Величие Хави в класико. Тут покер из ассистов и гол в рекордном разгроме

Хави – точно в истории класико. Он сыграл против «Реала» 42 матча, статистика серьезная: 17 побед, 12 ничьих, 13 поражений.

Всего – 3451 минута, 5 голов и 8 ассистов. Но это все цифры – воспоминания точно дороже.

Вот его великие класико.

16 марта 2002-го – первый гол

Сезон-2001/02 был уже четвертым для Хави в футболке «Барселоны». Голов против «Реала» не было. И все-таки прорвало.

Тот матч на «Камп Ноу» закончился 1:1: Зинедин Зидан на 38-й открыл счет, Хави сравнял на 58-й, поймав кипера на ошибке.

Любопытно, что тогда «Реал» и «Барселона» даже не попали в топ-2 Ла Лиги. Чемпионом стала «Валенсия», второе место взяло «Депортиво». А у Хави получился самый результативный к тому моменту сезон – 4 мяча.

2 мая 2009-го – покер из ассистов на «Бернабеу»

Легендарная победа «Барселоны» в гостях – 6:2. Как гласит история, именно тогда Пеп Гвардиола впервые использовал Лионеля Месси как ложную девятку. Перед игрой он советовался с Хави и Иньестой.

«Барса» разорвала соперника, получив гандикап в центре поля. Хави, Иньеста и Месси атаковали «Реал» из глубины и все 90 минут уничтожали соперника. Месси тогда оформил дубль, а Хави запомнился голевыми и набрал аж четыре штуки. Ничего подобного в класико не было.

Хави вспоминал: «Это было зрелищно. Результат уже восхищает, но гораздо важнее то, как мы играли, как чувствовали превосходство на «Бернабеу». Колоссальное чувство».

Пас на Пуйоля со штрафного – это точно в летописи «Барселоны».

11 апреля 2010-го – два ассиста и важнейшая победа

2:0 – не самая заметная победа «Барсы» по счету, но очень важная в борьбе за титул. Это был 31-й тур, каталонцы в итоге обогнали «Реал» лишь на три очка. Возможно, все решил именно очный матч.

Хави сделал две голевых – на Месси в первом тайме и на Педро во втором.

29 ноября 2010-го – 5:0 и гол

Единственная победа «Барсы» над «Реалом» в пять мячей в 21-м веке. Хави начал великий разгром – забил на 10-й минуте. Дальше уже были дубль Вильи и мячи Педро и Хеффрена.

Тогда «Барса» забрала Ла Лигу, обогнав «Реал» на четыре очка. Хотя разгром прямо не повлиял на исход гонки – все-таки он был лишь в 13-м туре.

24 августа 2012-го – последний гол Хави в класико

Это был Суперкубок Испании. На «Камп Ноу» хозяева забрали победу 3:2, но на «Бернабеу» лучше был уже «Реал» (2:1), по гостевым голам он забрал трофей.

Хави забил именно в первом матче – установил комфортные 3:1, которые в конце матча чуть подпортил Анхель Ди Мария.

И все-таки – это последний гол Хави за «Барсу» в класико. Победный – хотя бы в конкретной игре, а не в противостоянии из двух матчей.

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4:0 против «Барсы» – фактически 43-е класико Хави. Можно считать, что отныне все голы «Барсы» с Хави-тренером в класико – отчасти его заслуга.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; East News/AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU, imago sportfotodiens