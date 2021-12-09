За сколько Элиуд Кипчоге пробежал марафон? Кто забил самый быстрый гол на Евро? Проверьте, как хорошо вы знаете мировые рекорды

Пройдите наш тест о спортивных достижениях, вошедших в историю, и начните устанавливать свои личные рекорды с WATCH GT 3 и WATCH GT Runner от Huawei.

Новые cмарт-часы HUAWEI WATCH GT 3 и HUAWEI WATCH GT Runner – идеальный выбор для путешественников, спортсменов-любителей и новичков. Они не только проводят ежедневный мониторинг состояния здоровья, но и на его основе создают персональный план тренировок, который позволяет делать занятия спортом эффективнее и бросать новые вызовы себе и обстоятельствам.

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