совсем тухло, учитывая уровень соперников.

Отдельной строкой надо упомянуть унижение «Кадисом». «Вильярреал» не просто проиграл, но и толком не мог выйти в атаку. Три удара за матч (два из них в одной атаке). Против 18-й команды Ла Лиги! И обратная ситуация у своих ворот. Победный гол «Кадис» забил только на 90-й, но до этого было шесть сэйвов Серхио Асенхо. Вполне точной будет характеристика «отвозил». «Кадис» отвозил «Вильярреал». И это олицетворение всего провального месяца.

Конечно, на дистанции сезона про команду Эмери можно сказать много хорошего (и очень много, когда здоров и играет Жерар Морено), но повышать позицию команды за такой месяц в рейтинге, которые оценивает именно качество футбола, категорически нельзя.

14 (20). «Атлетико»

Как объяснить четыре победы в четырех матчах (а всего шесть в последних семи)? Есть две версии. Одна – для тех, кто верит в силу мотивации. Другая – для реалистов.

Начнем с первой. После проигрыша «Леванте» в середине февраля Диего Симеоне устроил кризис-встречу с боссами клуба, после чего они вместе отправились на тренировочную базу к игрокам. Сеанс мотивации сопровождало предупреждение: в случае непопадания в ЛЧ некоторых ждет снижение зарплаты или вообще расторжение контракта.

Вторая версия – комбинация тактики и обстоятельств. Как и в предыдущих сезонах, «Атлетико» вернулся к привычному стилю: Симеоне говорит, что команда больше не стыдится низкого блока (уступили по владению «Кадису»! Ох уж этот «Кадис»). Правда, в тактическом плане по-прежнему нет стабильности: да, все четыре матча команда начинала по схеме 3-5-2, но по ходу всех четырех отказывалась от нее. Иногда – чтобы решить проблемы в защите (ответная игра с «МЮ»), иногда – чтобы добавить побольше атакующих игроков (второй тайм с «Кадисом»), иногда – тупо из-за травм («Бетис», «Райо»).

Точно повлияла на результаты индивидуальная форма игроков. Ян Облак выдал лучший отрезок в сезоне (15 спасений, в том числе головой на «Олд Траффорд»), а Жоау Феликс поучаствовал сразу в четырех голах из семи (3+1) за месяц. Еще из приятных неожиданностей – острые передачи Родриго Де Пауля. Они здорово разгоняли те самые контратаки.

В неудачниках месяца – пожалуй, только Луис Суарес. Ни одного попадания в основу и явные сигналы от Симеоне на то, что контратакующий стиль уругвайцу не подходит.

13 (11). «Милан»

«Милан» на спаде, как и другие итальянские гранды, но научился дожимать и добывать победы даже в таком состоянии – и потому отрыв от преследователей только растет. В марте лидер Серии А сыграл четыре матча: сначала скатал нули с «Интером» в Кубке, подытожив две недели сплошных ничьих, а после трижды подряд победил 1:0.

«Россонери» научились терпеть и побеждать вопреки обстоятельствам, и в плане чемпионских амбиций (и с учетом традиционных спадов Пиоли на финише) – это главный итог марта. Но даже в таком «Милане» есть на кого посмотреть. Инвестиция в приятный вечер – левый фланг с Тео Эрнандесом и Рафаэлом Леау. Француз в каждом матче выдает несколько проходов по полполя. Леау ближе всех подобрался к пластичному взрывному дриблингу Тьерри Анри.

Связка удивительно синергичная и взаимовыгодная: оба способны и собрать соперников, открывая пространство партнеру, и врываться в свободные зоны. Вместе Леау и Тео крошат фланги лучших клубов Италии.

12 (10). «Наполи»

Весенняя осимхенозависимость напрягает: «Наполи» выглядит слабее, чем осенью, и без нигерийца, возможно, отпустил бы конкурентов. Осимхен вытащил для неаполитанцев две победы подряд – дублями с «Вероной» и «Удинезе».

Если Спаллетти не наладит сентябрьскую магию, весна выйдет сложной. У «Наполи» сложный календарь и не слишком много шансов на скудетто в текущей форме – Осимхен не сможет постоянно маскировать командные недостатки.

Конкретные шаги Лучано уже предпринял: во втором тайме с «Удинезе» неаполитанцы перестроились с 4-3-3 на 4-2-3-1 и вернули движению мяча скорость, которой не хватало в последние месяцы. Возможно, этот модуль снова станет основным.

