«Спартак» против «Лейпцига» Тедеско, «Барсе» выпал «Галатасарай». Все пары 1/8 финала Лиги Европы

На одной картинке.
В Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет «Спартак». Клуб ждал итогов, зная, что не сможет принять соперника в России.
За выход в четвертьфинал красно-белые поборются с «Лейпцигом», который тренирует Доменико Тедеско. Вот как выглядят остальные пары:
• Сеяные клубы (победители групп Лиги Европы) ответные матчи проведут дома. Это не относится к «Спартаку» – российские и украинские клубы в ближайшее время будут играть на нейтральных полях.
• Первые матчи 1/8 финала пройдут 10 марта. Исключение – «Порту» и «Бетис», которые сыграют 9 марта, чтобы избежать пересечения с «Брагой» и «Севильей».
• Ответные матчи запланированы на 17 марта.
Санкции УЕФА: Петербург без финала ЛЧ (примет Париж), «Спартак» сыграет вне России, по сборной ждем решения ФИФА
Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com
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