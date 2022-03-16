Новая реальность «Челси»: ждут покупателей до пятницы, в Кубке светит 10-часовой выезд на автобусе (еще просили сыграть там без зрителей)

На гостевые матчи нельзя тратить больше 20 тысяч фунтов.

Фиксируем грани новой реальности, в которой «Челси» ожидает покупателей как спасение и напрягается из-за логистики и условий выездных матчей.

Что происходит прямо сейчас с продажей?

До пятницы ждут четких предложений. Механика такая: Абрамович давно нанял консультантов, которые собирают заявки (этим вопросом занимается американский торговый банк Raine). Когда найдется покупатель, правительство Великобритании выдаст специальную лицензию на осуществление сделки. По текущей лицензии под санкциями продажа невозможна – «Челси» позволена только спортивная деятельность.

Департамент цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта уже подтвердил, что «рассмотрит заявку на получение новой лицензии, позволяющей осуществлять продажу». Но для этого сначала нужно найти покупателя. Сам Абрамович, скорее всего, ничего не получит. Средства от продажи должны поступить в благотворительную организацию или на замороженный счет. Ну и сделку должна одобрить АПЛ.

Закрыть все хотят до конца марта. О конкретных предложениях со всеми деталями пока не сообщалось. Raine требует не просто финансовых гарантий, а «показать деньги» с зафиксированными юридическими обязательствами. Банковских выписок будет недостаточно – таких покупателей просто не допустят до сделки.

Сколько желающих купить «Челси»?

С Raine связывались более 150 физических лиц, юридических лиц и объединений.

Известно, что неформальный лидер пока – объединение инвесторов во главе с Тоддом Боли (ему принадлежит 20% акций бейсбольных «Доджерс», 27% акций баскетбольных «Лейкерс»). Речь о сумме между 2-2,5 млрд фунтов.

Среди других примечательных претендентов – семья Рикеттс из США (один из богатейших кланов Америки, среди активов – «Чикаго Кабс») и Вуди Джонсон, владелец «Нью-Йорк Джетс».

Петр Чех говорил, что «Челси» может не дотянуть до конца сезона. Правда что-то угрожает?

До конца сезона все будет в порядке. В этом на недавнем собрании клубов АПЛ всех заверил президент «Челси» Брюс Бак. Он заявил, что клубу хватит средств доиграть сезон, внешнее управление не потребуется.

Зарплатная ведомость состава «Челси» сейчас – 28 млн фунтов в месяц.

А что со спонсорами?

Титульный спонсор Three (40 млн фунтов в год) уже приостановил действие контракта. Hyundai, размещающийся на плече, тоже. Заморозил отношения и еще один партнер – MSC Cruises.

Но «Челси» продолжил играть с ними на форме и играл так против «Ньюкасла». Подготовить другую форму не получается, ее просто нельзя заказать – это тоже последствия санкций.

Зато Trivago, сервис по поиску отелей, остался с клубом. «Мы верим в связь и единение людей по всему миру. Эти ценности разделяются «Челси», поэтому мы и решили заключить с этим клубом партнерское соглашение, – объяснили в компании. – Неопределенность с владельцем клуба стала для нас вызовом, но важно продолжить поддерживать клуб и его болельщиков, как и фонд «Челси».

Но у «Челси» новая беда – выездные матчи. К «Мидлсбро» на Кубок могут поехать на автобусе – это 10 часов!

В субботу правительство внесло некоторые поправки в лицензию «Челси», почти удвоив сумму, которую можно тратить в день матча на «Стэмфорд Бридж» – c 500 тысяч до 900 тысяч фунтов.

А вот на все организационные вопросы (вообще все) по выездным играм допустимо тратить не более 20 тысяч фунтов. Это не покрывает аренду самолета, и поэтому на четвертьфинал Кубка Англии против «Мидлсбро» команда, вероятно, отправится на автобусе – дорога до «Риверсайда» и обратно займет 10 часов.

«Мы хотим найти решение, мы хотим сыграть в субботу так же сильно, как в Лиге чемпионов. Дело не в роскоши. Это просто профессиональный уровень, где у нас два дня между матчами, а у нашего соперника четыре. Это может обернуться травмами. Поэтому лучше прилететь самолетом, а не ехать на автобусе», – объяснил Томас Тухель.

Кай Хавертц даже предложил оплатить рейс из собственных сбережений: «Это не проблема. Прибыть на матч – самое важное для нас».

Как пишет Daily Mail, трудности не распространяются на выездной матч с «Лиллем» в Лиге чемпионов. Клуб все организовал еще до вступления в силу ограничений. Тухель же уверял, что поедет во Францию хоть на минивэне.

«Челси» не может продавать билеты и просил сыграть с «Мидлсбро» без зрителей. После резко негативной реакции от плана отказались

Во вторник «Челси» попросил сыграть с «Боро» в гостях при пустых трибунах. Лондонцы не могут продавать билеты выездным фанатам, клуб посчитал, что обстановка на стадионе будет нарушением «спортивной целостности». Но от запроса пришлось отказаться из-за вылившегося негатива.

Босс «Мидлсбро» Стив Гибсон не подбирал выражений: «Челси» и «спортивная целостность» не могут быть рядом. Где мозги Брюса Бака, который защищал своего владельца, когда трофеи, завоеванные за 19 лет, были получены за счет коррупционных денег, предоставленных Абрамовичем?

Где мозги, когда дело доходит до того, чтобы играть дома перед владельцами абонементов? Неужели он хочет играть все свои выездные матчи на пустых стадионах? Мы не будем помогать им. Абрамовича выгнали из футбола, и Брюса Бака тоже нужно вышвырнуть».

«Челси» в итоге передумал и отозвал запрос, но заявил, что переговоры с АПЛ и правительством о каком-то решении, которое поможет ослабить ограничения, ведутся.

Как сообщает источник The Telegraph в правительстве, «Челси» поддерживают ради болельщиков. «Мы не против того, чтобы болельщики «Челси» присутствовали на играх в долгосрочной перспективе, но мы не позволим, чтобы деньги от продажи билетов поступали в организацию под санкциями. «Челси» следует тратить меньше времени на беспокойство о нескольких тысячах болельщиков на одной игре и сосредоточиться на передаче своего клуба в руки кого-то, кто не связан с происходящим».

Говорят, матч с «Лиллем» может не состояться. Это правда?

Изначально французские медиа заявили, что из-за санкций, которые Евросоюз во вторник ввел против Абрамовича, лондонский клуб может не сыграть с «Лиллем» – якобы нужна отдельная спортивная лицензия ЕС по аналогии с той, что выдавали локально на Англию.

Но УЕФА опроверг: достаточно и британской. Правда, призовые (1,8 млн евро) в случае выхода в следующий раунд «Челси» вряд ли получит. Эта сумма, скорее всего, будет заморожена британским правительством.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Paul Terry; Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Justin Setterfield, Stephen Pond