11 (13). «РБ Лейпциг»

Две ничьих и разнос «Гройтер Фюрта» 6:1 – у «РБ» месяц прошел в спокойном темпе. Результаты точно не восхищают на контрасте со стартовыми метаморфозами после прихода Тедеско, но команда обретает стабильность и решает старые проблемы.

Это точно касается защиты. «РБ» пропустил два гола, по ожидаемым – всего 1 xGA за три тура Бундеслиги. Команда наконец-то уверенно обороняется при стандартах, с этим возникали трудности даже после увольнения Джесси Марша.

Улучшения коснулись и позиционной структуры. В матче с «Айнтрахтом» атаки «РБ» несколько раз завершались вторым темпом – ударами из опорной зоны от центрального полузащитника Лаймера и даже центрального защитника Симакана.

Кристофер Нкунку продолжает сверкать в роли второго форварда, чередуя открывания за спины защитникам под завершение и спуски из штрафной для созидания через вскрывающие пасы и дриблинг. Искренне восхищает его решения – когда следует сыграть на партнера, а когда исполнить самому.

«РБ» точно получает заслуженные комплименты, но главная цель остается под вопросом – команде нужно попасть в ЛЧ. Пока «Лейпциг» держится в топ-4, но без отрыва и с тяжелейшем календарем. Ближайшие пять матчей: «Дортмунд», «Аталанта», «Хоффенхайм», «Аталанта», «Байер».

10 (5). «ПСЖ»

Худший месяц «ПСЖ» в этом сезоне: вылет из Лиги чемпионов, три поражения в четырех матчах, всеобщая ненависть фанатов, новые расколы внутри команды (например, обострение конфликта между южноамериканцами и франкоговорящими).

Провал «Парижа» при желании можно упростить до фатальной ошибки Доннаруммы и уничтожения на психологическом уровне. Можно, но это неправильно.

Перед ответкой с «Реалом» был бездарный матч против «Ниццы», где Неймара съел запасной защитник Данилюк, против Месси глухо перекрыли опорную, а Тило Керер в некоторых эпизодах крутил головой и не знал, куда двигаться. Просто стоял на месте и не понимал, что нужно делать.

После «Реала» – ужасающая игра с «Монако», в которой «ПСЖ» только за первый тайм допустил двузначное число потерь около своей штрафной. Маркиньос, Кимпембе, Хакими, Верратти, Паредес теряли мяч, не успевая среагировать на смелые выпады соперника. Раз за разом.

Топ-клуб не может так играть. Расклеенный «Париж» – норма этого сезона, а не единичная случайность.

9 (17). «Арсенал»

Прогресс и стабильность рейтинга. Впечатляют не только результаты (хотя 6 побед в 7 матчах звучат всегда здорово), а спокойствие. Микель Артета отыграл весь март без единого изменения в старте.

Сыгранность дает преимущества. Проявляются они в двух вещах. Первая – прессинг. В этой стадии «Арсенал» подстраивает схему под соперника: против «Лестера» давили в линейных 4-4-2, против «Ливерпуля» – переходили на 3-4-1-2. Второй аспект – атакующие комбинации. Тут выделяется правый фланг – к нему постоянно стягивается Мартин Эдегор (главная креативная машина «Арсенала»).

Четкость идей Артеты приумножает качества всей атакующей четверки: даже если у кого-то плохой день, это замаскирует партнер. С «Уотфордом» блистал Ляказетт (сделал дубль), с «Лестером» – Эдегор (6 передач под удар), с «Ливерпулем» – Мартинелли (3 обводки), а с «Астон Виллой» – Сака (забил победный и поучаствовал в половине ударов).

Проигрыш «Ливерпулю», конечно, слегка приземлил, но даже там «Арсенал» был неплох. Не отдать территорию команде Клоппа удается единицам. «Арсенал» в такой форме, что способен даже на это.

8 (=). «Аякс»

Вылет от «Бенфики» не был полностью закономерным, но вполне закономерно опустил «Аякс» в рейтинге. Здесь нет противоречия: в ключевом матче сезона «Аякс» сыграл значительно хуже планки, к которой приучил нас, но в то же время лучше конкретного соперника. «Бенфика» в прямом смысле ничего не показала в атаке, а выиграла из-за ошибки Андре Онаны, который не в форме и даже не сыграл бы при здоровом основном вратаре Ремко Пасвеере.

