«С этими часами каждый может стать Криштиану Роналду». Suunto 7 – гаджет, мотивирующий заняться спортом

Рассказывают сотрудники Sports.ru и чемпион России по легкой атлетике.

Три героя этого материала – автор Sports.ru, профессиональный легкоатлет и заместитель коммерческого директора Sports.ru – на один день стали обладателями новых смарт-часов Suunto 7. Правда, ограничиться одним днем у них не получилось – редактор этого текста буквально вчера лично видел двух героев в офисе Sports.ru с часами на руке, и это спустя несколько дней после теста.

Неудивительно, ведь Suunto 7 помогают совместить любовь к спорту с быстрым ритмом жизни. Часы позволяют точно отслеживать упражнения благодаря доступу к более чем 70 спортивным режимам, GPS и наручному пульсометру всего одним нажатием, обладают всеми доступными преимуществами современного гаджета и, что немаловажно, работают и с телефонами на Android, и на iOS.

Глеб Чернявский, автор и редактор Sports.ru

У меня как-то исторически не складывалось с часами: они вечно ломались, а лет пять назад решил, что они не нужны. Ведь телефон постоянно в руках, время там отлично видно. Умные часы мне казались ненужной дорогой игрушкой. Для чего они? Бегать? Вроде все приложения для бега есть в телефоне. И что мне с ними делать? Платить на кассе в «Перекрестке»?

Еще неделю назад был уверен, что меня никто не переубедит, но надо было просто один раз попробовать.

Что мне сразу понравилось в Suunto 7 – их можно надеть хоть с тренировочной футболкой, хоть с оверсайз худи, хоть с костюмом. Выглядят очень солидно и дорого.

Теперь о практической пользе. Последние месяцы живу благородной, но немного сумасшедшей целью – сбросить до апреля 10 кг. Сначала шло тяжело, а тренер сказал мне: «Чувак, все это чистая математика. Нужно считать калории и создавать дефицит».

Я сдался, установил приложение для подсчета калорий и теперь держусь в диапазоне 1600-1800 килокалорий в день. Вес пошел вниз, на сегодня сбросил 5 кг, но делал все вслепую – ведь двигательную активность никак не считал.

Часы просто открыли новый мир! Вроде бы вчера не ел сверх нормы, но встаешь на весы, а ты чуть тяжелее. Как так? Смотришь на часы и видишь, что целый день сидел на диване, а поход в магазин – такая себе двигательная активность.

А вот другой день: ты вроде даже чуть превысил норму калорий, но зато пробежал 10 км и погулял с женой по городу. Есть дефицит, есть и меньший вес на утро. С часами ты точно знаешь, сколько двигаешься, а когда к вечеру видишь, что наел больше, чем сжег, то хочется сразу пойти и прогуляться пару километров. Короче, очень мотивирующая вещь.

Отдельно отмечу пульсометр. Он работает очень четко и беспрерывно определяет точный пульс – данные во время пробежки по дорожке точно совпадали с ощущениями. Кстати, никогда не бегайте на таком пульсе, как я. И зацените, какой сексуальный отчет в приложении Suunto. Хочется скорее пойти побегать, чтобы получить еще один такой.

Благодаря часам узнал, что даже силовая тренировка со штангой сжигает калории! Я почти не двигался и только переходил от тренажера к тренажеру, а ушло почти 400 килокалорий.

Добивочные 60 кг попали на камеру! pic.twitter.com/JQdXjLxypx — Gleb Chernyavskiy (@glebke) March 2, 2020

Ах, да, чуть не забыл: видеть пуши на часах и не отвлекаться от дел – супер. Платить часами – тоже супер. А еще там миллиард функций – от прогноза погоды до будильника. И еще больше вариантов тренировок – бег, гиревой спорт, велосипед, даже парапланеризм и какая-то неведомая мне скандинавская ходьба. Чем бы вы ни занимались, Suunto 7 обязательно все очень точно подсчитает.

У меня началась просто новая жизнь.

Соня Шевелева, заместитель коммерческого директора Sports.ru

Я никогда не носила часы, и на это было две довольно стыдных причины. Во-первых, я не умею определять время по стрелкам, но это просто решается, если часы электронные. Во-вторых, мне казалось, что их сложно сочетать с разными образами. Оказалось, что не так уж и сложно, даже наоборот. Suunto 7 круто вписываются почти в любой лук: и деловой, и спортивный. Самый популярный вопрос, который мне задавали на этой неделе: «Крутые котлы, а что это?».

Помимо пары интересных разговоров, которые мне обеспечили часы, есть еще несколько неочевидных плюсов.

Я узнала, что коллеги считают меня активной, а мою жизнь насыщенной. Когда меня позвали поучаствовать в спецпроекте, так и мотивировали: ты лучше всех умеешь соблюдать work-life-balance. Получила комплимент, часы и возможность проследить за тем самым балансом с помощью крутого гаджета – кайф!

В итоге: оказывается, если за временем следить не по телефону, а в более удобном и привычном всему человечеству формате, то успеваешь гораздо больше всего. Как ни странно, быть в курсе времени очень спасает от опозданий.

