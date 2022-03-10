Величие Бензема в цифрах: обогнал Ди Стефано и стал 3-м бомбардиром в истории «Реала»!

Фантастический масштаб.

Хет-трик Карима Бензема в ворота «ПСЖ» поистине исторический – Карим не просто выбросил «ПСЖ» из Лиги чемпионов и продвинул «Реал» в четвертьфинал, но и подчеркнул собственный статистический блеск в клубной истории.

В среду Бензема ворвался в тройку лучших бомбардиров в истории «Реала», обойдя легендарного Альфредо Ди Стефано.

1. Криштиану Роналду – 451 гол в 438 матчах (по подсчетам Marca)

2. Рауль – 323 гола в 741 матче

3. Бензема – 309 голов в 592 матчах

4. Ди Стефано – 308

Отставая от Рауля по всем голам, Бензема теперь кое в чем уже превзошел легендарного форварда. Список бомбардиров «Реала» в ЛЧ:

1. Криштиану Роналду – 105

2. Бензема – 67

3. Рауль – 66

Бензема стал самым возрастным автором хет-трика в истории Лиги чемпионов – он отгрузил трешку Доннарумме в 34 года и 80 дней, обойдя в рейтинге Оливье Жиру (34 года и 66 дней). Достижение Оливье держалось с декабря 2020-го, когда он в составе «Челси» пронзил «Севилью». Правда, есть нюансы: мы говорим про эру Лиги чемпионов, если смотреть глубже, то рекорд все-таки у Ференца Пушкаша, который делал хет-трик в главном турнире Европы в 38 лет и 173 дня (в 1965 году).

Хет-трики в плей-офф современной Лиги чемпионов в составе «Реала» делали лишь три форварда:

• Роналдо – в ворота «Манчестер Юнайтед» (тот самый матч на «Олд Траффорд»!)

• Роналду – в ворота «Вольфсбурга», «Баварии» и «Атлетико»

• Бензема – в ворота «ПСЖ»

Бензема забил 30-й мяч в сезоне. Это удалось ему уже в четвертый раз (32 мяча в 2011/12 и по 30 в 2018/19, 2020/21 и 2021/22).

Всего в этом сезоне у Бензема 42 результативных действия (30+12). Больше в топовых лигах только у Роберта Левандовского – 46 (42+4).

А еще Бензема забивает в Лиге чемпионов 18 лет подряд, с 2005-го по 2022-й. Такое не удавалось еще ни одному футболисту.

Фото: REUTERS/Juan Medina