«Аякс» оказался слишком предсказуемым в атаке (категорический упор на комбинации на левом фланге) и весьма уязвимым в центре защиты (из-за роста пары защитников – оба ниже 180 см). Эти слабости могли проявиться позже, но, увы, команду Тен Хага сурово наказали за первые же неубедительные (по ее собственной планке) матчи в ЛЧ. Из менее важных новостей: в чемпионате все окей – три победы за месяц, включая важную и драматичную над «Фейеноордом».

Наш рейтинг в первую очередь про качество футбола (на дистанции сезона), поэтому из десятки «Аякс» пока не выпал (было много хорошего, а вылет не такой однозначный, как кажется), но инструментов для роста у команды Тен Хага не осталась – либо эта позиция, либо ниже.

7 (6). «Интер»

Март «Интера» – четыре матча без поражений, но с противоречивой общей ценностью: кроме победы на «Энфилде» и разгрома «Салернитаны», миланцы скатали две подряд ничьи с «Торино» и «Фиорентиной».

«Интер сейчас не та машина, что осенью, но по-прежнему хорошо организован и разнообразен. В большинстве матчей миланцы создавали достаточно моментов для победы. Проблема в том, что Индзаги пошел в сезон сразу с двумя нападающими, не славящимися качеством реализации и стабильностью – и к несчастью для него, Джеко и Лаутаро просели одновременно.

Вторая стратегическая ошибка – уход Сенси в «Сампдорию». «Интер» отдал единственного по-настоящему одаренного запасного полузащитника, причем способного закрыть любую роль в средней линии (пусть и не всегда доступного из-за травм). В решающей сезона миланцы вынужденно обходились то без Бареллы (дисквалификация в ЛЧ), то без некстати сломавшегося Брозовича – плеймейкера команды. Заменить их было некем. Без хорвата «Интер» и потерпел главные неудачи второго круга – проиграл «Сассуоло» и дважды сыграл вничью.

С учетом игры в запасе, несложной концовки и по-прежнему высокого общего уровня «Интер» – по-прежнему один из фаворитов Серии А. Может быть, даже главный. Но многое зависит от игры с «Юве» на выходных.

6 (9). «Барселона»

«Барса» продолжает стремительно подниматься. Кажется, по качеству игры за месяц (без учета дистанции сезона) команда Хави в европейском топ-4 (как минимум). Перед класико у нас выходил большой текст про прогресс команды. Яркая победа над «Мадридом» закрепила ощущения и помогла максимально подняться в рейтинге. После таких матчей кажется, что возможно все, хотя подняться еще выше в этом сезоне будет трудновато – потерянные первые месяцы сезона дали слишком большую фору конкурентам.

5 (7). «Реал»

Месяц имени Карима Бензема. Его важность подтвердилась во всех отношениях. Сначала в топ-матче, который вытащил, а потом в топ-матче, в котором он не смог сыграть. Бензема и отрыв в турнирной таблице Ла Лиге – два фактора сдерживания от переоценок уровня команды Карло Анчелотти на основании провала в класико.

Из теневых героев отметим уругвайскую прессинг-машину Феде Вальверде – в марте он получил побольше времени и сыграл важную роль в удачных перфомансах.

4 (=). «Челси»

Март – одновременно самый сложный и приятный месяц в сезоне «Челси». Сложный – из-за отстранения Абрамовича и проблем с деньгами, приятный – благодаря результатам. Шесть побед в шести матчах в трех разных турнирах – «Челси» больше не переживает за вылет из топ-4, пробился в полуфинал Кубка Англии (с хорошими шансами на финал) и ждет «Реал» в четвертьфинале ЛЧ.

При этом кадровые проблемы никуда не делись. Только в марте на правом фланге защиты успели поиграть Рис Джеймс, Каллум Хадсон-Одои, Сесар Аспиликуэта, Хаким Зиеш и даже Рубен Лофтус-Чик. На левом – Сауль, Кенеди (да-да, его вернули из Бразилии!), Маланг Сарр и Маркос Алонсо.

Из стабильного – наконец-то четкая иерархия в нападении. В паузах между вождением автобуса и тренировками Томас Тухель уверяет, что для него по-прежнему все равны, но состав говорит об обратном. На АПЛ и ЛЧ неизменно выходил Кай Хавертц (причем и как единственный форвард, и в паре), Ромелу Лукаку получал шанс только в Кубке Англии. Да, этим шансом воспользовался (принес две победы), но атака лучше работает именно с Хавертцом. Кай здорово обменивается позициями с партнерами, перегружает полуфланги и прибавил в движении в штрафной. В марте у него 5 результативных действий в АПЛ – столько же, сколько у Лукаку за весь сезон.

