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Ваноли ждет лютый месяц в «Спартаке»: ЦСКА, «Динамо», «Лейпциг», «Краснодар», «Локомотив» – все это подряд и по два матча в неделю

Доменико Тедеско Доменико Тедеско
Паоло Ваноли Паоло Ваноли
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А еще Кубок с «Кубанью».

Паоло Ваноли начнет карьеру в «Спартаке» с полосы препятствий: в РПЛ на протяжении полутора месяцев ему играть с одними топами, а в Лиге Европы – дважды против «Лейпцига» Доменико Тедеско.

В 2022-м бывший тренер красно-белых выиграл 5 из 6 матчей в Бундеслиге, а в 1/16 финала ЛЕ прошел «Реал Сосьедад».

А перед «Лейпцигом», между двумя московскими дерби, «Спартак» еще ждет матч с «Кубанью» в Кубке России. Правда, из-за неработающего аэропорта в Краснодаре с этой игрой еще не все понятно, но, видимо, краснодарцы доберутся до Москвы поездом.

Как вам такая проверка для Ваноли?

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Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com

Cколько побед одержит Спартак в этих матчах?
374 голосa
7
13%
Паоло Ваноли
5-6
8%
Квинси Промес
3-4
28%
Самюэль Жиго
1-2
36%
Александр Соболев
0
15%
Николай Рассказов

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