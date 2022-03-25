«Евро-2020 – самая большая радость, сейчас – самое большое разочарование». Италия – о провале в стыках ЧМ

Слова Манчини, Жоржиньо и Кьеллини.

Просто вдумайтесь: сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд! Звучит невероятно само по себе, а на фоне летней победы команды Роберто Манчини на Евро-2020 – особенно.

Как этот провал восприняли главные лица итальянской сборной?

Роберто Манчини: «Удача с Евро-2020 уступила место тотальному невезению. Этот гол на 92-й минуте вписывается в общую картину»

«Евро-2020 стал самым замечательным периодом в моей карьере. Самый светлый момент, самая большая радость. Поражение от Македонии – самое большое разочарование. Тут и сказать нечего. Таков футбол. Иногда случаются невероятные вещи.

Начнем с того, что мы вообще не должны были попадать в такую ситуацию. Но сегодня мы сделали все возможное для победы, и об этом трудно даже говорить.

Победа на Евро была абсолютно заслуженной, мы играли отлично. Затем удача, которая сопутствовала нам на том турнире, уступила место тотальному невезению. Начиная с сентября происходили невероятные вещи.

Мы доминировали в группе, нам нужно было использовать лишь один из всех наших моментов, чтобы все прошло хорошо, но нет. И есть ощущение, что гол, пропущенный на 92-й минуте, вписывается в общую картину.

У нас прекрасная команда, и мне ее жаль.

Сейчас я переживаю за своих ребят больше, чем в июле. Моя привязанность к ним огромна. Пока рано говорить о том, что будет дальше, так как мы слишком сильно разочарованы. Но в то же время очевидно: это сборная великих игроков с блестящим будущим».

Джорджо Кьеллини: «Мы ошибались начиная с сентября и поплатились. Внутри – пустота»

«Сложно это объяснить. Мы снова играли хорошо, но просто не могли забить. Вряд ли можно сказать, что мы играли самонадеянно.

Мы совершали ошибки начиная с сентября, а теперь поплатились. Я горжусь партнерами, всей командой. Разумеется, мы расстроены, нам нужна перезагрузка.

Внутри – пустота. Но надеюсь, что мы вскоре найдем в себе силы идти вперед. Надеюсь, тренер будет с нами, он многое дал команде. И надеюсь, что через четыре года мы все же выступим на ЧМ».

Жоржиньо: «Незабитые пенальти будут преследовать меня до конца жизни. Больно думать об этом»

«Трудно объяснить, что произошло. Мне очень больно, я до сих пор не понимаю, что произошло. Не думаю, что у нас были проблемы с созиданием, мы доминировали и создавали моменты. Но реализовать их не смогли.

Мы играли хорошо, прошлым летом выиграли Евро-2020, но в последних матчах допустили небольшие ошибки и не смогли оправиться. Эти ошибки стали решающими.

[О двух незабитых пенальти против Швейцарии] Мне больно думать об этом. Постоянно вспоминаю этим моменты. Они будут преследовать меня до конца жизни. Два раза выйти к точке и не помочь своей команде, своей стране… Такой груз навсегда останется на моих плечах.

Люди говорят, что нам нужно держать голову высоко и продолжать идти вперед. Но это непросто».

Фото: East News/Alberto PIZZOLI / AFP; REUTERS/Matthew Childs; Gettyimages.ru/Tullio M. Puglia