Но не стоит забывать, что Suunto 7 не просто красивые и удобные часы. Это спортивный гаджет, который помог мне в тренировках и медитации. Я занимаюсь 3-4 раза в неделю йогой, стретчингом, растяжкой в гамаках и МФР (миофасциальный релиз, о полезности которого можно написать отдельный текст).

Все эти виды тренировок я наконец-то смогла зафиксировать, а затем оценить внутри часов и приложения на телефоне.

Как же приятно видеть свои результаты и следить за успехами! Кажется, я даже старалась больше, потому что часы все видят. Ну и заодно попросила тренера по стретчингу запечатлеть наконец-то мои достижения: продольный шпагат (пришлось сидеть в нем 5 минут, пока не получилась удачная фотография).

А еще Suunto 7 для меня – отличный способ потестить возможности Google-гаджетов. Я быстро установила Google Pay, а еще активно использовала карты (трекала прогулки с псом), функцию поиска телефона (это просто лучший лайфхак!), проверяла чаты телеграма прямо внутри часов. Там же можно управлять любым видео- или аудиоконтентом: очень полезно, если вы увлекаетесь подкастами, но доставать телефон во время прогулок неудобно.

Теперь я, конечно, хочу подарить эти часы маме, тем более совсем скоро 8 марта, а лучшей идеи просто не придумать. И еще подумываю, а не начать ли мне бегать этой весной, чтобы уж точно использовать Suunto 7 по полной?

Георгий Горохов, чемпион России по прыжкам с шестом, участник ЧМ и ЧЕ

Внешний вид Suunto 7 – это первый плюс, я просто ненавижу квадратные часы. Я еще переживал, что по картинке эта модель выглядит как состаренная бронза – такой цыганский вариант. Оказалось, что нет, они очень стильные.

Второе мое переживание – думал, что они на андроиде, и сейчас все будет лагать. Оказалось, что тут операционка Google Wear – она в полном порядке и просто решает. Все так же плавно, как на айфоне. В плане интуитивности – тоже все легко и понятно, не надо сидеть и долго разбираться.

Часы классно подходят, чтобы следить за калоражем, не пережирать и держать вес. Я покушать люблю, поэтому надо постоянно контролировать килограммы. А с часами ты следишь и видишь, как и сколько калорий сгорело. На глаз не всегда легко определить.

У меня дневная норма – 3000 килокалорий. В целом часы показали, что все в норме – сжигаю в день столько, сколько надо. А если захочу съесть бургер, то просто вписываю его в калораж (утром не ем), чтобы потом с ума не сходить, соблюдаю я диету или нет.

Очень понравился ремешок, который тянется и прилегает к руке. У меня есть еще часы, но там такой жесткий ремешок, что прыгать мешают. В Suunto 7 я выступил на соревнованиях, и они мне вообще никак не мешали. Я даже про них забыл, во время одного из прыжков только вспомнил, что часы вообще-то на руке. Плюс Suunto 7 полегче, чем многие их конкуренты, хотя выглядят внушительно.

Уведомления – это вообще супер! На тренировке ни на что не отвлекаешься, но в курсе, кто и что тебе писал. Загрузил карты, которые в офлайн-режиме работают, посмотрел их – почувствовал себя Джеймсом Бондом. Прикольно, что более 70 режимов тренировок. И силовые, и какие угодно. Единственное – пробовал голосовой набор для переводчика, не очень корректно работало.

Правда, для прыжков с шестом тяжеловато подобрать нужный режим. Вроде кардио, а вроде и нет. Бывает, что попытку за попыткой лепишь, а бывает, что сидишь и ждешь. В итоге за соревнования намотал 7200 шагов за 106 минут, а сбросил – 2049 калорий. Это данные, которые похожи на правду. Ты делаешь за соревнования около 25 прыжков со всеми разминками, это отнимают очень много энергии. Бывает, за соревнования уходит до 2 килограммов, хотя ты там почти не бегаешь. Вода прямо сливается из тебя.

Конечно, эти часы идеальны для бегунов, но полезны всем спортсменам. Если тебе хочется стать идеальным атлетом, стать Криштиану Роналду, использовать все эти научные вещи, то Suunto 7 – отличный помощник. Потому что ты реально можешь регулировать калораж, а это самое важное. Хочешь набрать – снижаешь нагрузку и бытовую активность, хочешь сбросить – наоборот. Для людей, которые сутки в сидячке, они вибрируют и говорят: «Подними-ка ты задницу и пройдись-ка по ступенькам». Короче, будет полезно реально всем.

И самое главное: через Google Play можно закачать музыку, подключить наушники, а никакой телефон рядом не нужен. Жена мне просто обзавидовалась.

Часы Suunto 7 – это реально удобный помощник на каждый день. Все спортивные функции доступны одним нажатием кнопки, а получать уведомления из любимых приложений, просматривать напоминания о деловых встречах и списки дел, проверять звонки и входящие сообщения вы теперь можете, не доставая телефон. Узнать больше о Suunto 7 и заказать их можно здесь.

Фото: instagram.com/iamzykova