3 (=). «Бавария»

Очень веселый месяц. С наступлением весны «Бавария» будто бы обновилась, сняла напряжение, вернула в командные механизмы легкость. Первая мартовская игра с «Байером» (1:1) еще навевала февральские странности, но разгромы «Зальцбурга» (7:1) и «Униона» (4:0) с огненной ничьей против «Хоффенхайма» (1:1, по xG 3,3 – 1,6) напомнили осенние фейерверки.

«Бавария» до предела прокачала потенциал нападения, внедрив атакующего универсального вундеркинда Джамала Мусиалу на позицию центрального полузащитника в схему 3-4-2-1, где на флангах бегают Коман и Гнабри. Вынужденная мера, потому что Горетцка еще не восстановился, а Толиссо опять сломался. Провалы в защите бывали, но гигантский инструментарий впереди перевешивал любые проблемы.

Что следует отметить: чудесные навесы Комана, который с игры и при любой оппозиции может вырезать идеальный кросс; классические забросы из глубины и ассисты с угловых от Киммиха; великолепная работа Мюллера и Сане в роли плеймейкеров в финальной трети поля – дирижеры достигли уровня, когда могут разыграть голевую атаку вдвоем. И Левандовски – 6 голов в 4 турах.

Но главный герой – Мануэль Нойер. Именно с его возвращением «Бавария» опять всех качественно уничтожает без былой заторможенности при переходах из защиты в атаку и сомнений о чересчур задранной линии защиты.

2 (1). «Манчестер Сити»

Пеп потерял лидерство в рейтинге, но, кажется, скорее из-за гениальности «Ливерпуля», чем из-за собственных проблем.

Да, в марте умудрились дважды сыграть по нулям (столько же, сколько за все предыдущие месяцы), но важен контекст. 0:0 со «Спортингом» в ЛЧ вообще ничего не решала («Сити» вышел в четвертьфинал еще после первой игры в Португалии), а ничья с «Кристал Пэлас» в АПЛ – не более чем случайность: запороли три явных момента (два из них – удары по пустым воротам) и еще дважды попали в каркас.

Зато в марте мы услышали целую коллекцию мудростей от Пепа. Главные из них:

1. «Если команда и так здорово играет, то зачем вмешиваться в игру?» Это Пеп про отсутствие замен с «Кристал Пэлас».

2. «Знаю, что по xG мы побеждали по всех матчах, но футбол непредсказуемая штука. Тут считаются только реальные голы». Это Пеп – про ценность лидерства по xG.

3. «Когда мы играем так, как сегодня, мне не в чем упрекнуть игроков». Пеп – о спокойной реакции на 0:0 с «Пэлас».

Сейчас Гвардиола в ожидании главных матчей апреля – «Сити» предстоит важнейшая серия из двух игр с «Атлетико» (в рамках ЛЧ) и «Ливерпулем» (одна – в Кубке, другая – в АПЛ). От них почти напрямую зависят итоги сезона и место в нашем рейтинге.

1 (2). «Ливерпуль»

Последний раз «Ливерпуль» не добивался положительного результата в матче – 2 января против «Челси» (2:2). Дальше либо победы (9 подряд в АПЛ), либо исходы, которых хватало, чтобы продвигаться по кубковым турнирам.

Март получился нестандартным для лучшей атаки Европы – ни разу «Ливерпуль» не забил больше двух мячей. Команда Юргена Клоппа сыграла 6 матчей за 18 дней. Немец проводил активную ротацию (коснулась даже Мо Салаха). Это не помешало штамповать результаты. Качество игры тоже в порядке – побеждают по делу и даже в домашнем матче против «Интера» (0:1) выглядели лучше соперника. Только яркость немного снизилась.

Это слегка надуманная проблема (чем еще заниматься, когда команда выносит всех третий месяц подряд?). Во-первых, максимально объяснимые причины. Во-вторых, рейтинг захватывает весь сезон, в котором «Ливерпуль» долго радовал именно зрелищностью.

Составлено при участии: Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина

Дизайн: Алиса Ефремова, Мария Михальчук

Фото: globallookpress.com/Jeremias Gonzalez; REUTERS/David Klein, Andreas Gebert, Jennifer Lorenzini, Dylan Martinez, Fabian Bimmer, Susana Vera, John Sibley