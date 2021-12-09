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    За сколько Элиуд Кипчоге пробежал марафон? Кто забил самый быстрый гол на Евро? Проверьте, как хорошо вы знаете мировые рекорды

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    Пройдите наш тест о спортивных достижениях, вошедших в историю, и начните устанавливать свои личные рекорды с WATCH GT 3 и WATCH GT Runner от Huawei.

    Новые cмарт-часы HUAWEI WATCH GT 3 и HUAWEI WATCH GT Runner – идеальный выбор для путешественников, спортсменов-любителей и новичков. Они не только проводят ежедневный мониторинг состояния здоровья, но и на его основе создают персональный план тренировок, который позволяет делать занятия спортом эффективнее и бросать новые вызовы себе и обстоятельствам. 

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    ООО «Техкомпания Хуавэй», ОГРН 1027739023212, г. Москва, ул. Крылатская, дом 17, корп. 2.

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